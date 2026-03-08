Niedziela z utrudnieniami. Po południu feministyczna Manifa, wieczorem mecz Legii. Policja apeluje do mieszkańców

Zgromadzenia mogą wiązać się z czasowym wstrzymywaniem ruchu pojazdów na trasach przemarszów oraz zmianami w organizacji ruchu w ich rejonie.
Mieszkańcy stolicy oraz goście odwiedzający centrum miasta muszą przygotować się na poważne zmiany w organizacji ruchu. Służby miejskie oraz policja apelują o omijanie kluczowych arterii Śródmieścia. Główne utrudnienia rozpoczną się już przed południem i potrwają do późnych godzin wieczornych. Najlepszym sposobem poruszania się po mieście będzie w tym czasie metro, które jako jedyne nie odczuje skutków naziemnych blokad.
Głównym wydarzeniem dnia jest 27. edycja Manify Warszawskiej, organizowana przez Porozumienie Feministyczne 8 Marca. Uczestnicy zgromadzenia spotykają się o godzinie 13:00 na Placu Unii Lubelskiej. Jest to wydarzenie o wieloletniej tradycji, które w tym roku odbywa się pod hasłem „Solidarność w czasach kapitalipsy”.
Z Placu Unii Lubelskiej kolumna marszowa wyruszy w stronę Ronda de Gaulle’a. Przejdzie ona ulicą Marszałkowską przez Plac Zbawiciela i Plac Konstytucji. Następnie manifestacja skręci w ulicę Piękną i skieruje się pod Sejm ulicą Wiejską. Kolejny etap to przejście przez Plac Trzech Krzyży i Nowy Świat. Zakończenie wydarzenia planowane jest na godzinę 18:00 na Rondzie de Gaulle’a. W tych godzinach wymienione ulice będą całkowicie wyłączone z ruchu kołowego.
Utrudnienia nie ograniczają się jedynie do trasy samej Manify. Już od godziny 11:00 policja przewiduje czasowe wstrzymania ruchu w innych strategicznych punktach Śródmieścia. Dotyczy to przede wszystkim okolic Ronda Romana Dmowskiego oraz Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Służby porządkowe będą operować również w rejonie ulicy Królewskiej i Krakowskiego Przedmieścia. Ze względu na kilka mniejszych zgromadzeń publicznych, kierowcy muszą liczyć się z nagłymi wyłączeniami poszczególnych odcinków dróg. Decyzje o zamknięciu ulic będą podejmowane dynamicznie przez funkcjonariuszy zabezpieczających przemarsze.
Zarząd Transportu Miejskiego wprowadził obszerne zmiany w rozkładach jazdy. Największe utrudnienia dotyczą linii tramwajowych przecinających oś Al. Jerozolimskich i Marszałkowskiej. Tramwaje linii 7, 9, 22 oraz 24 nie przejadą przez Wisłę. Od strony centrum będą kończyć kursy na Placu Starynkiewicza. Na Pradze linia 7 i 22 pojedzie na Rondo Wiatraczna, a 9 i 24 do pętli przy Alei Zielenieckiej.
Objazdy dotyczą również tramwajów linii: 4, 10, 11, 14, 15, 16, 18 oraz linii specjalnej K. Jeszcze szerszy zakres zmian dotyczy autobusów. Ponad 25 linii (m.in. 116, 175, 180, 503, 520, 525) zostanie skierowanych na najbliższe przejezdne trasy. Pasażerowie powinni sprawdzać bieżące komunikaty na przystankach oraz w aplikacjach transportowych, gdyż trasy mogą zmieniać się wraz z przemieszczaniem się demonstracji.
Po zakończeniu zgromadzeń w Śródmieściu ciężar utrudnień przeniesie się w rejon Solca. O godzinie 20:15 na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3 rozpocznie się mecz Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa a Cracovią. Wydarzenia sportowe tej rangi zawsze wiążą się z dużym napływem kibiców i wzmożonymi środkami ostrożności.
W godzinach poprzedzających mecz oraz tuż po jego zakończeniu (ok. 22:00) należy spodziewać się blokad w rejonie ulicy Łazienkowskiej, Myśliwieckiej oraz Czerniakowskiej. Policja może okresowo ograniczać wjazd na Most Łazienkowski oraz przyległe do niego łącznice. Funkcjonariusze będą czuwać nad bezpieczeństwem fanów obu drużyn oraz mieszkańców okolicznych osiedli.
Komenda Stołeczna Policji apeluje do wszystkich użytkowników dróg o cierpliwość i wyrozumiałość. Funkcjonariusze będą obecni na każdym etapie dzisiejszych wydarzeń. Ich głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa i sprawne kierowanie ruchem na skrzyżowaniach objętych zatorami.
Kierowcy proszeni są o bezwzględne stosowanie się do poleceń wydawanych przez policjantów. Warto rozważyć wybór tras alternatywnych, takich jak Most Gdański lub Most Południowy, aby ominąć zablokowane centrum. Służby przypominają również, że wszelkie niepokojące sytuacje należy zgłaszać bezpośrednio mundurowym lub pod numerem alarmowym 112.