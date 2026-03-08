Niedziela z utrudnieniami. Po południu feministyczna Manifa, wieczorem mecz Legii. Policja apeluje do mieszkańców

8 marca 2026 roku Warszawa stanie przed dużym wyzwaniem logistycznym. Kumulacja zgromadzeń publicznych, doroczna Manifa oraz wieczorny mecz Legii z Cracovią oznaczają wielogodzinne zmiany w ruchu i kursowaniu komunikacji miejskiej.



Mieszkańcy stolicy oraz goście odwiedzający centrum miasta muszą przygotować się na poważne zmiany w organizacji ruchu. Służby miejskie oraz policja apelują o omijanie kluczowych arterii Śródmieścia. Główne utrudnienia rozpoczną się już przed południem i potrwają do późnych godzin wieczornych. Najlepszym sposobem poruszania się po mieście będzie w tym czasie metro, które jako jedyne nie odczuje skutków naziemnych blokad.

Manifa Warszawska 2026: Trasa i godziny przemarszu

Głównym wydarzeniem dnia jest 27. edycja Manify Warszawskiej, organizowana przez Porozumienie Feministyczne 8 Marca. Uczestnicy zgromadzenia spotykają się o godzinie 13:00 na Placu Unii Lubelskiej. Jest to wydarzenie o wieloletniej tradycji, które w tym roku odbywa się pod hasłem „Solidarność w czasach kapitalipsy”.

Z Placu Unii Lubelskiej kolumna marszowa wyruszy w stronę Ronda de Gaulle’a. Przejdzie ona ulicą Marszałkowską przez Plac Zbawiciela i Plac Konstytucji. Następnie manifestacja skręci w ulicę Piękną i skieruje się pod Sejm ulicą Wiejską. Kolejny etap to przejście przez Plac Trzech Krzyży i Nowy Świat. Zakończenie wydarzenia planowane jest na godzinę 18:00 na Rondzie de Gaulle’a. W tych godzinach wymienione ulice będą całkowicie wyłączone z ruchu kołowego.

Manifestacje w sercu stolicy już od rana

Utrudnienia nie ograniczają się jedynie do trasy samej Manify. Już od godziny 11:00 policja przewiduje czasowe wstrzymania ruchu w innych strategicznych punktach Śródmieścia. Dotyczy to przede wszystkim okolic Ronda Romana Dmowskiego oraz Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.