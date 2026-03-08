Krzyże pod Kopcem Powstania Warszawskiego zniszczone. Wandalizm czy siła natury?

Na Kopcu Powstania Warszawskiego doszło do przewrócenia kilkunastu krzyży upamiętniających bohaterów zrywu z 1944 roku. Radny Mokotowa alarmuje o możliwym akcie wandalizmu, natomiast Zarząd Zieleni wskazuje na skutki gwałtownych roztopów.



Kopiec Powstania Warszawskiego przy ulicy Bartyckiej to miejsce o szczególnym znaczeniu dla tożsamości stolicy. Od zakończenia gruntownej rewitalizacji w 2023 roku obszar ten przyciąga rzesze spacerowiczów nowym Parkiem Akcji „Burza”. Jednak na początku marca pojawiły się kolejne napięcia wokół symboliki tego miejsca. Fotografie przewróconych drewnianych krzyży leżących w zaroślach szybko obiegły media społecznościowe. Wywołały one ożywioną dyskusję na temat formy upamiętnienia powstańców oraz ochrony nowoczesnej infrastruktury parku.

Incydent w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Radny dzielnicy Mokotów, Radosław Sosnowski, podczas południowego spaceru zauważył niepokojące zniszczenia. Według jego relacji około dziesięciu krzyży zostało wyrwanych z ziemi i porzuconych w krzakach na poboczu. Sosnowski od razu wykluczył czynniki atmosferyczne jako przyczynę zdarzenia. Zwrócił on uwagę na szczególną zbieżność daty incydentu z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Radny osobiście podjął się zabezpieczenia symboli. Wyciągnął je z zarośli i ustawił tymczasowo pod drzewem, aby umożliwić ich późniejszą renowację.

Techniczna argumentacja Zarządu Zieleni

Oficjalne stanowisko administratora terenu, Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, prezentuje odmienną interpretację wydarzeń. Rzeczniczka instytucji, Karolina Kwiecień-Łukaszewska, poinformowała, że wstępne ustalenia nie wskazują na udział osób trzecich. Główną przyczyną upadku konstrukcji miały być długotrwała zima oraz gwałtowne roztopy. Zmiany temperatury osłabiły strukturę gruntu, co doprowadziło do utraty stabilności krzyży. Zarząd podkreśla, że obiekty te zostały ustawione przez mieszkańców w 2025 roku bez wymaganych zgód i bez trwałych fundamentów. Samowolny montaż na skarpach niszczy specjalistyczne zabezpieczenia, takie jak geokraty oraz roślinność chroniącą nasyp przed erozją.