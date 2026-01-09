Sukces warszawskiego parku. Jako jedyny z Polski został nominowany do prestiżowej nagrody

Park Akcji „Burza” z Kopcem Powstania Warszawskiego trafił na krótką listę EUmies Awards
O sukcesie projektu informuje Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, który był odpowiedzialny za jego realizację.
European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award (EUmies Awards) jest uznawana za najważniejszą nagrodę architektoniczną w Europie. Ustanowiono ją w 1987 roku. Jest przyznawana co dwa lata przez Unię Europejską i Fundació Mies van der Rohe w Barcelonie.
Nagroda jest dostępna dla wszystkich prac zrealizowanych w Europie w ciągu dwóch lat poprzedzających jej przyznanie. Nominacje do niej zgłaszane przez niezależnych ekspertów, krajowe stowarzyszenia architektoniczne oraz komitet doradczy są następnie oceniane przez jury powoływane na każdy cykl.
W tym roku do European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award zgłoszonych zostało 410 prac z 40 krajów i 143 regionów, w tym 14 realizacji z Polski. Obok Kopca Powstania Warszawskiego były to m.in. następujące realizacje: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, zespół kolumbariów na cmentarzu komunalnym w Radomiu czy Interaktywne Centrum Bajki i Animacji OKO.
Jak wynika z informacji podanych na oficjalnej stronie nagrody, w lutym – z obecnej krótkiej listy 40 obiektów – ogłoszonych zostanie siedmiu finalistów, w dwóch kategoriach. Wiosną obiekty te zostaną odwiedzone przez członków jury, którzy nawiążą „[…] bezpośredni kontakt z architektami, klientami, użytkownikami i lokalnymi społecznościami”. Zwycięzcy ogłoszeni zostaną w kwietniu w Oulu – jednej z dwóch Europejskich Stolic Kultury 2026.
Początki Parku Akcji „Burza” łączą się z usypywaniem kopca z powojennych gruzów Warszawy, które zapoczątkowano w 1945 roku. Miejsce to zostało gruntownie zrewitalizowane w latach 2021-23. Projekt całego przedsięwzięcia przygotowany został przez Justynę Dziedziejko, Magdalenę Wnęk, Macieja Kaufmana i Marcina Maraszka, którzy reprezentują pracownie Archigrest i topoScape.
Powstały tu m.in. wąwozy, ścieżka przyrodnicza, nowe schody i dwupoziomowa platforma widokowa. Pojawiło się także wiele roślin. Miejsce przystosowane zostało zarówno do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, jak i opiekunów z dziećmi.
Od czasu rewitalizacji Park Akcji „Burza” z Kopcem Powstania Warszawskiego był już wielokrotnie nagradzany w konkursach międzynarodowych.
W charakterystyce Parku Akcji „Burza” z Kopcem Powstania Warszawskiego zamieszczonej na stronie internetowej EUmies Awards podkreślono, że w jego wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej udało się zachować pamięć o przeszłości.
„Układ parku daje poczucie bezpieczeństwa, przywołując wzory krajobrazowe, pozostawiając jednocześnie obszary dzikiej przyrody niedostępne dla ludzi. […]. Powstały w ten sposób projekt dostosowany do konkretnego miejsca oferuje spójną narrację zakorzenioną w jego materialności, kultywując akceptację dla estetyki recyklingu i niedoskonałości” – można przeczytać na stronie internetowej EUmies Awards.