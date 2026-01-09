Sukces warszawskiego parku. Jako jedyny z Polski został nominowany do prestiżowej nagrody

Park Akcji „Burza” z Kopcem Powstania Warszawskiego znalazł się na krótkiej liście 40 nominowanych obiektów do nagrody architektonicznej 2026 European Union Prize for Contemporary Architecture - Mies van der Rohe Awards (EUmies Awards). To jedyna realizacja z Polski, która znalazła się na tej prestiżowej liście.



O sukcesie projektu informuje Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, który był odpowiedzialny za jego realizację.

Reklama Reklama

EUmies Awards: Co to za nagroda?

European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award (EUmies Awards) jest uznawana za najważniejszą nagrodę architektoniczną w Europie. Ustanowiono ją w 1987 roku. Jest przyznawana co dwa lata przez Unię Europejską i Fundació Mies van der Rohe w Barcelonie.

Nagroda jest dostępna dla wszystkich prac zrealizowanych w Europie w ciągu dwóch lat poprzedzających jej przyznanie. Nominacje do niej zgłaszane przez niezależnych ekspertów, krajowe stowarzyszenia architektoniczne oraz komitet doradczy są następnie oceniane przez jury powoływane na każdy cykl.

2026 European Union Prize for Contemporary Architecture

W tym roku do European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award zgłoszonych zostało 410 prac z 40 krajów i 143 regionów, w tym 14 realizacji z Polski. Obok Kopca Powstania Warszawskiego były to m.in. następujące realizacje: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, zespół kolumbariów na cmentarzu komunalnym w Radomiu czy Interaktywne Centrum Bajki i Animacji OKO.