-9.2°C
1003.9 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Sukces warszawskiego parku. Jako jedyny z Polski został nominowany do prestiżowej nagrody

Publikacja: 09.01.2026 12:30

Park Akcji „Burza” z Kopcem Powstania Warszawskiego trafił na krótką listę EUmies Awards

Park Akcji „Burza” z Kopcem Powstania Warszawskiego trafił na krótką listę EUmies Awards

Foto: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Joanna Kamińska
Park Akcji „Burza” z Kopcem Powstania Warszawskiego znalazł się na krótkiej liście 40 nominowanych obiektów do nagrody architektonicznej 2026 European Union Prize for Contemporary Architecture - Mies van der Rohe Awards (EUmies Awards). To jedyna realizacja z Polski, która znalazła się na tej prestiżowej liście.

O sukcesie projektu informuje Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, który był odpowiedzialny za jego realizację.

EUmies Awards: Co to za nagroda?

European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award (EUmies Awards) jest uznawana za najważniejszą nagrodę architektoniczną w Europie. Ustanowiono ją w 1987 roku. Jest przyznawana co dwa lata przez Unię Europejską i Fundació Mies van der Rohe w Barcelonie.

Nagroda jest dostępna dla wszystkich prac zrealizowanych w Europie w ciągu dwóch lat poprzedzających jej przyznanie. Nominacje do niej zgłaszane przez niezależnych ekspertów, krajowe stowarzyszenia architektoniczne oraz komitet doradczy są następnie oceniane przez jury powoływane na każdy cykl.

2026 European Union Prize for Contemporary Architecture

W tym roku do European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award zgłoszonych zostało 410 prac z 40 krajów i 143 regionów, w tym 14 realizacji z Polski. Obok Kopca Powstania Warszawskiego były to m.in. następujące realizacje: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, zespół kolumbariów na cmentarzu komunalnym w Radomiu czy Interaktywne Centrum Bajki i Animacji OKO.

Polecane
Najbliższy weekend w Warszawie upłynie m.in. pod znakiem koncertów kolęd i pastorałek
propozycje na weekend
Co robić w Warszawie w sobotę i niedzielę? Najlepsze darmowe atrakcje: koncerty, lodowiska i wystawy
Reklama
Reklama

Jak wynika z informacji podanych na oficjalnej stronie nagrody, w lutym – z obecnej krótkiej listy 40 obiektów – ogłoszonych zostanie siedmiu finalistów, w dwóch kategoriach. Wiosną obiekty te zostaną odwiedzone przez członków jury, którzy nawiążą „[…] bezpośredni kontakt z architektami, klientami, użytkownikami i lokalnymi społecznościami”. Zwycięzcy ogłoszeni zostaną w kwietniu w Oulu – jednej z dwóch Europejskich Stolic Kultury 2026.

Park Akcji „Burza” z Kopcem Powstania Warszawskiego: Co to za projekt?

Początki Parku Akcji „Burza” łączą się z usypywaniem kopca z powojennych gruzów Warszawy, które zapoczątkowano w 1945 roku. Miejsce to zostało gruntownie zrewitalizowane w latach 2021-23. Projekt całego przedsięwzięcia przygotowany został przez Justynę Dziedziejko, Magdalenę Wnęk, Macieja Kaufmana i Marcina Maraszka, którzy reprezentują pracownie Archigrest i topoScape.

Powstały tu m.in. wąwozy, ścieżka przyrodnicza, nowe schody i dwupoziomowa platforma widokowa. Pojawiło się także wiele roślin. Miejsce przystosowane zostało zarówno do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, jak i opiekunów z dziećmi. 

Od czasu rewitalizacji Park Akcji „Burza” z Kopcem Powstania Warszawskiego był już wielokrotnie nagradzany w konkursach międzynarodowych.

W charakterystyce Parku Akcji „Burza” z Kopcem Powstania Warszawskiego zamieszczonej na stronie internetowej EUmies Awards podkreślono, że w jego wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej udało się zachować pamięć o przeszłości.

Reklama
Reklama

„Układ parku daje poczucie bezpieczeństwa, przywołując wzory krajobrazowe, pozostawiając jednocześnie obszary dzikiej przyrody niedostępne dla ludzi. […]. Powstały w ten sposób projekt dostosowany do konkretnego miejsca oferuje spójną narrację zakorzenioną w jego materialności, kultywując akceptację dla estetyki recyklingu i niedoskonałości” – można przeczytać na stronie internetowej EUmies Awards.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Od 19 stycznia parking przy Urzędzie Dzielnicy Bielany będzie płatny
parkowanie

Kolejny warszawski urząd z płatnym parkingiem. Zmiany jeszcze w tym miesiącu

Policjantka z Wilanowa uratowała zestresowanego psa, biegnącego trasą S7 w sylwestrową noc
zwierze warszawskie

Jeden błąd od tragedii na S7. Uratowała go czujność policjantki

Karolina Bober zostałą zastępczynią prezydenta Warszawy
kadry

Karolina Bober nową wiceprezydent Warszawy

Najbliższy weekend w Warszawie upłynie m.in. pod znakiem koncertów kolęd i pastorałek
propozycje na weekend

Co robić w Warszawie w sobotę i niedzielę? Najlepsze darmowe atrakcje: koncerty, lodowiska i wystawy

Pierwsze zgłoszenie o wypadku na S7 wpłynęło do służb o godzinie 1:20
bezpieczeństwo

Paraliż na trasie S7 do Warszawy po nocnym zderzeniu ciężarówek

Teren stadionu dawnego Robotniczego Klubu Sportowego "Sarmata" od dawna popada w ruinę
infrastruktura sportowa

Co się dzieje na stadionie Sarmaty? Spór o teren na Woli

Podejrzany, działający w warunkach recydywy, trafił do aresztu na trzy miesiące
bezpieczeństwo

44-latek odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków

Znamy Słowa Roku 2025. Językoznawcy i internauci wybrali zwycięzców
plebiscyt

Znamy Słowa Roku 2025. Językoznawcy i internauci wybrali zwycięzców

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama