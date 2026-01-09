Posłuchaj koncertów najpiękniejszych kolęd

10 stycznia, godz. 16-18: Wilanów gra na trzy głosy – koncert Tre Voci w Świątyni Opatrzności Bożej. Interpretacja kolęd w wykonaniu trzech utalentowanych tenorów.

10 stycznia, godz. 19:30-20:30: Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej. Miejsce: Kościół OO. Bernardynów św. Jana z Dukli, ul. Czerniakowska 2/4.

10 stycznia, godz. 20:30-22:30: Widowisko muzyczno-multimedialne Kolędy 2.0. Polskie kolędy i pastorałki zaśpiewa 80-osobowy chór z towarzyszeniem orkiestry. Miejsce: kościół św. Dominika na warszawskim Służewie, Dominikańska 11A.

11 stycznia, godz. 12-13:30: Międzypokoleniowa Scena Wilanowskiego Instytutu Muzycznego. Koncert muzyki klasycznej, kolęd i pastorałek w wykonaniu muzyków Wilanowskiego Instytutu Muzycznego. Miejsce: Międzypokoleniowe Centrum Edukacji, ul. Radosna 11.

11 stycznia, godz. 14-15:30: Koncert Świąteczny polskich kolęd w wyknaniu Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej oraz chóru dziecięcego i młodzieżowego Alla Polacca. Miejsce: Parafia Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, ul. J. Conrada 7.

11 stycznia, godz. 20: “Magia Świąt” koncert kolęd w wykonaniu Olgi Bończyk. Miejsce: Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34.

Poczuj karnawałowy klimat taneczny

9 stycznia, godz. 17: Potańcówka Karnawałowa w Centrum Lokalnym Żoliborz przy ul. Rydygiera 6b. Wydarzenie jest bezpłatne i dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami.

10 stycznia, godz. 17: Bezpłatna lekcja tanga w Murach Muzeum Gazowni Warszawskiej. Zajęcia poprowadzi Stowarzyszenie Akademia Tanga Argentyńskiego.

Załóż łyżwy i ćwicz formę na lodowisku

W najbliższy weekend warto zabrać rodzinę na jedno z malowniczych, warszawskich lodowisk. Największą uwagę przykuwają lodowiska w popularnych lokalizacjach np. na Rynku Starego Miasta i pod Pałacem Kultury i Nauki.

W sezonie zimowym 2025/2026 działa też lodowisko na Plaży Wilanów i lodowisko w Rembertowie (przy ul. Gen. K. Ziemskiego 22). Zimową formę sportową można też przećwiczyć w ten weekend na lodowiskach:

przy Zespole Szkół Łączności (Praga-Południe),

w parku Bródnowskim (Targówek),

przy Szkole Podstawowej nr 14 (Ursus),

przy Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów,

przy ul. Armii Krajowej 72 (Wesoła),

przy ul. Malowniczej 31(Włochy).

Zimą zadbaj o kreatywny czas dla dziecka

10 stycznia o godz. 12:30 w Domu Kultury „Portiernia” (ul. Traktorzystów 20) odbędzie się Kosmiczny Bal Karnawałowy dla najmłodszych. Przed dziecięcą widownią wystąpią aktorzy Teatru Katarynka. Wydarzenie ze wstępem wolnym, ale obowiązują zapisy (mail: [email protected]).

11 stycznia o godz. 11 Międzypokoleniowe Centrum Edukacji (ul. Radosna 11) zaprasza na Wilanowski Poranek Muzyczny dla dzieci. Spotkanie pt. „Dary dla króla” wprowadza najmłodszych w świat historii i muzyki. W niedzielę w Wilanowie odbędzie się także uroczyste przejście Orszaku Królewskiego (start o godz. 15:00 spod pomnika Jana III Sobieskiego i Marysieńki).

11 stycznia o godz. 12 w Centrum Promocji Kultury (ul. Podskarbińska 2) odbędzie się ekologiczny spektakl dla dzieci w wieku 4+. Przedstawienie „Między oWadami” jest darmowe, wejściówki można pobrać w biletomacie.

W trakcie weekendowego spaceru rodzinnego warto zobaczyć m.in. iluminacje w Parku Fontann. Pokazy świetlne z muzyką odbywają się o pełnych godzinach (od godz. 16:00 do 20:00) w piątki, soboty i niedziele do 31 stycznia.

Odwiedź najciekawsze, stołeczne wystawy

Najbliższy weekend można także zaplanować pod kątem kulturalno-artystycznym. Do wyboru jest szeroka oferta wystaw, w tym galerie i wernisaże ze wstępem wolnym. Tu m.in.:

9 stycznia, godz. 18-19:30: wystawa prac Agaty Szczeblewskiej „Ze skrawków” w Wawerskim Centrum Kultury Filia Anin,

do 10 stycznia: wystawa prac Anny Baumgart w Galerii Foksal,

do 22 lutego: wystawa Maryny Tomaszewskiej „WAW. Miasto i ulice kobiet" w DSH (ul. Karowa 20),

do 22 lutego: wystawa fotografii „Straty zamierzone” w Domu Spotkań z Historią (ul. Karowa 20),

do 29 marca: wystawa „Starsze Miasto” w Muzeum Woli (ul. Srebrna 12).

Miłośnikom sztuki warto też polecić wydarzenie artystyczne „Targowisko Sztuki” (10-11 stycznia, godz. 11-18, Butelkownia w Centrum Praskim Koneser). W trakcie spotkania będzie można kupić m.in. grafikę, plakaty i ceramikę bezpośrednio od artystów.