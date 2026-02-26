Unikatowe rękodzieło i autorski design w Blue City

Szeroki wybór asortymentu może być inspiracją dla osób poszukujących nieszablonowych upominków
Kiermasz odbywa się na poziomie -1 przy fontannie, gdzie na gości czekają stoiska rzemieślników i artystów. Oferta jest bardzo zróżnicowana i obejmuje przedmioty artystyczne, które mogą stanowić alternatywę dla produktów dostępnych w masowej sprzedaży. Wstęp na kiermasz jest wolny.
W tej edycji szczególnie szeroko reprezentowana jest biżuteria. Na stoiskach można znaleźć ozdoby wykonane z różnych materiałów:
Odwiedzający mogą również zapoznać się z propozycjami z zakresu mody i wystroju domu. W ofercie znajdują się:
Na kiermaszu obecne są także produkty wpisujące się w aktualne trendy kosmetyczne. Miłośnicy pielęgnacji znajdą:
Wydarzenie w Blue City potrwa do soboty, 28 lutego włącznie.