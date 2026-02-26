Unikatowe rękodzieło i autorski design w Blue City

W warszawskim centrum Blue City trwa Kiermasz Sztuki i Rękodzieła, podczas którego ponad 20 wystawców prezentuje unikatowe przedmioty. To okazja, by znaleźć autorską biżuterię, modę i dekoracje dostępne w pojedynczych egzemplarzach.



Kiermasz odbywa się na poziomie -1 przy fontannie, gdzie na gości czekają stoiska rzemieślników i artystów. Oferta jest bardzo zróżnicowana i obejmuje przedmioty artystyczne, które mogą stanowić alternatywę dla produktów dostępnych w masowej sprzedaży. Wstęp na kiermasz jest wolny.

Bogata oferta biżuterii i dodatków

W tej edycji szczególnie szeroko reprezentowana jest biżuteria. Na stoiskach można znaleźć ozdoby wykonane z różnych materiałów:

Wyroby z kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi.

Przedmioty stworzone z piór, koralików oraz żywicy epoksydowej.

Autorskie projekty galanteryjne, w tym torebki, portfele i rękawiczki.

Szeroki wybór asortymentu może być inspiracją dla osób poszukujących nieszablonowych upominków, na przykład z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet.