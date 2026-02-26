1.5°C
1026.7 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Unikatowe rękodzieło i autorski design w Blue City

Publikacja: 26.02.2026 18:45

Szeroki wybór asortymentu może być inspiracją dla osób poszukujących nieszablonowych upominków

Szeroki wybór asortymentu może być inspiracją dla osób poszukujących nieszablonowych upominków

Foto: mat. pras.

M.B.
W warszawskim centrum Blue City trwa Kiermasz Sztuki i Rękodzieła, podczas którego ponad 20 wystawców prezentuje unikatowe przedmioty. To okazja, by znaleźć autorską biżuterię, modę i dekoracje dostępne w pojedynczych egzemplarzach.

Kiermasz odbywa się na poziomie -1 przy fontannie, gdzie na gości czekają stoiska rzemieślników i artystów. Oferta jest bardzo zróżnicowana i obejmuje przedmioty artystyczne, które mogą stanowić alternatywę dla produktów dostępnych w masowej sprzedaży. Wstęp na kiermasz jest wolny.

Bogata oferta biżuterii i dodatków

W tej edycji szczególnie szeroko reprezentowana jest biżuteria. Na stoiskach można znaleźć ozdoby wykonane z różnych materiałów:

  • Wyroby z kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi.
  • Przedmioty stworzone z piór, koralików oraz żywicy epoksydowej.
  • Autorskie projekty galanteryjne, w tym torebki, portfele i rękawiczki.

Szeroki wybór asortymentu może być inspiracją dla osób poszukujących nieszablonowych upominków, na przykład z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet.

Reklama
Reklama
Na stoiskach można znaleźć ozdoby wykonane z różnych materiałów

Na stoiskach można znaleźć ozdoby wykonane z różnych materiałów

Foto: mat. pras.

Moda i wyposażenie wnętrz

Odwiedzający mogą również zapoznać się z propozycjami z zakresu mody i wystroju domu. W ofercie znajdują się:

  • Amerykańska odzież skórzana.
  • Kolekcje ubrań i akcesoriów z wełny merynosa.
  • Nowe stoisko z artykułami dedykowanymi niemowlętom i dzieciom.
  • Elementy wyposażenia wnętrz, takie jak ceramika użytkowa, tekstylia stołowe oraz autorskie obrazy.

Foto: mat. pras.

Trendy w kosmetyce i pielęgnacji

Na kiermaszu obecne są także produkty wpisujące się w aktualne trendy kosmetyczne. Miłośnicy pielęgnacji znajdą:

  • Bliskowschodnie perfumy o charakterystycznych aromatach.
  • Produkty pielęgnacyjne bazujące na składnikach z regionu arabskiego.
  • Kosmetyki naturalne, które cieszą się niesłabnącą popularnością.
Reklama
Reklama

Wydarzenie w Blue City potrwa do soboty, 28 lutego włącznie.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Wstęp na wydarzenie jest płatny, jednak organizatorzy przewidzieli zniżki dla osób decydujących się
28 lutego - 1 marca

Festiwal Biżuterii i Dodatków na PGE Narodowym

Udział w jarmarku jest bezpłatny, a stoiska są dostępne dla klientów w godzinach otwarcia galerii.
do 21 lutego

Jarmark Produktów Regionalnych w Blue City

Męskość wydaje się dziś bardziej elastyczna, kobiecość – częściej jednoznaczna lub nieokreślona.
4 marca

Męskość i kobiecość w czasach zmiany. Debata o tożsamości i relacjach

Eksperci opowiedzą o zakresie prac finansowanych w ostatnich latach przez wojewódzkiego konserwatora
19 lutego

Tajemnice warszawskich zabytków. Nowy sezon Apteki Zabytków

Aqua Zumba Party to połączenie tańca i fitnessu w basenie
8 marca

Dzień Kobiet na Polnej. Darmowe zumba i stretching

Uczestnicy Wielkiego Antykwariatu będą mogli przeglądać tysiące przedmiotów z drugiej ręki w poszuki
do 14 lutego

Walentynkowy Wielki Antykwariat zaprasza kolekcjonerów

W Ogrodach Urlicha przygotowano propozycje dla dużych i małych zakochanych
do 15 lutego

Walentynki w Ogrodach Ulricha pełne atrakcji

Każdego dnia na pierwsze dwadzieścia pięć osób czekają podwójne zestawy gadżetów z wizerunkami podop
14-15 lutego

Walentynkowa gra terenowa w warszawskim zoo

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA