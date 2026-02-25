Lululemon w Polsce. Setny sklep kultowej marki sportowej otworzy się w Warszawie

Fani jogi i biegania doczekali się oficjalnego debiutu. Już 13 marca w Westfield Arkadii otworzy się pierwszy w Polsce stacjonarny salon kanadyjskiej marki lululemon, oferujący odzież premium i akcesoria do treningu.



Warszawa dołącza do globalnej mapy lululemon jako lokalizacja setnego sklepu marki na świecie. Nowy salon zajmie powierzchnię 325 m2 na poziomie 0 popularnego centrum handlowego – informuje propertynews.pl. Decyzja o wejściu na polski rynek jest częścią szerszej strategii ekspansji firmy w Europie, która od ponad ćwierć wieku dostarcza rozwiązania dla osób aktywnych fizycznie.

Innowacja i funkcjonalność w segmencie premium

Marka zyskała światową rozpoznawalność dzięki łączeniu zaawansowanych technicznie materiałów z estetyką codziennego stylu życia, znanego jako athleisure. W ofercie warszawskiego sklepu znajdą się kolekcje damskie oraz męskie, dedykowane różnym dyscyplinom – od jogi i pilatesu, przez bieganie, aż po intensywne treningi siłowe. Produkty lululemon powstają w oparciu o konsultacje z profesjonalnymi sportowcami i trenerami, co pozwala na dopracowanie detali wpływających na komfort użytkowania.

Doradztwo i doświadczenie zakupowe

Nowa przestrzeń w Westfield Arkadia została zaprojektowana tak, aby ułatwić klientom wybór odpowiedniego asortymentu. Na miejscu dostępny będzie zespół doradców, których zadaniem jest pomoc w dopasowaniu odzieży i obuwia do indywidualnych potrzeb oraz rodzaju uprawianej aktywności.