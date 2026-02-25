2.6°C
Lululemon w Polsce. Setny sklep kultowej marki sportowej otworzy się w Warszawie

Publikacja: 25.02.2026 07:50

Marka zyskała światową rozpoznawalność dzięki łączeniu zaawansowanych technicznie materiałów z estetyką codziennego stylu życia, znanego jako athleisure.

Foto: mat. pras.

M.B.
Fani jogi i biegania doczekali się oficjalnego debiutu. Już 13 marca w Westfield Arkadii otworzy się pierwszy w Polsce stacjonarny salon kanadyjskiej marki lululemon, oferujący odzież premium i akcesoria do treningu.

Warszawa dołącza do globalnej mapy lululemon jako lokalizacja setnego sklepu marki na świecie. Nowy salon zajmie powierzchnię 325 m2 na poziomie 0 popularnego centrum handlowego – informuje propertynews.pl. Decyzja o wejściu na polski rynek jest częścią szerszej strategii ekspansji firmy w Europie, która od ponad ćwierć wieku dostarcza rozwiązania dla osób aktywnych fizycznie.

Innowacja i funkcjonalność w segmencie premium

Marka zyskała światową rozpoznawalność dzięki łączeniu zaawansowanych technicznie materiałów z estetyką codziennego stylu życia, znanego jako athleisure. W ofercie warszawskiego sklepu znajdą się kolekcje damskie oraz męskie, dedykowane różnym dyscyplinom – od jogi i pilatesu, przez bieganie, aż po intensywne treningi siłowe. Produkty lululemon powstają w oparciu o konsultacje z profesjonalnymi sportowcami i trenerami, co pozwala na dopracowanie detali wpływających na komfort użytkowania.

Doradztwo i doświadczenie zakupowe

Nowa przestrzeń w Westfield Arkadia została zaprojektowana tak, aby ułatwić klientom wybór odpowiedniego asortymentu. Na miejscu dostępny będzie zespół doradców, których zadaniem jest pomoc w dopasowaniu odzieży i obuwia do indywidualnych potrzeb oraz rodzaju uprawianej aktywności. 

Budowanie lokalnej społeczności wellbeing

Debiut lululemon to nie tylko sprzedaż ubrań, ale również zapowiedź licznych inicjatyw promujących zdrowy styl życia. Firma planuje nawiązanie współpracy z lokalnymi studiami fitness, szkołami jogi oraz grupami biegowymi.

W ramach programu ambasadorskiego organizowane będą wydarzenia sportowe i spotkania edukacyjne, które mają na celu integrację warszawskich miłośników ruchu. Pierwsze aktywacje i specjalne upominki dla odwiedzających zaplanowano już na dzień otwarcia, czyli 13 marca.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

