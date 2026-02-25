Rzeźbę upamiętniającego wybitnego pianistę Janusza Olejniczaka odsłonięto na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, na patio, na którym się znajduje, nazwano imieniem Mistrza.



Rzeźbiarz Grzegorza Gwiazda przedstawił legendarnego chopinistę i pedagoga związanego przez wiele lat z uczelnią, w swobodnej pozie, siedzącego na ławeczce w miejscu, gdzie niejednokrotnie można było go spotkać.

Na wtorkową uroczystość w UMFC większość jej uczestników przybyła w czerwonych szalikach, bo ten element stroju był nieodłącznym atrybutem jego wizerunku. A rektor uczelni prof. Tomasz Strahl dzielił się z zebranymi ciepłym wspomnieniem o wielkim artyście: - Uczył tutaj całymi dniami, rozmawiał do wieczora razem ze studentami, ze znajomymi. Sądzę, że refleksyjne spojrzenie Mistrza Janusza Olejniczaka będzie nadal twórczą inspiracją. – mówił.

Jeden z light boxów zapraszających na uroczystość 24 lutego na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie Foto: Monika Kuc

Muzyczność i harmonia

Twórca rzeźby Grzegorz Gwiazda pracował nad nią prawie rok. Zaczął od kilku portretów Mistrza i całej ławki. O swojej pracy opowiada nam:

- O tym, że będzie to postać na ławce zdecydował Senat Uniwersytetu. Ale też jak rozmawiałem z synem pianisty – Pawłem, to usłyszałem, że kiedyś żartobliwie i sam Mistrz wspomniał, że gdyby miało dojść to jakiejś formy jego upamiętnienia, to może właśnie na ławeczce.