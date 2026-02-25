Nowoczesne osiedle na Żoliborzu. Jak wkomponować nowe budynki w okolicę?

Planowana inwestycja zakłada wzniesienie czterech budynków o zróżnicowanej wysokości, liczących od jednej do siedmiu kondygnacji.
Warszawski Żoliborz wzbogaci się o nową zabudowę mieszkalną, która powstanie w sąsiedztwie biurowca Powązkowska 44 oraz kompleksu Krasińskiego. Za realizację projektu odpowiada firma Dom Development, natomiast koncepcję architektoniczną przygotowała znana warszawska pracownia HRA Architekci – informuje urbanity.pl. Planowana inwestycja zakłada wzniesienie czterech budynków o zróżnicowanej wysokości, liczących od jednej do siedmiu kondygnacji.
Projekt urbanistyczny kładzie duży nacisk na integrację osiedla z istniejącym układem komunikacyjnym. Zaplanowano budowę nowej drogi, która połączy ulicę Powązkowską z ulicą Hubnera.
W ramach nowego zespołu budynków przewidziano około 195 lokali mieszkalnych o zróżnicowanych metrażach. Partery budynków zostaną zagospodarowane pod 12 lokali usługowych, które mają służyć codziennym potrzebom lokatorów i sąsiadów. Ważnym elementem projektu jest przeznaczenie części powierzchni na cele publiczne. Inwestor zadeklarował przekazanie dzielnicy lokalu o powierzchni 775 mkw. z przeznaczeniem na placówkę oświatową. Przy obiekcie edukacyjnym powstanie także nowoczesny plac zabaw, dostosowany do potrzeb dzieci w różnym wieku, w tym osób z niepełnosprawnościami.
Projekt urbanistyczny kładzie duży nacisk na integrację osiedla z istniejącym układem komunikacyjnym. Zaplanowano budowę nowej drogi, która połączy ulicę Powązkowską z ulicą Hubnera. Pomiędzy budynkami powstaną zielone dziedzińce rekreacyjne oraz pasaż pieszy łączący nową inwestycję z placem na osiedlu Żoliborz Artystyczny. Dla zmotoryzowanych przewidziano 219 miejsc w garażu podziemnym, natomiast miłośnicy jednośladów będą mogli korzystać z ponad 400 stanowisk rowerowych rozmieszczonych na terenie całego kompleksu.
Inwestycja przy Powązkowskiej 44A to nie tylko budynki, ale również zmiany w przestrzeni publicznej. W planach ujęto modernizację fragmentu Skweru Aleksandry Piłsudskiej w pobliżu ulicy Krasińskiego. Prace obejmą wyznaczenie nowych alejek, nasadzenia roślinności oraz przebudowę siłowni plenerowej. Pojawi się tam również nowa strefa wypoczynku z małą architekturą oraz plac zabaw z elementami wspinaczkowymi. Projekt zakłada zachowanie cennej części istniejącego drzewostanu, który zostanie uzupełniony o nowe drzewa i krzewy.
Przyszli mieszkańcy będą mogli korzystać z dogodnej lokalizacji, która zapewnia sprawny dojazd do centrum miasta oraz dostęp do pobliskich przystanków komunikacji miejskiej i stacji metra Dworzec Gdański. Bliskość terenów takich jak Park Żeromskiego czy zabytkowy Cmentarz Powązkowski sprawia, że jest to miejsce łączące miejską infrastrukturę z dostępem do terenów spacerowych.