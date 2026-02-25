Wyczuli charakterystyczny zapach marihuany. 30-latek z dozorem

Marihuana, mefedron i sprzęt do porcjowania – wszystko w jednym mieszkaniu na Mokotowie. Kryminalni zatrzymali 30-latka podejrzanego o przygotowanie narkotyków do sprzedaży. Grozi mu do 10 lat więzienia.



Codzienna praca stołecznych policjantów znów przyniosła efekt. Funkcjonariusze z mokotowskiego pionu kryminalnego, działający w strukturach Komenda Stołeczna Policji, zatrzymali 30-letniego mężczyznę podejrzanego o posiadanie znacznej ilości narkotyków.

Sprawa była wynikiem wieloetapowych ustaleń operacyjnych. Policjanci zdobyli informacje, że w jednym z mieszkań na Mokotowie mogą być przechowywane środki odurzające przeznaczone do dalszej dystrybucji. Po analizie materiałów wytypowali konkretny adres i zaplanowali interwencję.

Już na klatce schodowej wyczuli charakterystyczny zapach marihuany. To tylko utwierdziło ich w przekonaniu, że trafili pod właściwy adres.

W mieszkaniu zastali 30-latka. Mężczyzna nie stawiał oporu, ale był wyraźnie zdenerwowany. W trakcie czynności sam wskazał miejsce, w którym przechowywał zabronione substancje.

Narkotyki warte 20 tys. zł

