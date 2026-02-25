2.6°C
1024.4 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Wyczuli charakterystyczny zapach marihuany. 30-latek z dozorem

Publikacja: 25.02.2026 09:30

Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli prawie 400 gramów środków odurzających i substancji ps

Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli prawie 400 gramów środków odurzających i substancji psychotropowych – w tym marihuanę oraz mefedron.

Foto: policja

M.B.
Marihuana, mefedron i sprzęt do porcjowania – wszystko w jednym mieszkaniu na Mokotowie. Kryminalni zatrzymali 30-latka podejrzanego o przygotowanie narkotyków do sprzedaży. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Codzienna praca stołecznych policjantów znów przyniosła efekt. Funkcjonariusze z mokotowskiego pionu kryminalnego, działający w strukturach Komenda Stołeczna Policji, zatrzymali 30-letniego mężczyznę podejrzanego o posiadanie znacznej ilości narkotyków.

Sprawa była wynikiem wieloetapowych ustaleń operacyjnych. Policjanci zdobyli informacje, że w jednym z mieszkań na Mokotowie mogą być przechowywane środki odurzające przeznaczone do dalszej dystrybucji. Po analizie materiałów wytypowali konkretny adres i zaplanowali interwencję.

Już na klatce schodowej wyczuli charakterystyczny zapach marihuany. To tylko utwierdziło ich w przekonaniu, że trafili pod właściwy adres.

W mieszkaniu zastali 30-latka. Mężczyzna nie stawiał oporu, ale był wyraźnie zdenerwowany. W trakcie

W mieszkaniu zastali 30-latka. Mężczyzna nie stawiał oporu, ale był wyraźnie zdenerwowany. W trakcie czynności sam wskazał miejsce, w którym przechowywał zabronione substancje.

Foto: policja

Narkotyki warte 20 tys. zł

W mieszkaniu zastali 30-latka. Mężczyzna nie stawiał oporu, ale był wyraźnie zdenerwowany. W trakcie czynności sam wskazał miejsce, w którym przechowywał zabronione substancje.

Reklama
Reklama
Polecane
Gdy funkcjonariusze weszli pod wskazany adres, zastali tam dwóch młodych mężczyzn w wieku 23 i 24 la
bezpieczeństwo
Fikcyjny policjant i narkotyki na Ursynowie

Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli prawie 400 gramów środków odurzających i substancji psychotropowych – w tym marihuanę oraz mefedron. Ich czarnorynkową wartość oszacowano na ok. 20 tys. zł.

Na miejscu znaleziono także wagę elektroniczną, zgrzewarki do folii oraz kilkadziesiąt pustych opakowań. To może świadczyć o tym, że narkotyki były przygotowywane do porcjowania i sprzedaży.

Zarzuty i dozór

30-latek został zatrzymany i przewieziony do jednostki policji. Usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków oraz przygotowania do ich dalszej dystrybucji. Za takie przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Polecane
W komodzie oraz przy oknie znajdowały się szklane słoiki i plastikowe pudełka wypełnione kolorowymi
bezpieczeństwo
Magazyn narkotyków na Woli. Policja przejęła ich ponad dwa kilogramy

Decyzją prokuratora mężczyzna został objęty policyjnym dozorem. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów.

Reklama
Reklama

Policja zapowiada, że to kolejne z działań wymierzonych w przestępczość narkotykową na terenie stolicy.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Radne Żoliborza żądają, by na imprezach organizowanych przez urząd w ogóle nie podawano mięsa
kampanie społeczne

Radne Żoliborza walczą z mięsem. Czy posiłki na imprezach będą tylko roślinne?

38-letniemu obywatelowi Ukrainy śledczy zarzucają aktywne organizowanie nielegalnego przekraczania g
bezpieczeństwo

Organizator nielegalnych przerzutów w rękach służb

Szacunkowa wartość rynkowa przejętego towaru to niemal 4 mln zł
bezpieczeństwo

Przemyt z Dubaju. Milionowe straty udaremnione na lotnisku

Zatrzymany cudzoziemiec wyjaśnił funkcjonariuszom, że jego celem był przyjazd do Polski i podjęcie p
bezpieczeństwo

Sfałszowane pieczątki nie pomogły. Kosztowny błąd 31-latka w Modlinie

Rzeźba Janusza Olejniczaka i jej twórca Grzegorz Gwiazda
pamięć

W hołdzie dla Janusza Olejniczaka: rzeźba i czerwone szaliki

Marka zyskała światową rozpoznawalność dzięki łączeniu zaawansowanych technicznie materiałów z estet
handel

Lululemon w Polsce. Setny sklep kultowej marki sportowej otworzy się w Warszawie

Planowana inwestycja zakłada wzniesienie czterech budynków o zróżnicowanej wysokości, liczących od j
inwestycje

Nowoczesne osiedle na Żoliborzu. Jak wkomponować nowe budynki w okolicę?

Kobieta zaprzestała regulowania rat. Mimo wygaśnięcia umów nie zwróciła samochodów leasingodawcy.
bezpieczeństwo

Nie oddała aut z leasingu za ponad ćwierć miliona złotych

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA