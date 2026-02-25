Budowa kanalizacji na Różanej. Jaki zaszły zmiany w ruchu?

Od 24 lutego ulica Różana jest częściowo nieprzejezdna z powodu budowy nowej sieci kanalizacyjnej. Drogowcy zamknęli fragment jezdni oraz skrzyżowanie z ulicą Wiśniową, co wymusiło wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na sąsiednich odcinkach.



Prace budowlane wystartowały we wtorek rano. Wykonawca planuje zakończyć roboty związane z instalacją podziemną przed końcem przyszłego miesiąca. Główny front robót obejmuje odcinek ulicy Różanej zlokalizowany pomiędzy posesjami o numerach 31/33 a 27. W tym czasie całkowicie wyłączone z użytku zostało również skrzyżowanie z ulicą Wiśniową.

Kierowcy muszą przygotować się na spore zmiany w sposobie poruszania się po tej części dzielnicy. Foto: mat. pras.

Nowa organizacja ruchu i dojazdy

Kierowcy muszą przygotować się na spore zmiany w sposobie poruszania się po tej części dzielnicy. Dojazd do miejsca robót od strony ulicy Puławskiej pozostanie otwarty, jednak do budynku pod adresem Różana 31/33 będzie można dotrzeć wyłącznie od strony ulicy Kazimierzowskiej.

Aby umożliwić dojazd do posesji, na odcinkach ślepych ulic Różanej oraz na fragmencie ulicy Wiśniowej (pomiędzy Różaną a Dąbrowskiego) wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Warto zwrócić uwagę na znaki zakazu postoju, ponieważ część dotychczasowych miejsc parkingowych zostanie czasowo zlikwidowana, by ułatwić manewrowanie pojazdom.