Przygotowania do budowy czwartej linii metra. Ruszyły pierwsze prace

Rozpoczęły się prace przygotowawcze na linii metra M4. Ekipy geologów weszły właśnie na tereny, przez które pojedzie podziemna kolej. Specjaliści wykonują tu odwierty, które pomogą odpowiedzieć na pytania, co znajduje się pod powierzchnią ziemi na trasie planowanej linii metra.



Pierwsze ekipy geologów pojawiły się przy Alei Wilanowskiej – między innymi w okolicach Pałacu w Wilanowie.

Do dyspozycji mają m.in. wiertnice oraz sondy, dzięki którym zbadają grunt pod powierzchnią terenu.

– Zaczęliśmy odwierty geologiczne pod budowę IV linii warszawskiego metra. W sumie przeprowadzimy około 1450 odwiertów i sondowań. Zbadamy grunt pod powierzchnią terenu, żeby dobrać rozwiązania technologiczne. Wszystko po to, by później bezpiecznie prowadzić budowę – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Odwierty to istotny etap prac przedprojektowych. Pozwolą określić, jaką strukturę ma grunt na trasie nowej linii metra, dzięki czemu możliwe będzie odpowiednie dobranie rozwiązań technologicznych dotyczących np. głębokości ścian szczelinowych stacji.

Sondowanie i wiercenia wzdłuż linii metra M4

Podczas wiercenia pobierany jest tak zwany rdzeń gruntowy, który umożliwia poznanie warunków w podłożu, a oprócz tego możliwe jest pobieranie próbek do badań laboratoryjnych. Sondowanie z kolei pozwala określić parametry wytrzymałościowe i odkształceniowe gruntu. Planowane są również badania geofizyczne, które polegają na specjalnym przygotowaniu otworów wiertniczych i wprowadzeniu w nie nadajnika i odbiornika. Następnie mierzony jest czas przejścia fal sejsmicznych, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie podłoża gruntowego oraz niektórych parametrów gruntowych.