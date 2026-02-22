4.5°C
1015.2 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Przygotowania do budowy czwartej linii metra. Ruszyły pierwsze prace

Publikacja: 22.02.2026 12:54

Pierwsze ekipy geologów pojawiły się przy Alei Wilanowskiej

Pierwsze ekipy geologów pojawiły się przy Alei Wilanowskiej

Foto: Metro Warszawskie

rbi
Rozpoczęły się prace przygotowawcze na linii metra M4. Ekipy geologów weszły właśnie na tereny, przez które pojedzie podziemna kolej. Specjaliści wykonują tu odwierty, które pomogą odpowiedzieć na pytania, co znajduje się pod powierzchnią ziemi na trasie planowanej linii metra.

Pierwsze ekipy geologów pojawiły się przy Alei Wilanowskiej – między innymi w okolicach Pałacu w Wilanowie.

Do dyspozycji mają m.in. wiertnice oraz sondy, dzięki którym zbadają grunt pod powierzchnią terenu.

– Zaczęliśmy odwierty geologiczne pod budowę IV linii warszawskiego metra. W sumie przeprowadzimy około 1450 odwiertów i sondowań. Zbadamy grunt pod powierzchnią terenu, żeby dobrać rozwiązania technologiczne. Wszystko po to, by później bezpiecznie prowadzić budowę – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Odwierty to istotny etap prac przedprojektowych. Pozwolą określić, jaką strukturę ma grunt na trasie nowej linii metra, dzięki czemu możliwe będzie odpowiednie dobranie rozwiązań technologicznych dotyczących np. głębokości ścian szczelinowych stacji.

Sondowanie i wiercenia wzdłuż linii metra M4

Podczas wiercenia pobierany jest tak zwany rdzeń gruntowy, który umożliwia poznanie warunków w podłożu, a oprócz tego możliwe jest pobieranie próbek do badań laboratoryjnych. Sondowanie z kolei pozwala określić parametry wytrzymałościowe i odkształceniowe gruntu. Planowane są również badania geofizyczne, które polegają na specjalnym przygotowaniu otworów wiertniczych i wprowadzeniu w nie nadajnika i odbiornika. Następnie mierzony jest czas przejścia fal sejsmicznych, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie podłoża gruntowego oraz niektórych parametrów gruntowych.

Reklama
Reklama

Celem prac jest przede wszystkim rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych – niezbędnych w procesie projektowania i budowy linii metra. Takie badania wykonywane są poza chodnikami czy jezdnią, czyli głównie w pasach zieleni, a teren prac zostanie odpowiednio oznakowany. Badania mają zakończyć się jesienią przyszłego roku, ponieważ do sprawdzenia są tereny wzdłuż całej przyszłej trasy linii M4, wraz z planowaną Stacją Techniczno-Postojową Polfa na Białołęce.

Polecane
Dwie dodatkowe stacje metra – Muranów i Plac Konstytucji – mają powstać na linii metra M1 jako uzupe
metro
Czy stolica wycofuje się z budowy stacji Muranów? Burmistrz Śródmieścia odpowiada

W ramach I etapu prac geologicznych zaplanowanych jest niemal 700 otworów badawczych, około 750 sondowań oraz 10 badań geofizycznych. Geolodzy planują odwierty do maksymalnie 52 metrów głębokości.

Oprócz badań geologicznych, projektanci czwartej linii będą musieli w najbliższym czasie ustalić także strefy wpływu budowy metra na sąsiadującą zabudowę, ale przede wszystkim opracować projekt koncepcyjny dla tej linii.

Najdłuższa i w pełni zautomatyzowana linia metra

Według planów linia M4 będzie miała ponad 26 km długości i 23 stacje. Jej trasa poprowadzi z Białołęki do Wilanowa – przez 9 dzielnic – po drodze pokonując bariery komunikacyjne przecinające miasto: linie kolejowe, arterie drogowe i Wisłę. Planowana jest również stacja techniczno-postojowa wraz z tunelami dojazdowymi na Białołęce.

Polecane
Plany PKP PLK zakładają, że w pierwszej kolejności, w latach 2031-2035, odbędzie się gruntowna moder
kolej
Warszawa zyska drugą linię średnicową. Wielka inwestycja pod centrum miasta
Reklama
Reklama

Będzie to pierwsza w Polsce trasa podziemnej kolei obsługiwana bez maszynistów. System sterowania przejmie wszystkie zadania maszynisty: zdecyduje o prędkości, zatrzymaniu, otwieraniu drzwi, a nawet zareaguje w sytuacji awaryjnej.

W Europie jest już kilkanaście takich linii, m.in. w: Anglii (Londyn – Docklands Light Railway), Francji (Paryż, Lille, Lyon, Rennes, Tuluza), Włoszech (Mediolan, Rzym, Brescia, Turyn), Hiszpanii (Barcelona, Madryt, Sewilla), Niemczech (Norymberga), Danii (Kopenhaga), Szwajcarii (Lozanna) czy na Węgrzech (Budapeszt).

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

System automatycznie uruchamia spryskiwanie jezdni środkiem odladzającym
zima

Tunel na Wisłostradzie pod szczególnym nadzorem zimowym

Wszystkie nadesłane propozycje zmieściły się w kwocie 411 mln zł, którą zarezerwowała spółka Central
samolot

Oferty na fundamenty terminala CPK mieszczą się w budżecie

Trzeba uzbroić się w cierpliwość i uważnie obserwować oznakowanie w rejonie prowadzonych robót.
przebudowa

Szeligowska z utrudnieniami. Łącznik do S8 zostanie zamknięty

Dwie dodatkowe stacje metra – Muranów i Plac Konstytucji – mają powstać na linii metra M1 jako uzupe
metro

Czy stolica wycofuje się z budowy stacji Muranów? Burmistrz Śródmieścia odpowiada

Dokładnie miesiąc temu na ul. Grochowskiej, na wysokości ul. Zamienieckiej, doszło do tragicznego w
bezpieczeństwo ruchu drogowego

Zmiany na Grochowskiej. Musimy jeszcze na nie poczekać

Wykonawca ma 500 dni od momentu podpisania umowy na sfinalizowanie inwestycji, w tym na przygotowani
przebudowa

Piąte rondo na Płaskowickiej. Ursynów doczeka się zmiany

Bilet miesięczny na transport publiczny w Warszawie można zakupić przez aplikację lub zakodować na k
statystyka

Warszawiacy stawiają na komunikację. Dane z Barometru Warszawskiego

Od 25 czerwca pociągi na trasie między Warszawą a Krakowem będą kursować cztery razy dziennie w każd
kolej

Więcej pociągów do Krakowa i Pragi. Ceny biletów już od 8 zł

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA