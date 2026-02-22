Przygotowania do budowy czwartej linii metra. Ruszyły pierwsze prace

Pierwsze ekipy geologów pojawiły się przy Alei Wilanowskiej
Pierwsze ekipy geologów pojawiły się przy Alei Wilanowskiej – między innymi w okolicach Pałacu w Wilanowie.
Do dyspozycji mają m.in. wiertnice oraz sondy, dzięki którym zbadają grunt pod powierzchnią terenu.
– Zaczęliśmy odwierty geologiczne pod budowę IV linii warszawskiego metra. W sumie przeprowadzimy około 1450 odwiertów i sondowań. Zbadamy grunt pod powierzchnią terenu, żeby dobrać rozwiązania technologiczne. Wszystko po to, by później bezpiecznie prowadzić budowę – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.
Odwierty to istotny etap prac przedprojektowych. Pozwolą określić, jaką strukturę ma grunt na trasie nowej linii metra, dzięki czemu możliwe będzie odpowiednie dobranie rozwiązań technologicznych dotyczących np. głębokości ścian szczelinowych stacji.
Podczas wiercenia pobierany jest tak zwany rdzeń gruntowy, który umożliwia poznanie warunków w podłożu, a oprócz tego możliwe jest pobieranie próbek do badań laboratoryjnych. Sondowanie z kolei pozwala określić parametry wytrzymałościowe i odkształceniowe gruntu. Planowane są również badania geofizyczne, które polegają na specjalnym przygotowaniu otworów wiertniczych i wprowadzeniu w nie nadajnika i odbiornika. Następnie mierzony jest czas przejścia fal sejsmicznych, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie podłoża gruntowego oraz niektórych parametrów gruntowych.
Celem prac jest przede wszystkim rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych – niezbędnych w procesie projektowania i budowy linii metra. Takie badania wykonywane są poza chodnikami czy jezdnią, czyli głównie w pasach zieleni, a teren prac zostanie odpowiednio oznakowany. Badania mają zakończyć się jesienią przyszłego roku, ponieważ do sprawdzenia są tereny wzdłuż całej przyszłej trasy linii M4, wraz z planowaną Stacją Techniczno-Postojową Polfa na Białołęce.
W ramach I etapu prac geologicznych zaplanowanych jest niemal 700 otworów badawczych, około 750 sondowań oraz 10 badań geofizycznych. Geolodzy planują odwierty do maksymalnie 52 metrów głębokości.
Oprócz badań geologicznych, projektanci czwartej linii będą musieli w najbliższym czasie ustalić także strefy wpływu budowy metra na sąsiadującą zabudowę, ale przede wszystkim opracować projekt koncepcyjny dla tej linii.
Według planów linia M4 będzie miała ponad 26 km długości i 23 stacje. Jej trasa poprowadzi z Białołęki do Wilanowa – przez 9 dzielnic – po drodze pokonując bariery komunikacyjne przecinające miasto: linie kolejowe, arterie drogowe i Wisłę. Planowana jest również stacja techniczno-postojowa wraz z tunelami dojazdowymi na Białołęce.
Będzie to pierwsza w Polsce trasa podziemnej kolei obsługiwana bez maszynistów. System sterowania przejmie wszystkie zadania maszynisty: zdecyduje o prędkości, zatrzymaniu, otwieraniu drzwi, a nawet zareaguje w sytuacji awaryjnej.
W Europie jest już kilkanaście takich linii, m.in. w: Anglii (Londyn – Docklands Light Railway), Francji (Paryż, Lille, Lyon, Rennes, Tuluza), Włoszech (Mediolan, Rzym, Brescia, Turyn), Hiszpanii (Barcelona, Madryt, Sewilla), Niemczech (Norymberga), Danii (Kopenhaga), Szwajcarii (Lozanna) czy na Węgrzech (Budapeszt).