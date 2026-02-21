1.3°C
Życie Warszawy
Posiedzenie Warszawskiej Rady Edukacyjnej na UW

Publikacja: 21.02.2026 17:51

Posiedzenie Warszawskiej Rady Edukacyjnej na UW.

Foto: Mirosław Kaźmierczak/UW

rbi
Jak wspierać świadome wybory edukacyjne i zapobiegać rezygnacji ze studiów? W jaki sposób uczelnia może współpracować z otoczeniem społecznym? Jaką rolę w działaniach informacyjnych odgrywają studenci? Na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się posiedzenie Warszawskiej Rady Edukacyjnej.

WRE pełni funkcję opiniodawczo-doradczą przy prezydencie m.st. Warszawy w zakresie wskazywania kierunków działań sprzyjających rozwojowi warszawskiej edukacji. W jej skład wchodzą przedstawiciele szkół publicznych i niepublicznych, eksperci, przedstawiciele organizacji pozarządowych, rodziców i uczniów.

XXIII posiedzenie Warszawskiej Rady Edukacyjnej

W Pałacu Kazimierzowskim odbyło się XXIII posiedzenie Rady. Główne tematy dotyczyły wspierania świadomych wyborów edukacyjnych i zapobiegania rezygnacji ze studiów, dobrostanu nauczycieli i szkoły dobrych praktyk oraz roli studentów w działaniach informacyjnych i wspierających kandydatów na studia.

– Bardzo się cieszę, że mogę Państwa powitać w murach Uniwersytetu Warszawskiego. Nasza uczelnia jest naturalnym elementem tkanki miejskiej, stąd rozwój współpracy z miastem ma dla nas szczególne znaczenie – powiedział prof. Maciej Raś, prorektor UW ds. studenckich i jakości kształcenia.

Dr Hanna Tomaszewska-Pękała, pełnomocniczka rektora UW ds. kształcenia nauczycieli, zaznaczyła, że Uniwersytet Warszawski chciałby współpracować z miastem na rzecz poprawy jakości praktyk nauczycielskich w szkołach, m.in. w ramach programu „Mistrzowskich praktyk”.

– Chcemy zdynamizować współpracę ze środowiskiem oświatowym, która wpisuje się w misję Uniwersytetu Warszawskiego. Wykorzystanie tego potencjału odbędzie się z korzyścią zarówno dla społeczeństwa, jak i dla UW. W naszym dobrze pojętym interesie jest bowiem zdobywanie jak najlepszych kandydatów na studia, a także kształcenie wykwalifikowanych nauczycieli – dodał prof. Raś.

Projekty wspierające dydaktykę

Uniwersytet Warszawski prowadzi kilka ważnych projektów wspierających dydaktykę na uczelni. Jednym z nich jest Zintegrowany Program Rozwoju Dydaktyki – ZIP 2.0 – największe w Polsce przedsięwzięcie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (wartość projektu to ponad 53 mln zł).

UW przygotowuje spójną ofertę programów studiów dostosowanych do zmieniających się oczekiwań i kompetencji studentów, potrzeb rozwijającej się gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji. Uczelnia wychodzi również z wiedzą na zewnątrz, organizując szkolenia, warsztaty i materiały edukacyjne dla szkół i nauczycieli. UW koncentruje się także na rozpoznaniu potrzeb i kształtowaniu świadomych kandydatów na studia, a w dalszej kolejności studentek i studentów. Dużą wagę przykłada także do wsparcia mentalnego i materialnego osób studiujących.

