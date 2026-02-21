Posiedzenie Warszawskiej Rady Edukacyjnej na UW.

Jak wspierać świadome wybory edukacyjne i zapobiegać rezygnacji ze studiów? W jaki sposób uczelnia może współpracować z otoczeniem społecznym? Jaką rolę w działaniach informacyjnych odgrywają studenci? Na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się posiedzenie Warszawskiej Rady Edukacyjnej.



WRE pełni funkcję opiniodawczo-doradczą przy prezydencie m.st. Warszawy w zakresie wskazywania kierunków działań sprzyjających rozwojowi warszawskiej edukacji. W jej skład wchodzą przedstawiciele szkół publicznych i niepublicznych, eksperci, przedstawiciele organizacji pozarządowych, rodziców i uczniów.

Reklama Reklama

XXIII posiedzenie Warszawskiej Rady Edukacyjnej

W Pałacu Kazimierzowskim odbyło się XXIII posiedzenie Rady. Główne tematy dotyczyły wspierania świadomych wyborów edukacyjnych i zapobiegania rezygnacji ze studiów, dobrostanu nauczycieli i szkoły dobrych praktyk oraz roli studentów w działaniach informacyjnych i wspierających kandydatów na studia.

– Bardzo się cieszę, że mogę Państwa powitać w murach Uniwersytetu Warszawskiego. Nasza uczelnia jest naturalnym elementem tkanki miejskiej, stąd rozwój współpracy z miastem ma dla nas szczególne znaczenie – powiedział prof. Maciej Raś, prorektor UW ds. studenckich i jakości kształcenia.

Dr Hanna Tomaszewska-Pękała, pełnomocniczka rektora UW ds. kształcenia nauczycieli, zaznaczyła, że Uniwersytet Warszawski chciałby współpracować z miastem na rzecz poprawy jakości praktyk nauczycielskich w szkołach, m.in. w ramach programu „Mistrzowskich praktyk”.