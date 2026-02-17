-4.8°C
Życie Warszawy
Atak hakerski na Uniwersytet Warszawski. Co wiemy o incydencie

Publikacja: 17.02.2026 11:50

Specjaliści starają się teraz ustalić, kto stoi za atakiem i czy hakerzy próbowali dostać się do innych zasobów UW.

M.B.
Służby IT Uniwersytetu Warszawskiego wykryły obecność złośliwego oprogramowania w swojej sieci. Choć sytuacja wygląda poważnie, dotychczasowe ustalenia uspokajają: dane osobowe studentów i pracowników najprawdopodobniej nie wpadły w ręce hakerów.

Wszystko zaczęło się od jednej stacji roboczej. To właśnie na tym komputerze w styczniu 2026 roku pojawił się ransomware, czyli oprogramowanie służące do wymuszania okupów poprzez blokowanie dostępu do plików.

O incydencie powiadomiono najważniejsze instytucje odpowiedzialne za polskie cyberbezpieczeństwo.

Zespół do spraw Bezpieczeństwa Informacji UW wykrył nieprawidłowości 9 lutego, po otrzymaniu ostrzeżeń o szeroko zakrojonej kampanii hakerskiej. Reakcja była natychmiastowa – uczelnia odcięła zagrożone systemy i rozpoczęła dokładne czyszczenie infrastruktury.

Służby państwowe w akcji

O incydencie powiadomiono najważniejsze instytucje odpowiedzialne za polskie cyberbezpieczeństwo. Sprawą zajmuje się już zespół CERT Polska, policja oraz Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Specjaliści starają się teraz ustalić, kto stoi za atakiem i czy hakerzy próbowali dostać się do innych zasobów uczelni. Obecnie trwa żmudna weryfikacja integralności wszystkich systemów informatycznych uniwersytetu.

Jak zadbać o własne bezpieczeństwo

Choć systemy uniwersyteckie są pod opieką profesjonalistów, bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od codziennych nawyków każdego użytkownika. Władze uczelni przypominają o podstawowych zasadach cyberhigieny. Kluczowe jest stosowanie silnych, unikalnych haseł oraz uwierzytelniania dwuskładnikowego, które stanowi solidną barierę dla włamywaczy.

Warto również pamiętać o regularnych aktualizacjach oprogramowania i korzystaniu z uczelnianej sieci VPN podczas pracy zdalnej. Specjaliści apelują o szczególną czujność przy otwieraniu załączników w wiadomościach e-mail od nieznanych nadawców. Dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę, UW udostępnia specjalne szkolenie online z podstaw cyberbezpieczeństwa, które pomaga rozpoznać próby manipulacji w sieci.

