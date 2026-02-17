Znęcał się nad matką i groził dziecku. Jest już w areszcie

Interwencja w Milanówku rozpoczęła się po godz. 16, gdy patrol policji otrzymał wezwanie do jednego z mieszkań. Na miejscu funkcjonariusze zastali kobietę, która bała się wejść do własnego domu. Powodem był jej agresywny syn, który zabarykadował się w środku. Z wnętrza mieszkania dobiegały wulgaryzmy kierowane zarówno pod adresem matki, jak i przybyłych na miejsce mundurowych.
Policjanci podjęli szybką decyzję o siłowym wejściu do lokalu, gdzie obezwładnili 33-latka. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu.
W toku śledztwa okazało się, że awantura domowa to nie jedyny incydent z udziałem zatrzymanego w ostatnim czasie. Dzień wcześniej mężczyzna pojawił się w mieszkaniu swojej byłej partnerki. Tam również nie panował nad emocjami – wszczął kłótnię, podczas której zniszczył drzwi wejściowe oraz telefon komórkowy. Najpoważniejszym elementem tego zajścia były jednak groźby pobicia skierowane pod adresem dziecka przebywającego pod opieką kobiety. Wszystkie te zdarzenia zostały udokumentowane przez milanowskich funkcjonariuszy i posłużyły do sformułowania aktu oskarżenia.
Zebrany materiał dowodowy okazał się na tyle obciążający, że policja wraz z prokuraturą wystąpiły z wnioskiem o izolację mężczyzny. Sąd przychylił się do tej prośby, uznając, że tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy jest konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa pokrzywdzonym. 33-latkowi grozi teraz surowa kara. Za znęcanie się nad bliskimi, kierowanie gróźb karalnych oraz niszczenie cudzych rzeczy polskie prawo przewiduje do 5 lat pozbawienia wolności.
Sytuacja w Milanówku trwała według relacji pokrzywdzonej około dwóch lat. Ten przypadek pokazuje, jak ważne jest przełamanie milczenia i wezwanie służb w odpowiednim momencie. Policja przypomina, że w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia należy niezwłocznie korzystać z numeru alarmowego 112. Każda interwencja domowa, w której dochodzi do agresji, jest traktowana priorytetowo, a sprawcy muszą liczyć się z natychmiastowymi konsekwencjami prawnymi, włącznie z usunięciem z lokalu czy osadzeniem w areszcie.