-5.3°C
1005.7 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Fałszywym szeryfom już dziękujemy. Jeden wpadł w centrum handlowym

Publikacja: 16.02.2026 14:15

W aucie zatrzymanego 63-latka znajdowała się atrapa policyjnej odznaki oraz metalowa gwiazda szeryfa

W aucie zatrzymanego 63-latka znajdowała się atrapa policyjnej odznaki oraz metalowa gwiazda szeryfa.

Foto: policja

M.B.
Kłótnia o pierwszeństwo na sklepowym parkingu zakończyła się zatrzymaniem 63-latka. Mężczyzna, chcąc uniknąć konsekwencji, pokazał pieszemu odznakę i twierdził, że sam reprezentuje służby mundurowe. Teraz grozi mu kara pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w miniony czwartek na jednym z parkingów handlowych w Otwocku. Według ustaleń śledczych, kierowca samochodu osobowego trąbił na idącego przed nim pieszego. Gdy ten się odwrócił, kierujący gwałtownie podjechał pod jego nogi, próbując go nastraszyć. Po wyjściu z auta między mężczyznami wybuchła sprzeczka. W momencie, gdy poszkodowany pieszy wyciągnął telefon, aby wezwać pomoc, usłyszał, że policja jest już na miejscu.

63-latek twierdził, że pokazywał jedynie gwiazdę szeryfa, co w jego ocenie miało być wystarczającym argumentem w sporze. 

Kierowca wyciągnął przedmiot przypominający policyjną odznakę, sugerując, że pełni służbę. Wykorzystując chwilowe zaskoczenie pieszego, wsiadł do samochodu i odjechał. Reakcja otwockich kryminalnych była jednak natychmiastowa. Już po kilku godzinach od otrzymania zgłoszenia funkcjonariusze namierzyli i zatrzymali 63-letniego mieszkańca Józefowa.

Zgodnie z polskim prawem, za przywłaszczenie stanowiska lub funkcji publicznej grozi kara do roku po

Zgodnie z polskim prawem, za przywłaszczenie stanowiska lub funkcji publicznej grozi kara do roku pozbawienia wolności.

Foto: policja

Szeryfowski gadżet zamiast prawdziwej odznaki

Podczas przeszukania samochodu należącego do zatrzymanego, policjanci znaleźli przedmioty, którymi mężczyzna mógł wprowadzić pieszego w błąd. W aucie znajdowała się atrapa policyjnej odznaki oraz metalowa gwiazda szeryfa. 63-latek trafił do policyjnej celi, a zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu przywłaszczenia funkcji publicznej.

Reklama
Reklama
Polecane
W toku postępowania zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 27 i 51 lat
bezpieczeństwo
Finał policyjnego pościgu za oszustami. Metoda na lekarza nie zadziałała

Podejrzany w trakcie składania wyjaśnień przedstawił własną wersję wydarzeń. Zaprzeczył, jakoby podawał się za polskiego funkcjonariusza. Twierdził, że pokazywał jedynie gwiazdę szeryfa, co w jego ocenie miało być wystarczającym argumentem w sporze. Prokuratura Rejonowa w Otwocku objęła sprawę nadzorem, przygotowując akt oskarżenia, który trafi do sądu.

Poważne konsekwencje podszywania się pod służby

Zgodnie z polskim prawem, za przywłaszczenie stanowiska lub funkcji publicznej grozi kara do roku pozbawienia wolności. Służby podkreślają, że każde zgłoszenie dotyczące osób bezprawnie posługujących się atrybutami władzy jest traktowane priorytetowo. Takie zachowania nie tylko uderzają w dobre imię formacji, ale przede wszystkim niszczą zaufanie obywateli do instytucji państwowych.

Polecane
Często krótka rozmowa z sąsiadem czy telefon do starszego członka rodziny to najskuteczniejsza zapor
walentynkowy apel
Przysięga na biblię i utracone oszczędności. Jak samotność ułatwia manipulację

Działania otwockich mundurowych pokazują, że próby zastraszania innych uczestników ruchu drogowego przy użyciu fałszywych odznak kończą się szybką identyfikacją sprawcy. O losie 63-latka z Józefowa zadecyduje w najbliższym czasie sąd.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Opieka nad zwierzętami została objeta nowym planem przyjętym przez Radę Warszawy na rok 2026
zwierzę warszawskie

Warszawa stawia na kastrację i czipowanie

System pozwala sprawdzić nie tylko cenę końcową, ale także datę zawarcia transakcji oraz podstawowe
ceny nieruchomości

Koniec domysłów na rynku nieruchomości. Warszawa ujawnia ceny z aktów notarialnych

PKP Intercity zwiększy częstotliwość połączeń Warszawa - Białystok
kolej

Więcej połączeń stolicy z Podlasiem. PKP Intercity reaguje na rekordy

Warszawska Wytwórnia Energii przed oficjalnym uruchmieniem instalacji, które nastąpi 19 lutego.
ekologia

Nowa panorama Warszawy dzięki inwestycji za 1,65 mld złotych

Sprawca działał według powtarzalnego schematu: wyszukiwał ogłoszenia na portalach sprzedażowych, po
bezpieczeństwo

Hotelowa kryjówka nie pomogła oszustowi. Kryminalni namierzyli go

W ciągu najbliższych dwóch dni pogoda w Warszawie będzie mroźna
prognoza pogody

Mroźna aura nad Warszawą

Jeśli przepisy wejdą w życie, alkoholu nie będzie można kupić w sklepach i na stacjach benzynowych w
samorząd

Jest decyzja w sprawie nocnej sprzedaży alkoholu. Dzielnice zmienią zdanie?

Komenda Stołeczna ujawniła statystyki aut skradzionych w 2025 r.
statystyka kradzieży

Gdzie w Warszawie kradną najwięcej samochodów? Giną zwłaszcza pojazdy jednej marki

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA