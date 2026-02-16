Fałszywym szeryfom już dziękujemy. Jeden wpadł w centrum handlowym

Kłótnia o pierwszeństwo na sklepowym parkingu zakończyła się zatrzymaniem 63-latka. Mężczyzna, chcąc uniknąć konsekwencji, pokazał pieszemu odznakę i twierdził, że sam reprezentuje służby mundurowe. Teraz grozi mu kara pozbawienia wolności.



Do zdarzenia doszło w miniony czwartek na jednym z parkingów handlowych w Otwocku. Według ustaleń śledczych, kierowca samochodu osobowego trąbił na idącego przed nim pieszego. Gdy ten się odwrócił, kierujący gwałtownie podjechał pod jego nogi, próbując go nastraszyć. Po wyjściu z auta między mężczyznami wybuchła sprzeczka. W momencie, gdy poszkodowany pieszy wyciągnął telefon, aby wezwać pomoc, usłyszał, że policja jest już na miejscu.

63-latek twierdził, że pokazywał jedynie gwiazdę szeryfa, co w jego ocenie miało być wystarczającym argumentem w sporze.

Kierowca wyciągnął przedmiot przypominający policyjną odznakę, sugerując, że pełni służbę. Wykorzystując chwilowe zaskoczenie pieszego, wsiadł do samochodu i odjechał. Reakcja otwockich kryminalnych była jednak natychmiastowa. Już po kilku godzinach od otrzymania zgłoszenia funkcjonariusze namierzyli i zatrzymali 63-letniego mieszkańca Józefowa.

Zgodnie z polskim prawem, za przywłaszczenie stanowiska lub funkcji publicznej grozi kara do roku pozbawienia wolności. Foto: policja

Szeryfowski gadżet zamiast prawdziwej odznaki

Podczas przeszukania samochodu należącego do zatrzymanego, policjanci znaleźli przedmioty, którymi mężczyzna mógł wprowadzić pieszego w błąd. W aucie znajdowała się atrapa policyjnej odznaki oraz metalowa gwiazda szeryfa. 63-latek trafił do policyjnej celi, a zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu przywłaszczenia funkcji publicznej.