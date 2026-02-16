Fałszywym szeryfom już dziękujemy. Jeden wpadł w centrum handlowym

W aucie zatrzymanego 63-latka znajdowała się atrapa policyjnej odznaki oraz metalowa gwiazda szeryfa.
Do zdarzenia doszło w miniony czwartek na jednym z parkingów handlowych w Otwocku. Według ustaleń śledczych, kierowca samochodu osobowego trąbił na idącego przed nim pieszego. Gdy ten się odwrócił, kierujący gwałtownie podjechał pod jego nogi, próbując go nastraszyć. Po wyjściu z auta między mężczyznami wybuchła sprzeczka. W momencie, gdy poszkodowany pieszy wyciągnął telefon, aby wezwać pomoc, usłyszał, że policja jest już na miejscu.
Kierowca wyciągnął przedmiot przypominający policyjną odznakę, sugerując, że pełni służbę. Wykorzystując chwilowe zaskoczenie pieszego, wsiadł do samochodu i odjechał. Reakcja otwockich kryminalnych była jednak natychmiastowa. Już po kilku godzinach od otrzymania zgłoszenia funkcjonariusze namierzyli i zatrzymali 63-letniego mieszkańca Józefowa.
Podczas przeszukania samochodu należącego do zatrzymanego, policjanci znaleźli przedmioty, którymi mężczyzna mógł wprowadzić pieszego w błąd. W aucie znajdowała się atrapa policyjnej odznaki oraz metalowa gwiazda szeryfa. 63-latek trafił do policyjnej celi, a zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu przywłaszczenia funkcji publicznej.
Podejrzany w trakcie składania wyjaśnień przedstawił własną wersję wydarzeń. Zaprzeczył, jakoby podawał się za polskiego funkcjonariusza. Twierdził, że pokazywał jedynie gwiazdę szeryfa, co w jego ocenie miało być wystarczającym argumentem w sporze. Prokuratura Rejonowa w Otwocku objęła sprawę nadzorem, przygotowując akt oskarżenia, który trafi do sądu.
Zgodnie z polskim prawem, za przywłaszczenie stanowiska lub funkcji publicznej grozi kara do roku pozbawienia wolności. Służby podkreślają, że każde zgłoszenie dotyczące osób bezprawnie posługujących się atrybutami władzy jest traktowane priorytetowo. Takie zachowania nie tylko uderzają w dobre imię formacji, ale przede wszystkim niszczą zaufanie obywateli do instytucji państwowych.
Działania otwockich mundurowych pokazują, że próby zastraszania innych uczestników ruchu drogowego przy użyciu fałszywych odznak kończą się szybką identyfikacją sprawcy. O losie 63-latka z Józefowa zadecyduje w najbliższym czasie sąd.