Stolica zyska więcej połączeń z Podlasiem. PKP Intercity reaguje na rekordy

Warszawa umacnia swoją pozycję kluczowego węzła kolejowego, a trasa do Białegostoku bije rekordy popularności. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada uruchomienie dodatkowych pociągów, które ułatwią codzienne podróże pasażerom ze stolicy.



Dane przedstawione przez resort infrastruktury nie pozostawiają złudzeń: mieszkańcy Warszawy i podróżni odwiedzający stolicę coraz chętniej wybierają kolej. Szczególny wzrost zainteresowania widać na linii łączącej Warszawę z Białymstokiem. W ubiegłym roku na tej trasie przewieziono ponad 1,3 miliona pasażerów, co oznacza, że liczba podróżnych zwiększyła się o jedną trzecią w porównaniu do lat poprzednich. Tak dynamiczny wzrost, sięgający trzydziestu procent, znacznie przewyższa średnią krajową i wymusza zmiany w dotychczasowym rozkładzie jazdy.

Nowy skład wypełni luki w godzinach odjazdów po 13:00 lub 15:00, co jest kluczowe dla osób planujących powroty z Warszawy po spotkaniach biznesowych czy wizytach urzędowych.

Odpowiedzią na potrzeby pasażerów korzystających z warszawskich dworców będzie wprowadzenie dodatkowej pary kursów obsługiwanych przez PKP Intercity. Nowe połączenie ma za zadanie zlikwidować uciążliwe przerwy w kursowaniu pociągów, które obecnie występują w godzinach popołudniowych. Dzięki temu oferta przewozowa dla osób podróżujących ze stolicy w kierunku północno-wschodnim stanie się bardziej płynna i dopasowana do współczesnych standardów komunikacyjnych.

Nowe pociągi w warszawskim rozkładzie jazdy

Zgodnie z zapowiedziami dyrektora Biura Komunikacji Ministerstwa Infrastruktury, Rafała Jaśkowskiego, dodatkowy pociąg pojawi się w rozkładzie najpóźniej w grudniu tego roku, wraz z wejściem w życie nowego rocznego grafiku połączeń. Istnieje jednak szansa, że pasażerowie odjeżdżający z Warszawy skorzystają z nowej oferty wcześniej. Resort dopuszcza możliwość inauguracji kursów przy okazji jednej z sezonowych korekt rozkładu, które zaplanowano na marzec, czerwiec, przełom sierpnia i września oraz październik.