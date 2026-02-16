-5.5°C
Życie Warszawy
Stolica zyska więcej połączeń z Podlasiem. PKP Intercity reaguje na rekordy

Publikacja: 16.02.2026 13:00

PKP Intercity zwiększy częstotliwość połączeń Warszawa - Białystok

Foto: PKP Intercity

M.B.
Warszawa umacnia swoją pozycję kluczowego węzła kolejowego, a trasa do Białegostoku bije rekordy popularności. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada uruchomienie dodatkowych pociągów, które ułatwią codzienne podróże pasażerom ze stolicy.

Dane przedstawione przez resort infrastruktury nie pozostawiają złudzeń: mieszkańcy Warszawy i podróżni odwiedzający stolicę coraz chętniej wybierają kolej. Szczególny wzrost zainteresowania widać na linii łączącej Warszawę z Białymstokiem. W ubiegłym roku na tej trasie przewieziono ponad 1,3 miliona pasażerów, co oznacza, że liczba podróżnych zwiększyła się o jedną trzecią w porównaniu do lat poprzednich. Tak dynamiczny wzrost, sięgający trzydziestu procent, znacznie przewyższa średnią krajową i wymusza zmiany w dotychczasowym rozkładzie jazdy.

Nowy skład wypełni luki w godzinach odjazdów po 13:00 lub 15:00, co jest kluczowe dla osób planujących powroty z Warszawy po spotkaniach biznesowych czy wizytach urzędowych.

Odpowiedzią na potrzeby pasażerów korzystających z warszawskich dworców będzie wprowadzenie dodatkowej pary kursów obsługiwanych przez PKP Intercity. Nowe połączenie ma za zadanie zlikwidować uciążliwe przerwy w kursowaniu pociągów, które obecnie występują w godzinach popołudniowych. Dzięki temu oferta przewozowa dla osób podróżujących ze stolicy w kierunku północno-wschodnim stanie się bardziej płynna i dopasowana do współczesnych standardów komunikacyjnych.

Nowe pociągi w warszawskim rozkładzie jazdy

Zgodnie z zapowiedziami dyrektora Biura Komunikacji Ministerstwa Infrastruktury, Rafała Jaśkowskiego, dodatkowy pociąg pojawi się w rozkładzie najpóźniej w grudniu tego roku, wraz z wejściem w życie nowego rocznego grafiku połączeń. Istnieje jednak szansa, że pasażerowie odjeżdżający z Warszawy skorzystają z nowej oferty wcześniej. Resort dopuszcza możliwość inauguracji kursów przy okazji jednej z sezonowych korekt rozkładu, które zaplanowano na marzec, czerwiec, przełom sierpnia i września oraz październik.

Inwestycja w to połączenie będzie finansowana z budżetu centralnego, co gwarantuje stabilność oferty w ramach służby publicznej. Nowy skład wypełni luki w godzinach odjazdów po 13:00 lub 15:00, co jest kluczowe dla osób planujących powroty z Warszawy po spotkaniach biznesowych czy wizytach urzędowych.

Kolejowy boom w skali całego kraju

Sytuacja na trasie Warszawa – Białystok jest częścią szerszego zjawiska, jakim jest renesans polskiej kolei. PKP Intercity regularnie informuje o poprawianiu wyników przewozowych, a rok 2025 zamknął się liczbą ponad 89 milionów podróżnych w skali kraju. Warszawa, jako główny punkt przesiadkowy, odgrywa w tym procesie centralną rolę.

Przewoźnik spodziewa się, że bieżący rok przyniesie kolejne rekordy, co wiąże się nie tylko z zagęszczaniem siatki połączeń krajowych, ale również z rozbudową oferty międzynarodowej startującej ze stołecznych dworców. Planowane zmiany na linii nr 6 to bezpośrednia odpowiedź na fakt, że pociąg staje się dla warszawiaków i ich gości najbardziej efektywnym środkiem transportu.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

