Życie Warszawy
Gdzie w Warszawie kradną najwięcej samochodów? Giną zwłaszcza pojazdy jednej marki

Publikacja: 15.02.2026 14:30

Komenda Stołeczna ujawniła statystyki aut skradzionych w 2025 r.

Foto: Adobe Stock

rbi
Najwięcej samochodów skradziono w zeszłym roku na Ursynowie, najmniej – w Rembertowie. Tak wynika z zestawienia przygotowanego przez Komendę Stołeczną Policji. Złodzieje upodobali sobie zwłaszcza jedną markę.

Komenda Stołeczna ujawniła statystyki aut skradzionych w 2025 r. w odpowiedzi na interpelację radnego Piotra Wertensteina-Żuławskiego.

Kradzieże samochodów w Warszawie

Na Ursynowie w zeszłym roku ukradziono 140 samochodów. To najwięcej spośród wszystkich 18 dzielnic Warszawy. Dużo skradzionych aut zanotowano także na Bielanach (137), Targówku (128), Pradze-Południe (126) i Białołęce (123).

Z kolei najmniej aut skradzionych zostało w Rembertowie (11), w Ursusie (17) i na Pradze-Północ (27).

Największy wzrost kradzieży aut w porównaniu z 2024 r. zanotowano w Śródmieściu (o 56 proc.), na Pradze-Północ (o 42 proc.) i na Woli (o 38,6 proc.). Wskaźnik ten najbardziej zmalał w Ursusie (o 48,5 proc.), w Wawrze (o 45,2 proc.) i na Białołęce (o 37 proc.).

Co ciekawe, złodzieje upatrzyli sobie jedną markę samochodu. Ich ulubiona marka to Toyota. Przykładowo na Ursynowie ze 140 ukradzionych samochodów 106 (76,7 proc.) to były Toyoty. Na Żoliborzu auta tej marki stanowiły 85,7 proc. wszystkich skradzionych samochodów, a w Wesołej – 70,5 proc.

Policja walczy z kradzieżami samochodów

Jak informuje Krzysztof Ogroński, Komendant Stołeczny Policji funkcjonariusze garnizonu stołecznego policji w ramach realizowanych zadań służbowych na bieżąco prowadzą czynności operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze ukierunkowane na wykrywanie, zatrzymanie sprawców oraz odzyskanie skradzionego mienia.

„W 2025 r. w celu ograniczenia przestępczości samochodowej na terenie m.st. Warszawy, realizowane były liczne działania prewencyjne, polegające na kontroli niestrzeżonych parkingów i miejsc zagrożonych, jak również działania operacyjne skutkujące zatrzymaniem sprawców tej kategorii przestępstw” – napisał komendant.

Dodał, że funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji na bieżąco monitorują środowisko osób zajmujących się przestępczością samochodową. Prowadzą kontrole osób i miejsc, w ramach których weryfikowana jest legalność części samochodowych znajdujących się na terenie prowadzonych działalności, jak również w tzw. „dziuplach“.

Krzysztof Ogroński, Komendant Stołeczny Policji

Jednym z priorytetów działań podejmowanych przez podległych mi funkcjonariuszy jest stałe dążenie do wzrostu poczucia bezpieczeństwa.

Kontrolowane są także pod względem zgodności z prawem, wcześniej wprowadzone do obrotu pojazdy, które mogą pochodzić z czynu zabronionego. Ponadto na terenie garnizonu stołecznego Policji organizują cyklicznie działania, w wyniku których zatrzymywani są sprawcy na tzw. „gorącym uczynku“ kradzieży pojazdów. Jednocześnie funkcjonariusze współpracują z jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji oraz Strażą Graniczną.

„Pragnę zaznaczyć, że jednym z priorytetów działań podejmowanych przez podległych mi funkcjonariuszy jest stałe dążenie do wzrostu poczucia bezpieczeństwa. Funkcjonariusze każdego dnia inicjują oraz podejmują działania mające na celu m.in. zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego wszystkim mieszkańcom garnizonu stołecznego Policji. Ponadto każdorazowo w przypadku ujawnienia naruszenia prawa podejmują stosowne działania mające na celu ujawnienie i zatrzymanie ich sprawców” – zapewnił komendant.

Źródło: zyciewarszawy.pl

