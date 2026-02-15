Gdzie w Warszawie kradną najwięcej samochodów? Giną zwłaszcza pojazdy jednej marki

Co ciekawe, złodzieje upatrzyli sobie jedną markę samochodu. Ich ulubiona marka to Toyota. Przykładowo na Ursynowie ze 140 ukradzionych samochodów 106 (76,7 proc.) to były Toyoty. Na Żoliborzu auta tej marki stanowiły 85,7 proc. wszystkich skradzionych samochodów, a w Wesołej – 70,5 proc.

Policja walczy z kradzieżami samochodów

Jak informuje Krzysztof Ogroński, Komendant Stołeczny Policji funkcjonariusze garnizonu stołecznego policji w ramach realizowanych zadań służbowych na bieżąco prowadzą czynności operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze ukierunkowane na wykrywanie, zatrzymanie sprawców oraz odzyskanie skradzionego mienia.

„W 2025 r. w celu ograniczenia przestępczości samochodowej na terenie m.st. Warszawy, realizowane były liczne działania prewencyjne, polegające na kontroli niestrzeżonych parkingów i miejsc zagrożonych, jak również działania operacyjne skutkujące zatrzymaniem sprawców tej kategorii przestępstw” – napisał komendant.

Dodał, że funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji na bieżąco monitorują środowisko osób zajmujących się przestępczością samochodową. Prowadzą kontrole osób i miejsc, w ramach których weryfikowana jest legalność części samochodowych znajdujących się na terenie prowadzonych działalności, jak również w tzw. „dziuplach“.

Kontrolowane są także pod względem zgodności z prawem, wcześniej wprowadzone do obrotu pojazdy, które mogą pochodzić z czynu zabronionego. Ponadto na terenie garnizonu stołecznego Policji organizują cyklicznie działania, w wyniku których zatrzymywani są sprawcy na tzw. „gorącym uczynku“ kradzieży pojazdów. Jednocześnie funkcjonariusze współpracują z jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji oraz Strażą Graniczną.

„Pragnę zaznaczyć, że jednym z priorytetów działań podejmowanych przez podległych mi funkcjonariuszy jest stałe dążenie do wzrostu poczucia bezpieczeństwa. Funkcjonariusze każdego dnia inicjują oraz podejmują działania mające na celu m.in. zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego wszystkim mieszkańcom garnizonu stołecznego Policji. Ponadto każdorazowo w przypadku ujawnienia naruszenia prawa podejmują stosowne działania mające na celu ujawnienie i zatrzymanie ich sprawców” – zapewnił komendant.