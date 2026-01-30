Kradzieże metodą na hydraulika. Recydywiści zatrzymani na Ursynowie

Zatrzymani mężczyźni w wieku 38 i 42 lat działali według powtarzalnego schematu.
Zatrzymani mężczyźni w wieku 38 i 42 lat działali według powtarzalnego schematu. Podawali się za pracowników administracji lub firm serwisowych, informując lokatorów o rzekomej awarii instalacji wodnej. Po uzyskaniu zgody na wejście do lokalu jeden ze sprawców angażował mieszkańca rozmową lub wydawaniem poleceń technicznych, podczas gdy drugi w tym samym czasie przeszukiwał pokoje. Ich łupem padały głównie gotówka, biżuteria oraz dokumenty. Ofiarami kradzieży padały najczęściej osoby starsze.
Po uzyskaniu zgody na wejście do lokalu jeden ze sprawców angażował mieszkańca rozmową lub wydawaniem poleceń technicznych, podczas gdy drugi w tym samym czasie przeszukiwał pokoje.
Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego ustalili, że do kradzieży doszło w czterech lokalach mieszkalnych – dwóch położonych na Ursynowie i dwóch na Mokotowie. Analiza podobnego sposobu działania pozwoliła policjantom na połączenie spraw i wytypowanie podejrzanych. Łączna wartość skradzionego mienia oraz środków pieniężnych została oszacowana na niemal 80 tys. zł. Obaj zatrzymani byli już w przeszłości karani za przestępstwa o podobnym charakterze.
Zgromadzony przez śledczych z komisariatu przy ul. Janowskiego materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyznom czterech zarzutów kradzieży. Ze względu na wcześniejszą karalność sprawców, czyny te zostały zakwalifikowane jako popełnione w warunkach recydywy.
Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec obu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności, która w przypadku recydywy może zostać zwiększona o połowę.
Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów. Policjanci apelują o ograniczone zaufanie wobec osób podających się za przedstawicieli instytucji i przypominają o konieczności weryfikacji tożsamości odwiedzających poprzez kontakt z administracją budynku. Funkcjonariusze proszą również inne osoby, które mogły paść ofiarą podobnego procederu, o kontakt z Komisariatem Policji Warszawa Ursynów w celu złożenia stosownych zawiadomień.