-6.5°C
1013.2 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Kradzieże metodą na hydraulika. Recydywiści zatrzymani na Ursynowie

Publikacja: 30.01.2026 16:25

Zatrzymani mężczyźni w wieku 38 i 42 lat działali według powtarzalnego schematu.

Zatrzymani mężczyźni w wieku 38 i 42 lat działali według powtarzalnego schematu.

Foto: policja

M.B.
Policjanci z Ursynowa zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzieże w mieszkaniach na terenie Ursynowa i Mokotowa. Sprawcy, podszywając się pod pracowników technicznych, wyłudzili od lokatorów niemal 80 tys. zł. Trafili do aresztu.

Zatrzymani mężczyźni w wieku 38 i 42 lat działali według powtarzalnego schematu. Podawali się za pracowników administracji lub firm serwisowych, informując lokatorów o rzekomej awarii instalacji wodnej. Po uzyskaniu zgody na wejście do lokalu jeden ze sprawców angażował mieszkańca rozmową lub wydawaniem poleceń technicznych, podczas gdy drugi w tym samym czasie przeszukiwał pokoje. Ich łupem padały głównie gotówka, biżuteria oraz dokumenty. Ofiarami kradzieży padały najczęściej osoby starsze.

Po uzyskaniu zgody na wejście do lokalu jeden ze sprawców angażował mieszkańca rozmową lub wydawanie

Po uzyskaniu zgody na wejście do lokalu jeden ze sprawców angażował mieszkańca rozmową lub wydawaniem poleceń technicznych, podczas gdy drugi w tym samym czasie przeszukiwał pokoje.

Foto: policja

Skala przestępstwa

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego ustalili, że do kradzieży doszło w czterech lokalach mieszkalnych – dwóch położonych na Ursynowie i dwóch na Mokotowie. Analiza podobnego sposobu działania pozwoliła policjantom na połączenie spraw i wytypowanie podejrzanych. Łączna wartość skradzionego mienia oraz środków pieniężnych została oszacowana na niemal 80 tys. zł. Obaj zatrzymani byli już w przeszłości karani za przestępstwa o podobnym charakterze.

Polecane
Zatrzymana przez policję czterdziestopięcioletnia kobieta wyłudziła ponad 200 tys. zł od starszego m
bezpieczeństwo
Policjanci ocalili oszczędności starszego pana z Gocławia

Zarzuty w warunkach recydywy i areszt

Zgromadzony przez śledczych z komisariatu przy ul. Janowskiego materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyznom czterech zarzutów kradzieży. Ze względu na wcześniejszą karalność sprawców, czyny te zostały zakwalifikowane jako popełnione w warunkach recydywy.

Reklama
Reklama

Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec obu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności, która w przypadku recydywy może zostać zwiększona o połowę.

Polecane
22-latka zatrzymana przez południowopraskich policjantów
bezpieczeństwo
22-latka zatrzymana za oszustwo metodą na kaucję

Zasady bezpieczeństwa oraz apel policji

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów. Policjanci apelują o ograniczone zaufanie wobec osób podających się za przedstawicieli instytucji i przypominają o konieczności weryfikacji tożsamości odwiedzających poprzez kontakt z administracją budynku. Funkcjonariusze proszą również inne osoby, które mogły paść ofiarą podobnego procederu, o kontakt z Komisariatem Policji Warszawa Ursynów w celu złożenia stosownych zawiadomień.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Zabudowa ma być kaskadowa – od dwupiętrowych budynków przy ul. Rolnej do ośmiopiętrowych obiektów w
inwestycje

Nowe Alternatywy na Ursynowie. Powstanie osiedle z publiczną szkołą specjalną?

Rozrywka elektroniczna i zręcznościowa to nowość w Hali Koszyki
po pracy

Nowa strefa rozrywki w Hali Koszyki. Kiedy rusza?

Kierujący pojazdami, obywatele Ukrainy, wyjaśnili funkcjonariuszom, że uświadomili sobie zakaz wjazd
bezpieczeństwo ruchu drogowego

Ciężarówki z ładunkiem niebezpiecznym zablokowały POW

Wnętrza zostały zniszczone nie tylko przez ogień, ale również przez wodę użytą do gaszenia ognia
pożar w Ząbkach

Opinia ekpertów. Ogień pojawił się w przestrzeni konstrukcyjnej

Podczas uroczystej odprawy rocznej Komendant Stołeczny Policji, mł. insp. dr Krzysztof Ogroński, wra
bezpieczeństwo

Setki interwencji dziennie. KSP podsumowała zeszły rok i pokazała plany

Zatrzymany mężczyzna wykorzystywał przejęte uprawnienia do publikowania fikcyjnych ogłoszeń na porta
bezpieczeństwo

Cyberataki na systemy komornicze. Policjanci zatrzymali podejrzanego

Po likwidacji fotoradarów na Moście Poniatowskiego jedno z urządzeń zostanie zamontowane na ul. Groc
bezpieczeństwo ruch drogowego

Fotoradar z Poniatoszczaka trafi na Grochowską. Po koszmarnym wypadku

Infrastruktura toru łyżwiarskiego zakłóca spokój mieszkańców okolicznych bloków
infrastruktura sportowa

„To tylko kilka decybeli”. Miasto bagatelizuje problem hałasu na Stegnach, ale obwinia poprzedni rząd

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA