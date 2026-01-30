Kradzieże metodą na hydraulika. Recydywiści zatrzymani na Ursynowie

Policjanci z Ursynowa zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzieże w mieszkaniach na terenie Ursynowa i Mokotowa. Sprawcy, podszywając się pod pracowników technicznych, wyłudzili od lokatorów niemal 80 tys. zł. Trafili do aresztu.



Zatrzymani mężczyźni w wieku 38 i 42 lat działali według powtarzalnego schematu. Podawali się za pracowników administracji lub firm serwisowych, informując lokatorów o rzekomej awarii instalacji wodnej. Po uzyskaniu zgody na wejście do lokalu jeden ze sprawców angażował mieszkańca rozmową lub wydawaniem poleceń technicznych, podczas gdy drugi w tym samym czasie przeszukiwał pokoje. Ich łupem padały głównie gotówka, biżuteria oraz dokumenty. Ofiarami kradzieży padały najczęściej osoby starsze.

Reklama Reklama

Po uzyskaniu zgody na wejście do lokalu jeden ze sprawców angażował mieszkańca rozmową lub wydawaniem poleceń technicznych, podczas gdy drugi w tym samym czasie przeszukiwał pokoje. Foto: policja

Skala przestępstwa

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego ustalili, że do kradzieży doszło w czterech lokalach mieszkalnych – dwóch położonych na Ursynowie i dwóch na Mokotowie. Analiza podobnego sposobu działania pozwoliła policjantom na połączenie spraw i wytypowanie podejrzanych. Łączna wartość skradzionego mienia oraz środków pieniężnych została oszacowana na niemal 80 tys. zł. Obaj zatrzymani byli już w przeszłości karani za przestępstwa o podobnym charakterze.

Zarzuty w warunkach recydywy i areszt

Zgromadzony przez śledczych z komisariatu przy ul. Janowskiego materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyznom czterech zarzutów kradzieży. Ze względu na wcześniejszą karalność sprawców, czyny te zostały zakwalifikowane jako popełnione w warunkach recydywy.