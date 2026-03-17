9.7°C
1024.6 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Nocna stłuczka z sarną? 18-latek próbował oszukać służby

Publikacja: 17.03.2026 13:00

Z relacji kierującego wynikało, że stracił panowanie nad kierownicą przez nagłe pojawienie się dzikich zwierząt na jezdni.

Foto: policja

M.B.
Młody kierowca uderzył volkswagenem w drzewo i próbował wmówić dyspozytorowi, że na drogę wybiegły mu sarny. Policjanci z Piaseczna szybko zweryfikowali tę wersję, odkrywając prawdziwe przyczyny zdarzenia oraz brak uprawnień u sprawcy.

Do kolizji doszło na ulicy Wojska Polskiego w Wilczej Górze. Oficer dyżurny z Piaseczna otrzymał informację o samochodzie, który wypadł z trasy. Z relacji kierującego wynikało, że stracił panowanie nad kierownicą przez nagłe pojawienie się dzikich zwierząt na jezdni. Na miejsce natychmiast wysłano patrol drogówki, aby zabezpieczyć teren i wyjaśnić okoliczności incydentu.

Zamiast saren ponad dwa promile

Funkcjonariusze szybko nabrali podejrzeń co do wiarygodności opowieści 18-latka. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał w organizmie prawie 2,5 promila alkoholu. W tej sytuacji rzekoma obecność saren okazała się jedynie próbą uniknięcia odpowiedzialności za jazdę w stanie nietrzeźwości.

Weryfikacja w policyjnych systemach przyniosła kolejne negatywne informacje. Okazało się, że młody mężczyzna w ogóle nie posiada prawa jazdy. Mimo braku uprawnień i bycia pod znacznym wpływem alkoholu, zdecydował się on wsiąść za kierownicę i wyjechać na publiczną drogę, co doprowadziło do zniszczenia auta na przydrożnym drzewie.

Foto: policja

Reklama
Reklama

Konsekwencje prawne i sądowy finał

Choć w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń, 18-latek musi liczyć się z surowymi karami. Przed piaseczyńskim sądem odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz prowadzenie auta bez wymaganych uprawnień. Sytuacja ta jest przykładem skrajnej nieodpowiedzialności, która mogła zakończyć się tragicznie nie tylko dla samego kierowcy, ale i dla innych uczestników ruchu.

Polecane
Podczas akcji "Trzeźwy poranek" policjanci sprawdzili trzeźwość dokładnie 25 924 osób.
bezpieczeństwo ruchu drogowego
Trzeźwy poranek na stołecznych drogach pod lupą policji

Policjanci przypominają, że alkohol drastycznie obniża koncentrację i wydłuża czas reakcji, co sprawia, że nawet najprostsze manewry stają się niebezpieczne. W tym przypadku skończyło się na rozbitej karoserii i procesie karnym, jednak każda kolejna taka próba niesie ze sobą ryzyko utraty życia lub zdrowia osób postronnych. Żadne wymówki o dzikich zwierzętach nie zwalniają kierowców z obowiązku zachowania trzeźwości.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Do rozłożenia nowych zapór wystarczy hydrauliczny dźwig samochodowy, a sama operacja przebiega znacz
bezpieczeństwo

Bariery na Trakcie Królewskim będą mobilne

Hala ma powstać w miejscu dawnych, zdewastowanych basenów odkrytych i będzie dedykowana dyscyplinom
infrastruktura sportowa

Oferty na halę sportową na Skrze droższe niż planowano. Czy inwestycja jest zagrożona?

Warszawski ratusz podkreśla, że działania wobec dzików są prowadzone od lat
zwierzę warszawskie

Miejskie dziki już się nie boją. RPO reaguje na zgłoszenia Warszawiaków

Podczas przeszukania lokalu mundurowi znaleźli pięć automatów do gier.
bezpieczeństwo

Służby zamknęły ukryty lokal hazardowy na Mokotowie

Kwatera na Łączce oraz Panteon – Mauzoleum Wyklętych-Niezłomnych
pamięć

Nowe krzyże na Łączce. Wolontariusze i żołnierze odnowili kwaterę „Ł”

Na początku XX wieku obszar ten funkcjonował jako przemysłowe przedmieścia Warszawy, a dziś to atrak
inwestycje

Nowe życie terenów poprzemysłowych. Na Targówku powstanie osiedle

Projekt Centrum Edukacji Ekologicznej został przygotowany przez pracownię architektoniczną RS Archit
konflikt wokół inwestycji

Centrum Edukacji Ekologicznej „przykrywką” dla PSZOK-u? Mieszkańcy Wawra oprotestowali inwestycję

Zatrzymany za podawanie się za policjanta i próę wyłudzenia znaczącej ilości pieniędzy.
bezpieczeństwo

Nieudana pułapka na Bemowie. Świadkowie ruszyli na ratunek

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA