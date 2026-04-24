Policjanci z warszawskiego Ursynowa, zajmujący się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu, zabezpieczyli unikatowy zabytek archeologiczny. Podczas kontroli giełdy kolekcjonerskiej funkcjonariusze natrafili na stoisko, na którym oferowano broń sprzed niemal trzech tysięcy lat.



Zabezpieczony przedmiot to akinakes – krótki sztylet charakterystyczny dla kultury Scytów. Biegły z Narodowego Instytutu Dziedzictwa potwierdził, że artefakt pochodzi z około VIII wieku p.n.e. Właścicielem znaleziska był 68-letni mężczyzna, który twierdził, że nabył przedmiot kilkanaście lat temu w Niemczech.

Mimo tłumaczeń o kolekcjonerskim pochodzeniu antyku, senior usłyszał zarzuty. Według śledczych zabytek został wprowadzony do Polski z naruszeniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony dóbr kultury. Za to przestępstwo 68-latkowi grozi teraz kara do 2 lat pozbawienia wolności.

