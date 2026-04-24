68-letni posiadacz będzie teraz odpowiadać za wprowadzenie na terytorium RP zabytku archeologicznego bez zezwolenia
Zabezpieczony przedmiot to akinakes – krótki sztylet charakterystyczny dla kultury Scytów. Biegły z Narodowego Instytutu Dziedzictwa potwierdził, że artefakt pochodzi z około VIII wieku p.n.e. Właścicielem znaleziska był 68-letni mężczyzna, który twierdził, że nabył przedmiot kilkanaście lat temu w Niemczech.
Mimo tłumaczeń o kolekcjonerskim pochodzeniu antyku, senior usłyszał zarzuty. Według śledczych zabytek został wprowadzony do Polski z naruszeniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony dóbr kultury. Za to przestępstwo 68-latkowi grozi teraz kara do 2 lat pozbawienia wolności.