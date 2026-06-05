57-letni obywatel Ukrainy został przymusowo deportowany z Polski po tym, jak nielegalnie wyłowił blisko 40-kilogramowego suma z jeziorka Balaton na Pradze-Południe. Ryba, mierząca około 180 cm, była traktowana przez mieszkańców jako lokalna legenda i żyła w akwenie od blisko 20 lat.



Zawiadomienie do służb złożył dzielnicowy radny Marek Borkowski. Sprawcy złamali przepisy, wyciągając rybę z wody z wypożyczonego rowerka wodnego w trakcie trwania okresu ochronnego. Dodatkowo uśmiercenie stworzenia poprzedziła długa sesja zdjęciowa na betonowym chodniku, co wyczerpało znamiona znęcania się nad zwierzęciem.

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Mężczyznę zatrzymała stołeczna policja. Straż Graniczna uznała jego zachowanie za zagrożenie dla porządku publicznego i wydała decyzję o natychmiastowym wydaleniu z kraju. 57-latek został odwieziony na granicę w Dorohusku i otrzymał 5-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen.

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