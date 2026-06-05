Funkcjonariusze SG przetransportowali mężczyznę do przejścia granicznego w Dorohusku
Zawiadomienie do służb złożył dzielnicowy radny Marek Borkowski. Sprawcy złamali przepisy, wyciągając rybę z wody z wypożyczonego rowerka wodnego w trakcie trwania okresu ochronnego. Dodatkowo uśmiercenie stworzenia poprzedziła długa sesja zdjęciowa na betonowym chodniku, co wyczerpało znamiona znęcania się nad zwierzęciem.
Mężczyznę zatrzymała stołeczna policja. Straż Graniczna uznała jego zachowanie za zagrożenie dla porządku publicznego i wydała decyzję o natychmiastowym wydaleniu z kraju. 57-latek został odwieziony na granicę w Dorohusku i otrzymał 5-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen.