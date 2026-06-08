Na warszawskiej Białołęce zakończył się kluczowy etap budowy nowoczesnej placówki opiekuńczej dla najmłodszych. Przy ulicy Kobiałka uroczyście zawieszono wiechę. Inwestycja o wartości ponad 15 milionów złotych zapewni opiekę dla setki dzieci.



Tradycyjne zawieszenie wiechy na placu budowy przy ul. Kobiałka symbolizuje zamkniecie istotnej fazy prac konstrukcyjnych. W oficjalnym spotkaniu zorganizowanym z tej okazji 3 czerwca 2026 roku uczestniczyli reprezentanci władz centralnych oraz lokalnych, w tym Aleksandra Gajewska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także Anna Majchrzak, Burmistrz Dzielnicy Białołęka, wraz z członkami zarządu dzielnicy i przedstawicielami firmy wykonawczej.

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Komfort i nowoczesne rozwiązania dla setki dzieci

Projektowany budynek został zaplanowany jako obiekt parterowy, co ułatwi poruszanie się po nim najmłodszym podopiecznym oraz personelowi. Znajdą się w nim cztery oddziały, które przyjmą łącznie 100 dzieci. Architekci podzielili przestrzeń na dwie wyraźne strefy. Część przeznaczona do pobytu dzieci, z bezpośrednim wyjściem na tarasy, ogród oraz plac zabaw, została zlokalizowana w nasłonecznionej, południowej stronie obiektu. Z kolei od północy powstaną strefy administracyjne, zaplecze techniczne oraz główne wejście dla rodziców i dzieci. W budynku funkcjonować będzie także własna, w pełni wyposażona kuchnia.

Inwestycja wdraża aktualne standardy ekologiczne. Na dachu zaplanowano montaż ogniw fotowoltaicznych, które wspomogą zasilanie obiektu w energię elektryczną, a także ułożenie specjalnej warstwy zieleni ekstensywnej. Przemyślano również układ dróg dojazdowych – strefa rozładunku towarów i dostaw została całkowicie odseparowana od ścieżek, którymi poruszają się podopieczni z opiekunami.

Nowa placówka zapewni opiekę dla 100 dzieci Foto: mat. pras.

Odpowiedź na potrzeby dzielnicy

Jak podkreślają władze Białołęki, inwestycja ta stanowi bezpośrednią odpowiedź na sytuację społeczną w tej czesci Warszawy. Choć w skali kraju widoczne są tendencje spadkowe w demografii, dzielnica ta niezmiennie przyciąga nowe, młode rodziny, które decydują się tutaj osiedlić i wychowywać dzieci. Nowa infrastruktura opiekuńcza ma ułatwić im łączenie obowiązków zawodowych z rodzicielskimi.

Wszystkie funkcje obiektu zostały rozplanowane na jednym poziomie Foto: mat. pras.

Finansowanie i termin realizacji

Prace budowlane są prowadzone w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że jeden wykonawca odpowiadał zarówno za stworzenie planów architektonicznych, uzyskanie niezbędnych zgód formalnych, jak i samą realizację inwestycji.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 15 061 658 zł. Realizacja projektu jest możliwa dzięki pozyskaniu znaczących środków zewnętrznych. Dofinansowanie z państwowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022–2029 wyniosło 7 075 944 zł brutto. Finał wszystkich prac oraz oddanie żłobka do użytku planowane jest na czwarty kwartał 2026 roku.