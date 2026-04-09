Do zdarzenia doszło w jednym z budynków przy ulicy Śmiałej. Młody mężczyzna zaatakował domowników w nocy, gdy ci spali. Choć sytuacja była bardzo groźna, partnerowi matki udało się w pewnym momencie uciec do innego pomieszczenia. To właśnie stamtąd zdołał wezwać pomoc, dzwoniąc do służb ratunkowych, co prawdopodobnie zapobiegło jeszcze większej tragedii.

Interwencja policji i pomoc rannym

Funkcjonariusze z żoliborskiego komisariatu pojawili się na miejscu niemal natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia. W mieszkaniu zastali nieprzytomną kobietę oraz mężczyznę z licznymi obrażeniami ciała. Mundurowi od razu przystąpili do udzielania poszkodowanym pierwszej pomocy przedmedycznej, dbając o nich do czasu przyjazdu karetek pogotowia. Agresywny 19-latek, który wciąż przebywał w lokalu, został sprawnie zatrzymany. Obie ofiary ataku trafiły pod opiekę lekarzy w szpitalach.

Szczegółowe śledztwo na miejscu zdarzenia

Po zabezpieczeniu terenu do pracy przystąpiła grupa dochodzeniowo-śledcza. Funkcjonariusze przez wiele godzin prowadzili oględziny mieszkania, zabezpieczali ślady oraz przesłuchiwali osoby, które mogły mieć wiedzę na temat zajścia. Zebrany w ten sposób materiał dowodowy stał się podstawą do sformułowania poważnych oskarżeń wobec młodego warszawiaka.

Zarzuty i decyzja o areszcie

19-latek usłyszał już prokuratorskie zarzuty dotyczące usiłowania zabójstwa matki oraz jej partnera. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz wystąpiła do sądu z wnioskiem o izolację podejrzanego, do czego sąd się przychylił. Wobec mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Zgodnie z polskimi przepisami za próbę odebrania życia innej osobie sprawcy grozi najsurowsza przewidziana w kodeksie kara, czyli dożywotnie pozbawienie wolności. Dalsze czynności w tej sprawie odbywają się pod ścisłym nadzorem prokuratury.