17 kwietnia nad województwami wielkopolskim i łódzkim przeleciał bardzo jasny obiekt, który został zarejestrowany przez kamery ogólnopolskiej sieci bolidowej Skytinel
Obiekt wpadł w ziemską atmosferę 17 kwietnia, wywołując zjawisko bardzo jasnego bolidu. Dzięki danym z sieci Skytinel oraz wsparciu czeskich naukowców, obszar poszukiwań zawężono do zaledwie kilkuset metrów. Znaleziony okaz, przypominający trójkątną tarczę, jest najprawdopodobniej oktaedrytem. Jak wskazuje prof. Kozłowski, na powierzchni bryły widoczne są regmaglipty oraz zastygłe strużki metalu – ślady ekstremalnych temperatur.
Obecnie trwają prace nad dokumentacją i badaniem izotopów krótkożyjących, co pozwoli ustalić dokładne pochodzenie tej kosmicznej materii.