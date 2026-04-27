Przełomowe odkrycie w polskiej meteorytyce. W gminie Zadzim (woj. łódzkie) odnaleziono meteoryt żelazny o wadze 2,9 kg. W poszukiwaniach i weryfikacji znaleziska kluczową rolę odegrał prof. Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.



Obiekt wpadł w ziemską atmosferę 17 kwietnia, wywołując zjawisko bardzo jasnego bolidu. Dzięki danym z sieci Skytinel oraz wsparciu czeskich naukowców, obszar poszukiwań zawężono do zaledwie kilkuset metrów. Znaleziony okaz, przypominający trójkątną tarczę, jest najprawdopodobniej oktaedrytem. Jak wskazuje prof. Kozłowski, na powierzchni bryły widoczne są regmaglipty oraz zastygłe strużki metalu – ślady ekstremalnych temperatur.

Obecnie trwają prace nad dokumentacją i badaniem izotopów krótkożyjących, co pozwoli ustalić dokładne pochodzenie tej kosmicznej materii.