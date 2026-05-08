Wystawy grafiki i typografii, spotkania literackie i historyczne, prezentacje zbiorów specjalnych, pokazy filmowe, warsztaty i wiele więcej oferują biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego w programie trwającego na UW Tygodnia Bibliotek.



Do 15 maja na Uniwersytecie Warszawskim trwa Tydzień Bibliotek organizowany w ramach 23. Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Biblioteka. Otwierasz. Odkrywasz.”. Program wydarzeń przygotowały Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie oraz biblioteki wydziałowe UW.

Reklama Reklama

W programie znalazły się m.in. wystawy grafiki i typografii, spotkania literackie i historyczne, pokazy zbiorów specjalnych, warsztaty, projekcje filmowe oraz dni otwarte. W czasie wydarzenia można poznać bogactwo zbiorów i działalności bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego – miejsc, które łączą tradycję z nowoczesnością i pozostają ważnymi centrami życia naukowego i kulturalnego uczelni.

Biblioteki UW – tradycja i nowoczesność

System Biblioteczno-Informacyjny Uniwersytetu Warszawskiego tworzy rozbudowaną sieć bibliotek, obejmującą Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie oraz biblioteki wydziałowe. Wspólnie udostępniają one ponad 6,3 mln jednostek – książek, czasopism, zbiorów specjalnych i zasobów elektronicznych. Obok najnowszych publikacji naukowych w zbiorach znajdują się także unikatowe rękopisy, stare druki i kolekcje specjalne o dużym znaczeniu dla badań i dziedzictwa kulturowego.

Równolegle rozwijane są zasoby cyfrowe. Biblioteka Cyfrowa UW Crispa udostępnia ponad 523 tys. publikacji, a Repozytorium Instytucjonalne UW zawiera ponad 58 tys. rekordów, w tym ponad 15 tys. pełnych tekstów. Użytkownicy mają również dostęp do 204 baz danych, niemal 80 tys. e-czasopism i prawie 600 tys. e-książek. Dzięki temu z zasobów UW można korzystać zarówno na miejscu, jak i zdalnie – z dowolnego miejsca na świecie.

Biblioteki UW to nie tylko przestrzenie udostępniania zbiorów, lecz także miejsca aktywności naukowej i kulturalnej. Organizowane są tu szkolenia, warsztaty, wystawy i wydarzenia popularyzujące naukę. BUW, ze swoim charakterystycznym gmachem i ogrodem na dachu, pozostaje jednocześnie miejscem nauki, pracy i odpoczynku, otwartym zarówno dla społeczności akademickiej, jak i mieszkańców Warszawy.

Tydzień Bibliotek UW jest okazją do poznania różnorodności działań bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego i przekonania się, że biblioteka to przestrzeń inspiracji, odkrywania i dialogu.

Program Tygodnia Bibliotek na UW

8 maja przypada Dzień Bibliotekarza i Bibliotek rozpoczynający Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Z tej okazji BUW i biblioteki jednostek organizacyjnych UW przygotowały liczne wydarzenia.

Wydarzenia w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, ul. Dobra 56/66:

8 maja godz. 11.00 –12.00, Gabinet Rycin – pokaz obiektów Gabinet Rycin króla Stanisława Augusta;

8 maja, godz. 17.00, Galeria – spotkanie pt. „Muzyczna lekcja gwary warszawskiej”;

11 maja, godz. 17.00, s. 256 – otwarcie wystawy Typoteka – indeks polskich krojów pisma oraz wykład wprowadzający pt. „Łączenie kropek – o historii polskiej typografii”, który wygłosi prof. Mateusz Machalski, prorektor ds. artystycznych Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie;

12 i 14 maja, godz. 10.00–11.30, Gabinet Dokumentów Życia Społecznego – pokaz Nieoczywiste deklaracje: telegramy patriotyczne i nalepki okienne – prywatne przejawy politycznego oporu;

12 maja, godz. 18.00, Galeria – premiera książki Moniki Helfer Lwie serce;

13 maja, godz. 17.00, Galeria – spotkanie „Średniowieczne początki Warszawy”.

Wydarzenia w bibliotekach wydziałowych UW:

8 maja, godz. 18.30, Biblioteka im. Kazimierza Twardowskiego – spotkanie i projekcja filmu w ramach Klubu Filmowego;

8 –15 maja, Biblioteka Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW – wystawa fotografii Roberta Kamińskiego Reportaż miejski;

11 maja, godz. 11.00–13.00, dawna siedziba Wydziału Psychologii UW, ul. Stawki 5/7 – dzień otwarty;

13 maja, godz. 10.00–14.00, gmach Wydziału Psychologii UW, ul. S. Banacha 2D – dzień otwarty;

15 maja, godz. 12.00–14.00, Obserwatorium Astronomiczne UW i Biblioteka Obserwatorium – dzień otwarty;