Do 15 maja na Uniwersytecie Warszawskim trwa Tydzień Bibliotek organizowany w ramach 23. Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Biblioteka. Otwierasz. Odkrywasz.”. Program wydarzeń przygotowały Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie oraz biblioteki wydziałowe UW.
W programie znalazły się m.in. wystawy grafiki i typografii, spotkania literackie i historyczne, pokazy zbiorów specjalnych, warsztaty, projekcje filmowe oraz dni otwarte. W czasie wydarzenia można poznać bogactwo zbiorów i działalności bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego – miejsc, które łączą tradycję z nowoczesnością i pozostają ważnymi centrami życia naukowego i kulturalnego uczelni.
System Biblioteczno-Informacyjny Uniwersytetu Warszawskiego tworzy rozbudowaną sieć bibliotek, obejmującą Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie oraz biblioteki wydziałowe. Wspólnie udostępniają one ponad 6,3 mln jednostek – książek, czasopism, zbiorów specjalnych i zasobów elektronicznych. Obok najnowszych publikacji naukowych w zbiorach znajdują się także unikatowe rękopisy, stare druki i kolekcje specjalne o dużym znaczeniu dla badań i dziedzictwa kulturowego.
Równolegle rozwijane są zasoby cyfrowe. Biblioteka Cyfrowa UW Crispa udostępnia ponad 523 tys. publikacji, a Repozytorium Instytucjonalne UW zawiera ponad 58 tys. rekordów, w tym ponad 15 tys. pełnych tekstów. Użytkownicy mają również dostęp do 204 baz danych, niemal 80 tys. e-czasopism i prawie 600 tys. e-książek. Dzięki temu z zasobów UW można korzystać zarówno na miejscu, jak i zdalnie – z dowolnego miejsca na świecie.
Biblioteki UW to nie tylko przestrzenie udostępniania zbiorów, lecz także miejsca aktywności naukowej i kulturalnej. Organizowane są tu szkolenia, warsztaty, wystawy i wydarzenia popularyzujące naukę. BUW, ze swoim charakterystycznym gmachem i ogrodem na dachu, pozostaje jednocześnie miejscem nauki, pracy i odpoczynku, otwartym zarówno dla społeczności akademickiej, jak i mieszkańców Warszawy.
Tydzień Bibliotek UW jest okazją do poznania różnorodności działań bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego i przekonania się, że biblioteka to przestrzeń inspiracji, odkrywania i dialogu.
8 maja przypada Dzień Bibliotekarza i Bibliotek rozpoczynający Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Z tej okazji BUW i biblioteki jednostek organizacyjnych UW przygotowały liczne wydarzenia.
Wydarzenia w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, ul. Dobra 56/66:
Wydarzenia w bibliotekach wydziałowych UW: