Deweloper Skanska debiutuje w modelu lex deweloper, planując dwie duże inwestycje w stolicy. Projekty przy ul. Bokserskiej i Bieżuńskiej dostarczą łącznie ok. 1400 mieszkań, uzupełniając zasoby gruntów firmy przed zmianą przepisów.



Jak wynika z wywiadu udzielonego portalowi PropertyNews.pl przez Bartosza Kalinowskiego, prezesa Skanska Residential Development Poland, spółka zdecydowała się na skorzystanie ze specustawy mieszkaniowej w celu zabezpieczenia realizacji projektów wieloetapowych. Decyzja wiąże się z nadchodzącym terminem 1 lipca, który stanowi koniec dotychczasowych procedur lex deweloper.

Transformacja Służewca. 750 mieszkań przy Bokserskiej

Inwestycja przy ul. Bokserskiej 64 jest projektem najbardziej zaawansowanym, ponieważ procedury zostały zapoczątkowane jeszcze przez poprzedniego właściciela. Na trzyhektarowym terenie, obecnie zajmowanym przez magazyny i biurowiec z 1999 r., zaplanowano około 750 mieszkań.

Bartosz Kalinowski podkreśla, że zmiana przeznaczenia tego obszaru jest naturalnym etapem rozwoju dzielnicy. Według prezesa Skanska: „Utrzymywanie funkcji logistycznych wiąże się z intensywnym ruchem ciężarowym, który nie jest już pożądany w tej części miasta”. Deweloper wskazuje, że naturalnym kierunkiem jest przenoszenie centrów logistycznych i magazynowych na obrzeża, co uwalnia atrakcyjne lokalizacje pod potrzebną zabudowę mieszkaniową.

Nowy kwartał na Targówku i budowa szkoły

Drugi projekt powstanie przy ul. Bieżuńskiej na Targówku, w miejscu zdegradowanych budynków dawnej mleczarni. Skanska planuje tam budowę około 630 mieszkań w czterech budynkach w układzie kwartałowym, co umożliwi etapową realizację inwestycji.

Ważnym elementem projektu jest infrastruktura społeczna realizowana we współpracy z innym inwestorem. „Wstępne ustalenia zakładają, że tę szkołę dla 400 dzieci zbudujemy wspólnie” – potwierdził Kalinowski. Oprócz lokali usługowych w parterach, projekt przewiduje także 3 tys. mkw. ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych o charakterze parkowym.

Rynek gruntów i ryzyka planistyczne

Prezes Skanska zwrócił uwagę, że firma w ostatnich latach realizowała projekty szybciej, niż uzupełniała swój bank ziemi. Wykorzystanie specustawy jest odpowiedzią na ograniczoną dostępność dużych gruntów objętych planami miejscowymi.

Kalinowski wskazał również na obecną sytuację rynkową – ceny gruntów przestały rosnąć, ale stabilizują się na wysokim poziomie. Deweloper ostrzega także przed potencjalną luką planistyczną wynikającą z reformy przepisów, podkreślając, że biznes deweloperski wymaga obecnie żmudnego zarządzania ryzykiem.

Opracowano na podstawie: „Ostatni dzwonek lex deweloper. Skanska szykuje ok. 1,4 tys. mieszkań w Warszawie”.