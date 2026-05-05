W rocznicę tragicznych wydarzeń na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się uroczystość upamiętniająca Małgorzatę Dynak. 7 maja o godzinie 12.00 władze uczelni oraz studenci posadzą drzewo pamięci ku czci zamordowanej pracowniczki.



7 maja 2026 roku mija dokładnie rok od brutalnego ataku, do którego doszło na terenie Kampusu Głównego przy Krakowskim Przedmieściu. W wyniku odniesionych obrażeń zginęła wówczas Małgorzata Dynak, wieloletnia pracowniczka administracji uniwersyteckiej, pełniąca funkcję portierki w budynku Auditorium Maximum.

Zdarzenie miało miejsce podczas zamykania obiektu po zajęciach. Napastnik, 22-letni student prawa Mieszko R., zaatakował kobietę przy użyciu siekiery. W wyniku interwencji ranny został także strażnik uniwersytecki, a sprawcę udało się obezwładnić dzięki pomocy funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa. Małgorzata Dynak została pośmiertnie odznaczona przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi za ofiarną postawę.

Drzewko pamięci na Kampusie Głównym

Aby uczcić pamięć zmarłej, społeczność akademicka zaplanowała symboliczne wydarzenie. W najbliższy czwartek, 7 maja o godzinie 12.00 na skwerze położonym między Budynkiem Chopinowskim (dawnym Budynkiem Porektorskim) a Wydziałem Archeologii zostanie posadzone drzewko pamięci.

Wybór gatunku nie jest przypadkowy. Miłorząb japoński cechuje się wyjątkową długowiecznością i odpornością, co w tradycji symbolizuje siłę, harmonię oraz trwałość pamięci. Uczelnia wskazuje, że roślina ma być żywym znakiem szacunku, miłości i nadziei dla całej społeczności UW.

Uroczystość o charakterze otwartym

Władze Uniwersytetu Warszawskiego podkreślają, że wydarzenie ma charakter otwarty. Zaproszeni są wszyscy pracownicy, studenci oraz mieszkańcy Warszawy, którzy chcą w ciszy i refleksji oddać hołd tragicznie zmarłej kobiecie.