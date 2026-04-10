W Urzędzie Dzielnicy Ursynów odbędzie się bezpłatne szkolenie o sztucznej inteligencji. Uczestnicy dowiedzą się, jak AI wspiera domowe naprawy, gotowanie i weryfikację informacji. Spotkanie odbędzie się 16 kwietnia i jest otwarte dla każdego.



Sztuczna inteligencja przestaje być domeną wyłącznie specjalistów i programistów. W czwartek, 16 kwietnia 2026 roku, w sali nr 136 Urzędu Dzielnicy Ursynów mieszkańcy będą mogli poznać jej praktyczne oblicze. Spotkanie zaplanowane w godz. 17:30-20 pokaże, jak nowoczesne technologie zmieniają naszą codzienność i w jaki sposób stać się ich świadomym użytkownikiem.

Zastosowanie technologii w kuchni i warsztacie

Głównym celem warsztatów jest odczarowanie AI i pokazanie jej jako pomocnego asystenta w rutynowych zadaniach. Uczestnicy dowiedzą się, jak modele językowe mogą pomóc w planowaniu zakupów, a nawet w kreatywnym podejściu do gotowania i ratowania nieudanych potraw. Program przewiduje również porady dotyczące drobnych napraw domowych. Ważnym elementem będzie nauka weryfikacji faktów i rozpoznawania błędów, które czasem generuje technologia, co pozwoli na bezpieczniejsze korzystanie z internetowych źródeł informacji.

Wiedza od praktyka branży technologicznej

Szkolenie poprowadzi Paweł Gołąb, ekspert z ponad dwunastoletnim doświadczeniem w budowaniu systemów analitycznych i wdrażaniu sztucznej inteligencji w sektorze zdrowia oraz organach ścigania. Jako założyciel Million Monkeys Software i wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, przekaże wiedzę w sposób zrozumiały dla każdego. Warsztaty będą miały formę konwersatorium połączonego z praktycznym pokazem, co ułatwi przełożenie prostych, domowych zastosowań AI na kompetencje przydatne w pracy zawodowej.

Zasady uczestnictwa i zapisy

Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych, niezależnie od wieku czy poziomu wiedzy technicznej. Nie trzeba umieć programować, by wziąć udział w spotkaniu. Choć nie jest to obowiązkowe, warto zabrać ze sobą smartfon lub laptop, aby na bieżąco sprawdzać omawiane narzędzia. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest rejestracja przez system Evenea. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 443 73 30 lub poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny w internecie.