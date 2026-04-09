Czy sama niezależność wystarczy, by stworzyć trwały związek? 14 kwietnia w Warszawie odbędzie się debata o tym, jak dojrzałość wpływa na nasze relacje. Eksperci odpowiedzą na pytania o wyzwania stojące przed współczesnymi młodymi dorosłymi.



Centrum Myśli Jana Pawła II zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Porozmawiajmy o człowieku, które rozpocznie się o godz. 18 w siedzibie przy ulicy Foksal 11. Tematem przewodnim dyskusji będzie dorastanie do relacji oraz próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego dojrzałość osobowa jest niezbędnym warunkiem budowania autentycznej bliskości. Uczestnicy spotkania zastanowią się, co sprawia, że człowiek staje się gotowy na spotkanie z drugą osobą i dlaczego poczucie tożsamości bywa w tym procesie kluczowe.

Wyzwania współczesnych młodych dorosłych

Obecnie proces wchodzenia w dorosłość w Polsce ulega wyraźnemu wydłużeniu. Statystyki pokazują, że ponad połowa osób w wieku od 25 do 34 lat nadal mieszka z rodzicami. Zmienił się także średni wiek urodzenia pierwszego dziecka, który wzrósł z 23 lat w 1990 roku do około 28 lat obecnie. Mimo tych zmian młodzi ludzie wciąż dążą do bliskości, a 71 proc. osób w wieku od 18 do 44 lat deklaruje bycie w związku. Przy wyborze partnera kluczowe okazują się cechy takie jak dobry charakter, wspólne wartości oraz dawane przez drugą osobę poczucie bezpieczeństwa.

Relacje jako przestrzeń rozwoju

Współcześnie zmienia się sposób, w jaki postrzegamy małżeństwo i stałe związki. Przestają być one traktowane wyłącznie jako instytucje społeczne, a stają się miejscem wzajemnego rozwoju emocjonalnego. Dr Bartosz Wieczorek, który poprowadzi debatę, zwraca uwagę na rolę pracy nad sobą oraz wpływ wychowania na zdolność do kochania i brania odpowiedzialności. Ważnym punktem dyskusji będzie również rola rodziców, w tym szczególnie ojca, w kształtowaniu postaw młodych ludzi. Eksperci poszukają odpowiedzi na pytanie, czy w dobie nacisku na indywidualizm związek może pozostać przestrzenią wspólnego budowania, a nie tylko realizacji własnych potrzeb.

Spotkanie z ekspertami i praktyczne warsztaty

W debacie wezmą udział uznani badacze: prof. Anna Odrowąż-Coates z Akademii Pedagogiki Specjalnej, zajmująca się m.in. nierównościami społecznymi, oraz prof. Tomasz Sobierajski z Uniwersytetu Warszawskiego, socjolog i autor prac o dojrzałości w kulturze współczesnej. Wydarzenie ma charakter otwarty, jednak dla osób chcących pogłębić temat przygotowano również seminaria warsztatowe. Odbędą się one 17, 21 i 28 kwietnia, a poprowadzą je psycholog Helena Teixeira Respondek oraz dr Bartosz Wieczorek. Na warsztaty obowiązują wcześniejsze zapisy przez stronę internetową organizatora. Spotkanie kwietniowe jest częścią szerszego cyklu, w ramach którego zaplanowano już kolejne dyskusje o oczekiwaniach w związku oraz rodzicielstwie.