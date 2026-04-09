Westfield Arkadia wprowadza nowoczesny, bezbiletowy system parkowania. Od 8 kwietnia kierowcy mogą korzystać z dwóch darmowych godzin postoju, a wybrani klienci zyskają dodatkowy czas. "Życie Warszawy" wie jak teraz działają kamery i rozliczenia.



Od środy 8 kwietnia kierowcy odwiedzający centrum handlowe Westfield Arkadia korzystają z rozwiązań opartych na automatycznym rozpoznawaniu tablic rejestracyjnych. System kamer rejestruje moment wjazdu i wyjazdu pojazdu, co eliminuje konieczność pobierania tradycyjnych, papierowych biletów parkingowych. Zmiana ta ma na celu usprawnienie komunikacji na terenie obiektu i jest częścią nowoczesnego podejścia do obsługi klientów.

Ile kosztuje postój po zmianach?

Dla wszystkich osób odwiedzających centrum pierwsze dwie godziny parkowania pozostają bezpłatne. Jest to czas, który pozwala na swobodne załatwienie najważniejszych spraw lub krótki odpoczynek w strefie gastronomicznej. Jeśli jednak wizyta się przedłuży, każda kolejna rozpoczęta godzina postoju wiąże się z opłatą w wysokości 6 zł.

Kto może liczyć na darmową trzecią godzinę?

Nowy regulamin przewiduje wyjątki, dzięki którym niektórzy goście mogą parkować bez opłat przez trzy godziny. Taki przywilej przysługuje członkom programu Westfield Club oraz osobom posiadającym kartę lojalnościową Leroy Merlin. Na dodatkowy czas mogą liczyć także klienci hipermarketu Carrefour, którzy podczas rozliczenia okażą paragon lub e-paragon za zakupy.

Formalności przy kasie parkingowej

Ważną informacją dla zmotoryzowanych jest sposób rozliczania czasu spędzonego w obiekcie. Jeśli postój trwa dłużej niż dwie godziny, kierowca ma obowiązek udać się do kasy parkingowej w celu walidacji. Jest to moment, w którym system sprawdza czas przebywania na parkingu, nalicza ewentualne opłaty lub uwzględnia przysługujące zniżki wynikające z programów lojalnościowych. Dopiero po dopełnieniu tych formalności i uregulowaniu należności można swobodnie opuścić teren centrum.