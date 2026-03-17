Ruszył konkurs na dzierżawę parkingów podziemnych

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił konkurs na wybór nowego dzierżawcy dwóch kluczowych obiektów parkingowych w centrum miasta.
Pierwszy z nich znajduje się pod placem Krasińskich, w bezpośrednim sąsiedztwie Sądu Najwyższego, i oferuje kierowcom 357 miejsc postojowych.
Drugi garaż, dysponujący 132 miejscami, zlokalizowany jest pod ulicą Waryńskiego, tuż nad stropem stacji metra Politechnika. Oba obiekty służą zarówno osobom parkującym na krótki czas, jak i posiadaczom miesięcznych abonamentów.
Zwycięzca konkursu przejmie pełną opiekę nad parkingami na okres trzech lat, od 1 czerwca 2026 roku do 31 maja 2029 roku. Do zadań dzierżawcy będzie należało nie tylko pobieranie opłat od kierowców, ale również bieżące utrzymanie techniczne obiektów. Oznacza to konieczność przeprowadzania regularnych przeglądów instalacji, dbania o urządzenia garażowe, opłacania rachunków za media oraz wykonywania niezbędnych, drobnych napraw.
Przy wyborze najlepszej oferty urzędnicy wezmą pod uwagę kilka czynników. Kluczowa będzie wysokość zaoferowanego czynszu dzierżawnego, którego minimalna stawka za oba parkingi wynosi 130 tys. zł netto miesięcznie. Jednocześnie miasto dba o portfele kierowców, punktując niższe stawki za parkowanie.
W regulaminie określono górne granice opłat: godzina postoju nie może kosztować więcej niż 8 zł, bilet dobowy maksymalnie 80 zł, a miesięczny abonament 900 złotych brutto.
Podmioty zainteresowane prowadzeniem warszawskich parkingów mają czas na złożenie swoich propozycji do 27 marca. Jest to szansa dla firm specjalizujących się w zarządzaniu infrastrukturą miejską na przejęcie ważnych punktów na mapie komunikacyjnej stolicy.
Szczegółowe warunki konkursu premiują tych oferentów, którzy znajdą optymalny balans między atrakcyjnym czynszem dla miasta a przystępnymi cenami dla mieszkańców i turystów.