Od poniedziałku 27 kwietnia na tory wróci część pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej linii S1 i Kolei Mazowieckich. Pociągi będą się zatrzymywały przy tymczasowych peronach.



27 kwietnia ma już być gotowa zastępcza infrastruktura. Kursować będzie część pociągów. Między Warszawą Wawrem a Otwockiem w każdą stronę w godzinach szczytu będzie przejeżdżał jeden skład SKM S1 i dwa składy Kolei Mazowieckich na godzinę (uwaga, pociągi KM, inaczej niż SKM, nie będą się zatrzymywały na wszystkich przystankach). Pozostałe dojadą od strony Warszawy Wschodniej tylko do stacji Warszawa Wawer.

Na kilku stacjach perony zostaną w dotychczasowych miejscach, ale w kilku miejscach będą tymczasowo przeniesione. Autobusy komunikacji miejskiej będą zatrzymywały się możliwie blisko przystanków kolejowych.

Znaczna część pasażerów przesiądzie się znów do kolei, dlatego przestaną kursować autobusy linii ZS1; utrzymana zostanie część kursów autobusów Z7 Kolei Mazowieckich. Ważną rolę będzie odgrywała linia 521, która będzie miała swoją stałą trasę od PKP Falenica do Ronda Wiatraczna wzdłuż torów kolejowych, po drodze zahaczając o wszystkie przystanki kolejowe; na trasie do Dworca Centralnego autobusy będą jeździły tak jak obecnie. Na stacji Warszawa Wawer będzie można się przesiąść do pociągów oczekujących na odjazd w stronę Dworca Wschodniego przy peronach tymczasowych.

Autobusy linii 521 w szczycie będą jeździły co ok. 7,5 minuty. W Wawrze podjadą do swojego stałego przystanku przy ulicy Widocznej, tuż przy wejściu na stację.

Przy „starym” peronie od 27 kwietnia będą się zatrzymywały pociągi jadące dalej w stronę Otwocka i wracające stamtąd w stronę Warszawy. Czynne są też dwa tymczasowe perony od strony ulicy Wydawniczej, do których można dojść przejściem podziemnym i specjalnie wybudowanym dojściem tymczasowym. Z tych peronów będą odjeżdżały w stronę Warszawy Wschodniej te pociągi, które skończą trasę w Wawrze.

Tymczasowe perony na linii otwockiej

W Aninie peron zostaje na swoim miejscu, ale dojdzie dodatkowe przejście przez jezdnię i tory po jego południowej stronie. W Międzylesiu dojście do peronu będzie wyglądało tak samo jak do tej pory, w tym etapie inwestycji peron nie zostanie przeniesiony. W Radości tymczasowy peron będzie zlokalizowany między ulicami Będzińską i Rozkoszną, będą tu dwa przejścia dla pieszych, a tymczasowy przejazd przez tory wraz z przejściami dla pieszych został przygotowany na wysokości ulicy K. Króla (obecny przejazd przy Izbickiej jest zamknięty).

W Miedzeszynie tymczasowy peron zostanie zlokalizowany przy ulicy Przewodowej, w kierunku węzła POW, wejście na peron będzie możliwe tylko od Przewodowej. W Falenicy peron „przeniesie się” za skrzyżowanie z ulicą Walcowniczą, bliżej stacji benzynowej. Dotychczasowe przejścia przez tory (podziemne i naziemne) oraz przejazd zostały zamknięte. Kolejarze przygotowali dwa tymczasowe przejścia – jedno w rejonie tymczasowego peronu i drugie w rejonie ulicy Kłodzkiej.

W Michalinie tymczasowy peron zostanie zlokalizowany na wysokości ulicy Armii Krajowej, będą tu dwa przejścia przez tory i wejścia na peron. W Józefowie tymczasowy peron zostanie zlokalizowany przed przejazdem kolejowym, będą tu dwa przejścia przez tory i wejścia na peron. W Otwocku Świdrze tymczasowy peron będzie usytuowany równolegle do stałego, po zachodniej stronie torów kolejowych, przejście przez tory znajdzie się po jego północnej stronie.

Jak pojadą autobusy?

Trasy autobusów kursujących w Wawrze w rejonie linii kolejowej w tym etapie prac budowlanych nie zmienią się – pozostaną na trasach wprowadzonych 18 kwietnia. Autobusy linii 142 od węzła POW kursują wschodnią nitką ulicy Patriotów i na swoją trasę wracają, najeżdżając od skrzyżowania ulic M. Frenkla (w przeciwnym kierunku Kłodzkiej) i Bystrzyckiej.

Autobusy linii 115 przejeżdżają na zachodnią stronę torów tymczasowym przejazdem przygotowanym na wysokości ulicy K. Króla w Radości, a na „swoją” stronę wracają przez węzeł na Południowej Obwodnicy Warszawy. Dalej jadą ulicą M. Frenkla (w przeciwnym kierunku Kłodzką) do Bystrzyckiej i nią do swojej stałej trasy.

Autobusy linii 213 nie przejeżdżają na wschodnią stronę torów – trasa linii 213 od Ronda Zegarmistrza Gałeckiego prowadzi w prawo w ulicę Panny Wodnej, potem Zasadową, Przewodową, Patriotów (zach.), Bysławską, Wałem Miedzeszyńskim do pętli Błota. Autobusy linii 213 nie jadą więc ulicami Izbicką, Zagórzańską, Techniczną, Hiacyntową, Narcyzową, Ochoczą, Bystrzycką.

Kursują tam natomiast autobusy linii 161, które jadąc z Oleckiej kończą trasę w okolicach skrzyżowania z ulicą Radłowską, gdzie zawracają przy placu budowy i w drugą stronę ruszają Izbicką, Zagórzańską, Techniczną do odcinka trasy linii 213. Dalej jadą ulicami Bystrzycką, Kłodzką (w przeciwnym kierunku M. Frenkla) do Patriotów i przejeżdżają na drugą stronę linii kolejowej węzłem POW. Następnie ulicą Patriotów jadą do Bysławskiej i Poezji do krańca Olecka. Brakujący fragment trasy linii 161 „pokrywa” linia 229 – autobusy tej linii ruszają z okolic PKP Falenica i jadą m.in. przez Bysławską, Liliową i Tawułkową.