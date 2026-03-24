Życie Warszawy
Szybsze pociągi kosztem 20 tys. drzew i zabytków. Dramatyczny list mieszkańców ws. modernizacji linii otwockiej

Publikacja: 24.03.2026 08:40

Mieszkańcy żądają zabezpieczenia środków na wyrównanie szkód krajobrazowych oraz przygotowania rzetelnego projektu nasadzeń nowej zieleni

Kacper Komaiszko
Remont linii LK7, czyli tzw. linii otwockiej, wchodzi w decydującą fazę. Obok wielkich zmian w rozkładach, narasta konflikt o wycinkę tysięcy drzew i niszczenie zabytków. Okoliczni mieszkańcy poruszeni skalą dewastacji przyrody i brakiem szacunku dla historii i klimatu przedwojennej linii kolejowej przelali na papier w dramatycznym liście skierowanym do ministrów i PKP.

Wawer, Józefów i Otwock przechodzą obecnie największą transformację od czasu przedwojennej elektryfikacji. Modernizacja linii kolejowej numer 7, prowadzona przez PKP, ma być cywilizacyjnym skokiem dla tysięcy pasażerów.

Jednak plac budowy, który rozciąga się wzdłuż ulicy Patriotów, stał się miejscem starcia kolejowej inżynierii z lokalną tożsamością. Gdy ciężki sprzęt układa nowe kilometry torowisk, lokalna społeczność mówi o nieodwracalnych stratach, których nie zrekompensują nawet najszybsze pociągi.

Mieszkańcy zaznaczają, że nie sprzeciwiają się samej poprawie jakości kolei, ale protestują przeciwko niszczeniu charakteru miejscowości uzdrowiskowych i letniskowych.

Czwarty tor 

Głównym założeniem trwającej inwestycji jest całkowite rozdzielenie ruchu pociągów. Dotychczas składy podmiejskie oraz dalekobieżne wykorzystywały te same tory, co często prowadziło do opóźnień i zatorów. Budowa dwóch dodatkowych torów na odcinku od Wawra do Otwocka ma definitywnie rozwiązać ten problem. Po zakończeniu prac pociągi pasażerskie będą mogły poruszać się tutaj z prędkością do 160 kilometrów na godzinę.

Dzięki temu czas podróży z Warszawy do Lublina skróci się do zaledwie dziewięćdziesięciu minut. Inwestycja obejmuje również budowę czterech nowych obiektów inżynieryjnych, w tym tuneli drogowych w Radości, Falenicy i Józefowie. Bezpieczeństwo pieszych ma zapewnić dwadzieścia nowych przejść podziemnych, które zastąpią dotychczasowe, kolizyjne przejścia przez torowiska.

Utrudnienia dla pasażerów i kierowców

Obecny etap prac wiąże się z największymi uciążliwościami w historii tego remontu. Wykonawca zapowiedział całkowite wstrzymanie ruchu pociągów na odcinku Warszawa Wawer – Otwock w terminie od 12 do 26 kwietnia. W tym czasie wszystkie składy Szybkiej Kolei Miejskiej linii S1 będą kończyć bieg na stacji Wawer. Po tym terminie pociągi powrócą na trasę, ale będą korzystać tylko z jednego dostępnego toru.

Oznacza to, że częstotliwość kursowania do Otwocka spadnie do jednego połączenia na godzinę. Sytuację ma ratować zastępcza linia autobusowa ZS1, kursująca wzdłuż zachodniej nitki ulicy Patriotów. Pasażerowie muszą przygotować się na wydłużony czas dojazdu co najmniej do wiosny 2027 roku. Równolegle trwają prace przy przejazdach drogowych, co paraliżuje ruch lokalny w Falenicy oraz na granicy Józefowa i Warszawy.

Dramatyczny apel mieszkańców

22 marca 2026 roku społeczność zamieszkująca okolice linii otwockiej wystosowała list otwarty do przedstawicieli rządu oraz władz kolejowych. Dokument jest wyrazem głębokiego oburzenia sposobem, w jaki prowadzona jest modernizacja. Sygnatariusze listu podkreślają, że pod płaszczem nowoczesności dochodzi do systemowego lekceważenia lokalnego dziedzictwa.

Mieszkańcy zaznaczają, że nie sprzeciwiają się samej poprawie jakości kolei, ale protestują przeciwko niszczeniu charakteru miejscowości uzdrowiskowych i letniskowych. W piśmie pojawiają się zarzuty o brak dialogu społecznego oraz o wykonywanie prac w sposób brutalny dla otoczenia. Według autorów listu, obecne działania PKP są kompromitacją państwa, które nie potrafi pogodzić rozwoju technicznego z ochroną wartości historycznych.

Szacuje się, że w ramach inwestycji wycięto niemal 20 tysięcy drzew, co trwale zmieniło leśny charakter linii otwockiej.

Krajobraz po wycince tysięcy drzew

Jednym z najmocniejszych punktów sporu jest skala ingerencji w środowisko naturalne. Szacuje się, że w ramach inwestycji wycięto niemal 20 tysięcy drzew, co trwale zmieniło leśny charakter linii otwockiej. Mieszkańcy wskazują, że w wielu przypadkach wycinki można było uniknąć poprzez drobne korekty w projektowaniu instalacji podziemnych.

Jedynym sukcesem społeczników okazało się uratowanie słynnej sosny w Wawrze, która otrzymała status pomnika przyrody. Pozostałe odcinki trasy zamieniły się w szeroki pas żwiru i betonu. Kolejnym elementem budzącym trwogę są plany montażu ekranów akustycznych o wysokości dochodzącej do sześciu metrów. Zdaniem lokalnej społeczności, te ogromne bariery dopełnią estetycznej katastrofy i trwale przetną miejscowości na dwie odizolowane części.

Los zabytków i miejsc pamięci pod znakiem zapytania

Kontrowersje dotyczą także dziedzictwa materialnego, które przez dekady definiowało linię otwocką. W liście otwartym poruszono kwestię wywożenia na złom unikalnych, przedwojennych słupów trakcyjnych z 1936 roku. Te stalowe konstrukcje były świadkami historii i nosiły ślady walk z czasów II wojny światowej.

Szczególny niepokój budzi los rampy w Falenicy, będącej niemym świadkiem wywózek ludności żydowskiej do obozów zagłady. Została ona rozebrana, a plany jej rekonstrukcji w innym miejscu są oceniane jako pozbawione kontekstu historycznego i edukacyjnego. Dodatkowo mieszkańcy alarmują w sprawie niszczejącego budynku Starego Dworca w Falenicy oraz braku zabezpieczeń dla modernistycznej kawiarni stacyjnej. Drewniane i ceglane obiekty kolejowe, zamiast stać się wizytówką nowej linii, popadają w ruinę w bezpośrednim sąsiedztwie ciężkiego sprzętu budowlanego.

Czego żąda lokalna społeczność

Lista postulatów zawartych w apelu do ministrów jest konkretna i wymaga natychmiastowych decyzji finansowych. Mieszkańcy żądają zabezpieczenia środków na wyrównanie szkód krajobrazowych oraz przygotowania rzetelnego projektu nasadzeń nowej zieleni. Chcą również, aby architektura ekranów akustycznych oraz nowych przystanków nawiązywała do wybitnych wzorców modernizmu z lat trzydziestych ubiegłego wieku.

Kluczowym żądaniem jest także pilny remont zabytkowych budynków dworcowych w Falenicy oraz godne upamiętnienie miejsc związanych z Holokaustem. Mieszkańcy podkreślają, że oczekuje profesjonalnej pracy opartej na szacunku do ludzi i środowiska, a nie jedynie uroczystego przecinania wstęg po zakończeniu budowy.

