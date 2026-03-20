Falenica odcięta od torów. Sprawdź, jak ominąć zamknięty przejazd

Modernizacja linii otwockiej wchodzi w kluczową fazę. Już 23 marca kolejarze zamkną przejazd w Falenicy, co wymusi spore zmiany w ruchu aut, pieszych oraz trasach autobusów 115, 142, 161 i 213. Utrudnienia potrwają do kwietnia, przygotowując grunt pod szybsze podróże.



W poniedziałek ok. godz. 9 kierowcy stracą możliwość przejazdu przez tory przy stacji Warszawa Falenica. Główny objazd zostanie poprowadzony przez węzeł z Południową Obwodnicą Warszawy, do którego kierować będą tablice informacyjne na ulicach Patriotów, Młodej i Bysławskiej. Tego samego dnia zamknięte zostanie też połączenie ulicy Bystrzyckiej z Walcowniczą, a utrudnienia w tym miejscu potrwają do początku kwietnia.

Foto: mat. pras.

Ruch pieszy również zostanie ograniczony. Przejście przez tory będzie możliwe wyłącznie tunelem pod stacją kolejową, do którego doprowadzą znaki przy ulicach Jagienki i Frenkla. Piesi muszą się liczyć z zamknięciem części zebr przy ulicy Młodej oraz ograniczoną drożnością chodników wzdłuż ulicy Walcowniczej.

Nowe trasy autobusów i komunikacja zastępcza

Od poniedziałkowego poranka zmienią się trasy linii 115, 142, 161, 213 oraz nocnych N22 i N72. Większość pojazdów zamiast przez przejazd w Falenicy, skieruje się na obwodnicę. Dobrą wiadomością jest otwarcie skrzyżowania Patriotów z Młodą, dzięki czemu linie 161 i N72 wrócą na swoje stałe trasy.