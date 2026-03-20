9.2°C
1019.5 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Falenica odcięta od torów. Sprawdź, jak ominąć zamknięty przejazd

Publikacja: 20.03.2026 07:45

Tak zgodnie z wizualiacją będzie wyglądała okolica stacji PKP Falenica po zmianach. Na początek zostanie zamknięty przejazd kolejowy - w jego miejsce powstanie tunel

Foto: mat. pras.

Mateusz Błażkow
Modernizacja linii otwockiej wchodzi w kluczową fazę. Już 23 marca kolejarze zamkną przejazd w Falenicy, co wymusi spore zmiany w ruchu aut, pieszych oraz trasach autobusów 115, 142, 161 i 213. Utrudnienia potrwają do kwietnia, przygotowując grunt pod szybsze podróże.

W poniedziałek ok. godz. 9 kierowcy stracą możliwość przejazdu przez tory przy stacji Warszawa Falenica. Główny objazd zostanie poprowadzony przez węzeł z Południową Obwodnicą Warszawy, do którego kierować będą tablice informacyjne na ulicach Patriotów, Młodej i Bysławskiej. Tego samego dnia zamknięte zostanie też połączenie ulicy Bystrzyckiej z Walcowniczą, a utrudnienia w tym miejscu potrwają do początku kwietnia.

Ruch pieszy również zostanie ograniczony. Przejście przez tory będzie możliwe wyłącznie tunelem pod stacją kolejową, do którego doprowadzą znaki przy ulicach Jagienki i Frenkla. Piesi muszą się liczyć z zamknięciem części zebr przy ulicy Młodej oraz ograniczoną drożnością chodników wzdłuż ulicy Walcowniczej.

Nowe trasy autobusów i komunikacja zastępcza

Od poniedziałkowego poranka zmienią się trasy linii 115, 142, 161, 213 oraz nocnych N22 i N72. Większość pojazdów zamiast przez przejazd w Falenicy, skieruje się na obwodnicę. Dobrą wiadomością jest otwarcie skrzyżowania Patriotów z Młodą, dzięki czemu linie 161 i N72 wrócą na swoje stałe trasy.

Reklama
Reklama

Największe zmiany czekają pasażerów między 12 a 26 kwietnia, kiedy pociągi SKM i Kolei Mazowieckich zupełnie przestaną kursować na odcinku Wawer – Otwock. W tym czasie pasażerów przejmą autobusy linii zastępczej ZS1, częściej kursująca linia 521 oraz nowa linia 229, która dowiezie mieszkańców Falenicy do metra Imielin przez Most Anny Jagiellonki.

Nowoczesna linia do 2028 roku

Cała inwestycja to część wielkiego projektu modernizacji trasy Warszawa – Lublin. PKP PLK planuje dobudowanie dwóch torów dla ruchu dalekobieżnego, co pozwoli oddzielić pociągi szybkie od aglomeracyjnych.

W ramach prac wyremontowanych zostanie osiem przystanków, w tym Józefów, Michalin i Świder. Powstanie także 20 przejść podziemnych i bezkolizyjne wiadukty. Finał wszystkich prac, finansowanych z funduszy unijnych, przewidziano na 2028 rok. Po ich zakończeniu przepustowość linii znacznie wzrośnie, a podróż do centrum Warszawy stanie się bardziej komfortowa.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA