W najbliższym czasie szybki remont przejdą Świętojerska i Aleja Waszyngtona. Frezarki i walce najpierw pojawią się pomiędzy Andersa a Bonifraterską. Roboty w tym miejscu rozpoczną się już w czwartek, 14 maja, wieczorem. W kolejnym tygodniu drogowcy przeniosą się na Saską Kępę.



Prace na Świętojerskiej drogowcy rozpoczną w czwartek, 14 maja, około godziny 22:00. Ulica będzie zamknięta od Andersa do Bonifraterskiej. Objazdy będą prowadziły ulicami: Andersa, Muranowską i Bonifraterską lub przez Plac Krasińskich i Długą do Alei „Solidarności”. Trasy zmienią autobusy linii 100 i 180.

Reklama Reklama

Filmowcy na Bonifraterskiej

Po zakończonym frezowaniu w najbliższy weekend pojawi się w tym rejonie ekipa filmowa. W niedzielę, 17 maja, zamknięte będzie dla filmowców skrzyżowanie Bonifraterskiej ze Świętojerską. Od godziny 4:00 do 22:00 kierowcy tamtędy nie przejadą.

Do zmienionych tras autobusów linii 100 i 180 dojdą linie: 116, 178, 503 i 518.

Dokończenie frezowania Alei Waszyngtona

W przyszłym tygodniu drogowcy wrócą w Aleję Waszyngtona, żeby dokończyć wymianę nawierzchni rozpoczętą jesienią. Teraz będą pracowali na prawym pasie w stronę centrum, od Kinowej do Ronda Waszyngtona.

Roboty rozpoczną się w środę, 20 maja, około godziny 6:00 i potrwają niecałe trzy doby. Do nocy z piątku na sobotę ruch w obu kierunkach będzie się odbywał na drugiej połowie jezdni. Utrudnienia można ominąć ulicami Grochowską lub Francuską i Zwycięzców.