Warszawa sięga po środki z KPO. Pięć kluczowych projektów inwestycyjnych

Urząd miasta planuje realizację inwestycji finansowanych ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Odpowiedź na interpelację radnego Dariusza Figury ujawnia szczegóły dotyczące zakresu projektów oraz harmonogramu ich realizacji.



Podczas ostatniej sesji Rady Warszawy przyjęto zmiany budżetowe obejmujące zadania inwestycyjne finansowane z KPO. Stolica złożyła wcześniej – w marcu 2025 roku – pięć wniosków o pożyczki inwestycyjne w ramach naboru prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Termomodernizacja, zieleń i transport

Jednym z najważniejszych projektów jest program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Zakłada on poprawę efektywności energetycznej 25 obiektów, w tym szkół, urzędów i instytucji kultury.

Kolejna inicjatywa dotyczy rozwoju terenów zielonych. W jej ramach planowane jest zagospodarowanie trzech parków, sześciu skwerów oraz pięciu przestrzeni zielonych w obrębie ulic.

Miasto zamierza również inwestować w ekologiczny transport. Projekt obejmuje modernizację metra warszawskiego oraz rozwój infrastruktury typu Parkuj i Jedź (P+R), wraz z zapleczem dla Warszawskiego Transportu Publicznego.