Życie Warszawy
Warszawa sięga po środki z KPO. Pięć kluczowych projektów inwestycyjnych

Publikacja: 07.04.2026 07:30

Realizacja inwestycji z KPO ma przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej, rozwoju zielonej infrastruktury oraz modernizacji usług publicznych

rbi
Urząd miasta planuje realizację inwestycji finansowanych ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Odpowiedź na interpelację radnego Dariusza Figury ujawnia szczegóły dotyczące zakresu projektów oraz harmonogramu ich realizacji.

Podczas ostatniej sesji Rady Warszawy przyjęto zmiany budżetowe obejmujące zadania inwestycyjne finansowane z KPO. Stolica złożyła wcześniej – w marcu 2025 roku – pięć wniosków o pożyczki inwestycyjne w ramach naboru prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Termomodernizacja, zieleń i transport

Jednym z najważniejszych projektów jest program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Zakłada on poprawę efektywności energetycznej 25 obiektów, w tym szkół, urzędów i instytucji kultury.

Kolejna inicjatywa dotyczy rozwoju terenów zielonych. W jej ramach planowane jest zagospodarowanie trzech parków, sześciu skwerów oraz pięciu przestrzeni zielonych w obrębie ulic.

Miasto zamierza również inwestować w ekologiczny transport. Projekt obejmuje modernizację metra warszawskiego oraz rozwój infrastruktury typu Parkuj i Jedź (P+R), wraz z zapleczem dla Warszawskiego Transportu Publicznego.

„Elektryfikacja” i cyfryzacja Warszawy

Wśród planowanych działań znalazł się także zakup samochodów elektrycznych dla miejskich jednostek, takich jak Straż Miejska, domy pomocy społecznej czy warszawskie zoo.

Ostatni z projektów dotyczy szeroko zakrojonej cyfryzacji miasta. Zakłada on modernizację procesów zarządczych i operacyjnych poprzez wdrożenie zintegrowanych systemów informatycznych.

Harmonogram i zasady realizacji projektów z KPO

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez sekretarza miasta Macieja Fijałkowskiego, umowy pożyczkowe dla wszystkich projektów muszą zostać zawarte do 31 sierpnia 2026 roku. Realizacja inwestycji potrwa do końca 2030 roku, natomiast projekt cyfryzacji ma zostać zakończony do 2031 roku.

Władze miasta podkreślają, że część inwestycji została już rozpoczęta, inne są w trakcie realizacji, a część pozostaje na etapie planowania.

Realizacja inwestycji z KPO ma przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej, rozwoju zielonej infrastruktury oraz modernizacji usług publicznych w Warszawie. To jeden z kluczowych elementów strategii rozwoju miasta w najbliższych latach.

Źródło: zyciewarszawy.pl

