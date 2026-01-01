Co przyniesie nam 2026 rok? 10 największych inwestycji miejskich

8. 40,3 mln zł – rozwój sieci tras rowerowych Warszawy – etap III

Do końca tego roku aleja Solidarności i ulica Leszno od alei Jana Pawła II do ulicy Okopowej zyskają równe chodniki, nowe szpalery drzew oraz trasę rowerową. Foto: Zarząd Dróg Miejskich

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z gminami Marki i Wołomin. W ramach projektu zaplanowano budowę 24 odcinków dróg dla rowerów, z czego 20 odcinków na terenie Warszawy, 3 na terenie gminy Marki i 1 odcinek w gminie Wołomin. Łącznie ok. 18,6 km dróg dla rowerów.

Nowa infrastruktura została zaprojektowana w dogodnych lokalizacjach przy istotnych węzłach przesiadkowych m.in. Metro Centrum / Dworzec Warszawa Śródmieście, Metro Młociny / Parking P+R Młociny, Metro Dworzec Gdański / PKP Warszawa Gdańska. Ponadto przebieg ścieżek rowerowych wytyczono wzdłuż kilkudziesięciu przystanków autobusowych i tramwajowych oraz licznych budynków użyteczności publicznej.

7. 40,5 mln zł – przebudowa ulic Złotej i Zgoda w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy

Udostępnione dopiero co przejście dla pieszych na wysokości ulicy Złotej przełamuje barierę jaką przez dekady stanowiła na tym odcinku Marszałkowska Foto: Mateusz Błażkow

Przebudowa ulic Złotej i Zgoda to kluczowy element projektu Nowe Centrum Warszawy (NCW), mający na celu modernizację Śródmieścia, zwiększenie zieleni, poprawę funkcjonalności, bezpieczeństwa i estetyki, z nowymi przestrzeniami dla pieszych, rowerzystów i kierowców, wpisując się w wizję tętniącego życiem, zielonego centrum miasta z usługami i lokalami handlowymi w parterach budynków.

Realizacja obejmuje zmiany w organizacji ruchu, budowę nowej infrastruktury dla różnych użytkowników i tworzenie przyjaznych przestrzeni publicznych,

6. 41,5 mln zł – modernizacja budynków wyłączonych z użytkowania – Łochowska 15, Mała 5, Stalowa 34, Stalowa 35 oficyna, Ząbkowska 19

Wśród przeznaczonych do remontu znalazła się kamienica przy Łochowskiej 15 Foto: mat. pras.

W wyremontowanych budynkach powstaną mieszkania komunalne dla mieszkańców Warszawy. To kolejny etap rewitalizacji warszawskiej Pragi. W latach 2018-2024 na Pradze Północ wykonano kompleksową modernizację 13 budynków wyłączonych z eksploatacji za ok. 82 mln zł. Ponadto w latach 2018-2024 wykonano modernizację 15 budynków zamieszkałych.

5. 44 mln zł – modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6

Przy placu Trzech Krzyży postępują prace przy modernizacji Instytutu Głuchoniemych Foto: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Przebudowa i remont Instytutu Głuchoniemych mają na celu dostosowanie obiektu do współczesnych standardów oraz poprawę jego funkcjonalności. W ramach zadania zostanie przeprowadzony remont konserwatorski obejmujący modernizację infrastruktury, dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – w tym uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – oraz usprawnienie komunikacji wewnętrznej i dostępności budynku.

4. 58,6 mln zł – modernizacja wiaduktów drogowych nad ul. Paryską w Warszawie

Prace przy wiadukcie nad Paryską Foto: mat. pras.

Wiadukty nad ulicami Paryską i Bajońską powstały w 1974 roku jako część Trasy Łazienkowskiej. Z powodu złego stanu technicznego wymagały przebudowy. W ramach ich modernizacji, poza przebudową wiaduktów nad ul. Paryską, pierwotnie planowana była jedynie wymiana górnej warstwy nawierzchni w al. Stanów Zjednoczonych.

Zły stan podbudowy jezdni wymagał jednak poszerzenia zakresu inwestycji oraz opracowania i wdrożenia projektu zamiennego. Z tego powodu termin zakończenia przebudowy praskiego odcinka Trasy Łazienkowskiej uległ zmianie – na lipiec 2026 roku.

3. 91,3 mln zł – modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki

Inwestycja, która miała kosztować 45 milionów złotych i zakończyć się w 2017 roku, obecnie pochłania niemal 478 mln zł Foto: UM Warszawa

Sala Kongresowa w Pałacu Kultury i Nauki, miejsce historycznych koncertów i kultowych wydarzeń, pozostaje nieczynna od ponad dekady. Inwestycja, która miała kosztować 45 milionów złotych i zakończyć się w 2017 roku, obecnie pochłania blisko 478 milionów złotych z budżetu miasta.

2. 100 mln zł – wniesienie wkładów do spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Dominującym elementem zielonych torowisk są mieszanki rozchodników, czyli roślin odpornych na suszę, mróz i trudne warunki miejskie Foto: mat. pras.

Tramwaje Warszawskie podpisały dwie umowy pożyczki z KPO na łączną kwotę 2,059 mld zł. Z tych środków, do końca 2030 r., zmodernizowane i zazielenione zostaną kolejne odcinki torowisk, powstaną też nowe trasy na Gocław i Zieloną Białołękę. Tramwaje Warszawskie będą mogły również kupić nowe pojazdy i wyremontować obecny tabor.

1. 723,7 mln zł – projekt i budowa II linii metra

Największą część środków pochłonie budowa II linii metra Foto: Metro Warszawskie

Przed nami budowa stacji Lazurowa, Chrzanów i Karolin oraz Stacji Techniczno-Postojowej na zachodnim odcinku. Zakończenie prac na linii M2 planowane jest na 2026 rok. Potem planowana jest budowa przedłużenia drugiej linii do Ursusa.