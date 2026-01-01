0.8°C
999.6 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Co przyniesie nam 2026 rok? 10 największych inwestycji miejskich

Publikacja: 01.01.2026 08:30

W przyszłym roku na inwestycje w Warszawie wydane ma zostać 3,94 mld zł.

W przyszłym roku na inwestycje w Warszawie wydane ma zostać 3,94 mld zł.

Foto: Adobe Stock

rbi
W latach 2026-2030 Warszawa ma przeznaczyć na inwestycje rekordowe 16,9 mld zł. Tylko w przyszłym roku na ten cel wydane będzie 3,94 mld zł. Kolejna duża kwota w budżecie przeznaczona jest na dopłaty do transportu publicznego.

Najwyższe wydatki inwestycyjne planowane na 2026 r.:

10. 38,5 mln zł – budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej

Tak będzie się prezentował głowny basen na Ostródzkiej

Tak będzie się prezentował głowny basen na Ostródzkiej

Foto: mat. pras.

Nowa pływalnia przy ul. Ostródzkiej ma być gotowa w drugiej połowie 2027 roku. Obiekt połączy funkcje sportowe i rekreacyjne – znajdzie się tam basen sportowy z ośmioma torami, strefa saun, zjeżdżalnie wodne oraz taras z ogrodem na dachu. Inwestycja uzupełni sieć warszawskich pływalni i zapewni mieszkańcom Białołęki dostęp do nowoczesnej infrastruktury wodnej.

9. 40 mln zł – wniesienie wkładów do spółki Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.

Tak prezentuje się pociąg SKM typu ELf po remoncie

Tak prezentuje się pociąg SKM typu ELf po remoncie

Foto: mat. pras.

Szybka Kolej Miejska wyremontuje znaczną część swojego taboru również dzięki nisko oprocentowanej pożyczce ze środków Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 276 mln zł. Za tę kwotę stołeczny przewoźnik wykonana generalne naprawy i gruntowne modernizacje 13 pociągów EZT 27WE, czyli tzw. Elfów.

Reklama
Reklama
Polecane
Budżet i wieloletnia prognoza finansowa w Warszawie opierają się na dochodach z 87 źródeł
rada warszawy
Radni przyjęli budżet miasta na 2026 rok. „To realizacja programu Ostatniego Pokolenia”

8. 40,3 mln zł – rozwój sieci tras rowerowych Warszawy – etap III

Do końca tego roku aleja Solidarności i ulica Leszno od alei Jana Pawła II do ulicy Okopowej zyskają

Do końca tego roku aleja Solidarności i ulica Leszno od alei Jana Pawła II do ulicy Okopowej zyskają równe chodniki, nowe szpalery drzew oraz trasę rowerową.

Foto: Zarząd Dróg Miejskich

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z gminami Marki i Wołomin. W ramach projektu zaplanowano budowę 24 odcinków dróg dla rowerów, z czego 20 odcinków na terenie Warszawy, 3 na terenie gminy Marki i 1 odcinek w gminie Wołomin. Łącznie ok. 18,6 km dróg dla rowerów.

Nowa infrastruktura została zaprojektowana w dogodnych lokalizacjach przy istotnych węzłach przesiadkowych m.in. Metro Centrum / Dworzec Warszawa Śródmieście, Metro Młociny / Parking P+R Młociny, Metro Dworzec Gdański / PKP Warszawa Gdańska. Ponadto przebieg ścieżek rowerowych wytyczono wzdłuż kilkudziesięciu przystanków autobusowych i tramwajowych oraz licznych budynków użyteczności publicznej.

7. 40,5 mln zł – przebudowa ulic Złotej i Zgoda w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy

Udostępnione dopiero co przejście dla pieszych na wysokości ulicy Złotej przełamuje barierę jaką prz

Udostępnione dopiero co przejście dla pieszych na wysokości ulicy Złotej przełamuje barierę jaką przez dekady stanowiła na tym odcinku Marszałkowska

Foto: Mateusz Błażkow

Przebudowa ulic Złotej i Zgoda to kluczowy element projektu Nowe Centrum Warszawy (NCW), mający na celu modernizację Śródmieścia, zwiększenie zieleni, poprawę funkcjonalności, bezpieczeństwa i estetyki, z nowymi przestrzeniami dla pieszych, rowerzystów i kierowców, wpisując się w wizję tętniącego życiem, zielonego centrum miasta z usługami i lokalami handlowymi w parterach budynków.

Reklama
Reklama

Realizacja obejmuje zmiany w organizacji ruchu, budowę nowej infrastruktury dla różnych użytkowników i tworzenie przyjaznych przestrzeni publicznych,

Polecane
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski chce, by miasto zaciągnęło kredyty na sumę 2,05 mld zł
finanse
Rafał Trzaskowski zadłuża Warszawę. M.in. na „pokrycie wydatków po inwazji Rosji na Ukrainę”

6. 41,5 mln zł – modernizacja budynków wyłączonych z użytkowania – Łochowska 15, Mała 5, Stalowa 34, Stalowa 35 oficyna, Ząbkowska 19

Wśród przeznaczonych do remontu znalazła się kamienica przy Łochowskiej 15

Wśród przeznaczonych do remontu znalazła się kamienica przy Łochowskiej 15

Foto: mat. pras.

W wyremontowanych budynkach powstaną mieszkania komunalne dla mieszkańców Warszawy. To kolejny etap rewitalizacji warszawskiej Pragi. W latach 2018-2024 na Pradze Północ wykonano kompleksową modernizację 13 budynków wyłączonych z eksploatacji za ok. 82 mln zł. Ponadto w latach 2018-2024 wykonano modernizację 15 budynków zamieszkałych.

5. 44 mln zł – modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6

Przy placu Trzech Krzyży postępują prace przy modernizacji Instytutu Głuchoniemych

Przy placu Trzech Krzyży postępują prace przy modernizacji Instytutu Głuchoniemych

Foto: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Przebudowa i remont Instytutu Głuchoniemych mają na celu dostosowanie obiektu do współczesnych standardów oraz poprawę jego funkcjonalności. W ramach zadania zostanie przeprowadzony remont konserwatorski obejmujący modernizację infrastruktury, dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – w tym uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – oraz usprawnienie komunikacji wewnętrznej i dostępności budynku.

Reklama
Reklama
Polecane
Urząd miasta przygotował budżet na 2026 rok.
budżet miasta
Nie tylko podatki i opłaty. Na czym zarabia Warszawa?

4. 58,6 mln zł – modernizacja wiaduktów drogowych nad ul. Paryską w Warszawie

Prace przy wiadukcie nad Paryską

Prace przy wiadukcie nad Paryską

Foto: mat. pras.

Wiadukty nad ulicami Paryską i Bajońską powstały w 1974 roku jako część Trasy Łazienkowskiej. Z powodu złego stanu technicznego wymagały przebudowy. W ramach ich modernizacji, poza przebudową wiaduktów nad ul. Paryską, pierwotnie planowana była jedynie wymiana górnej warstwy nawierzchni w al. Stanów Zjednoczonych.

Zły stan podbudowy jezdni wymagał jednak poszerzenia zakresu inwestycji oraz opracowania i wdrożenia projektu zamiennego. Z tego powodu termin zakończenia przebudowy praskiego odcinka Trasy Łazienkowskiej uległ zmianie – na lipiec 2026 roku.

3. 91,3 mln zł – modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki

Inwestycja, która miała kosztować 45 milionów złotych i zakończyć się w 2017 roku, obecnie pochłania

Inwestycja, która miała kosztować 45 milionów złotych i zakończyć się w 2017 roku, obecnie pochłania niemal 478 mln zł

Foto: UM Warszawa

Reklama
Reklama

Sala Kongresowa w Pałacu Kultury i Nauki, miejsce historycznych koncertów i kultowych wydarzeń, pozostaje nieczynna od ponad dekady. Inwestycja, która miała kosztować 45 milionów złotych i zakończyć się w 2017 roku, obecnie pochłania blisko 478 milionów złotych z budżetu miasta.

Polecane
Miasto przyznało kolejne 77 milionów na dokończenie remontu Sali Kongresowej
rewitalizacja
Kolejne dziesiątki milionów w remont Sali Kongresowej. Termin otwarcia się oddala

2. 100 mln zł – wniesienie wkładów do spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Dominującym elementem zielonych torowisk są mieszanki rozchodników, czyli roślin odpornych na suszę,

Dominującym elementem zielonych torowisk są mieszanki rozchodników, czyli roślin odpornych na suszę, mróz i trudne warunki miejskie

Foto: mat. pras.

Tramwaje Warszawskie podpisały dwie umowy pożyczki z KPO na łączną kwotę 2,059 mld zł. Z tych środków, do końca 2030 r., zmodernizowane i zazielenione zostaną kolejne odcinki torowisk, powstaną też nowe trasy na Gocław i Zieloną Białołękę. Tramwaje Warszawskie będą mogły również kupić nowe pojazdy i wyremontować obecny tabor.

1. 723,7 mln zł – projekt i budowa II linii metra

Największą część środków pochłonie budowa II linii metra

Największą część środków pochłonie budowa II linii metra

Foto: Metro Warszawskie

Reklama
Reklama

Przed nami budowa stacji Lazurowa, Chrzanów i Karolin oraz Stacji Techniczno-Postojowej na zachodnim odcinku. Zakończenie prac na linii M2 planowane jest na 2026 rok. Potem planowana jest budowa przedłużenia drugiej linii do Ursusa.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Lotnisko na Okęciu. Samloty Junkers Ju - 52/3m i Lockheed L - 14 - H Super Electra w barwach LOT tuż
warszawskie historie...

Granice polskości zakreśli zasięg polskich samolotów. Jubileusz PLL LOT

Służby miejskie pracują już drugą dobę przy odśnieżaniu Warszawy. Śnieg cały czas jednak pada
miasto zimą

Intensywne opady śniegu w Warszawie. Służby miejskie pracują cały czas

Po co młody Ukrainiec przesiadywał w hali lotniska Okęcie ze sprzętem zagłuszającym?
bezpieczeństwo

Obywatel Ukrainy z zagłuszarką zatrzymany na Lotnisku Chopina

W jednym z najszerszych badań 77 proc. uczestników deklarowało utrzymanie postanowień po tygodniu, 4
psychologia

Od styczniowego entuzjazmu do rezygnacji. Jak uniknąć pułapek postanowień noworocznych?

Szczęśliwego Nowego 2026 Roku Warszawie i jej mieszkańcom!
życzenia noworoczne

Szczęśliwego Nowego 2026 Roku Warszawie i jej mieszkańcom!

Mimo ciągłej pracy ekip porządkowych, miejsca uprzednio odśnieżone są ponownie zasypywane przez trwa
miasto zimą

Akcja ALFA. Służby pracują w trakcie silnych opadów śniegu

Nowa tradycja w Pałacu Prezydenckim. Cykliczne ceremonie zmiany flagi państwowej
barwy narodowe

Nowa tradycja w Pałacu Prezydenckim. Cykliczne ceremonie zmiany flagi państwowej

Dotychczas szerokej publiczności prezentowano projekt pracowni APA Wojciechowski mierzący około 193
inwestycje

Powrót do wielkich ambicji. Nowy wieżowiec w centrum wyższy?

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama