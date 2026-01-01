Co przyniesie nam 2026 rok? 10 największych inwestycji miejskich

W przyszłym roku na inwestycje w Warszawie wydane ma zostać 3,94 mld zł.
Najwyższe wydatki inwestycyjne planowane na 2026 r.:
Tak będzie się prezentował głowny basen na Ostródzkiej
Nowa pływalnia przy ul. Ostródzkiej ma być gotowa w drugiej połowie 2027 roku. Obiekt połączy funkcje sportowe i rekreacyjne – znajdzie się tam basen sportowy z ośmioma torami, strefa saun, zjeżdżalnie wodne oraz taras z ogrodem na dachu. Inwestycja uzupełni sieć warszawskich pływalni i zapewni mieszkańcom Białołęki dostęp do nowoczesnej infrastruktury wodnej.
Tak prezentuje się pociąg SKM typu ELf po remoncie
Szybka Kolej Miejska wyremontuje znaczną część swojego taboru również dzięki nisko oprocentowanej pożyczce ze środków Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 276 mln zł. Za tę kwotę stołeczny przewoźnik wykonana generalne naprawy i gruntowne modernizacje 13 pociągów EZT 27WE, czyli tzw. Elfów.
Do końca tego roku aleja Solidarności i ulica Leszno od alei Jana Pawła II do ulicy Okopowej zyskają równe chodniki, nowe szpalery drzew oraz trasę rowerową.
Projekt będzie realizowany w partnerstwie z gminami Marki i Wołomin. W ramach projektu zaplanowano budowę 24 odcinków dróg dla rowerów, z czego 20 odcinków na terenie Warszawy, 3 na terenie gminy Marki i 1 odcinek w gminie Wołomin. Łącznie ok. 18,6 km dróg dla rowerów.
Nowa infrastruktura została zaprojektowana w dogodnych lokalizacjach przy istotnych węzłach przesiadkowych m.in. Metro Centrum / Dworzec Warszawa Śródmieście, Metro Młociny / Parking P+R Młociny, Metro Dworzec Gdański / PKP Warszawa Gdańska. Ponadto przebieg ścieżek rowerowych wytyczono wzdłuż kilkudziesięciu przystanków autobusowych i tramwajowych oraz licznych budynków użyteczności publicznej.
Udostępnione dopiero co przejście dla pieszych na wysokości ulicy Złotej przełamuje barierę jaką przez dekady stanowiła na tym odcinku Marszałkowska
Przebudowa ulic Złotej i Zgoda to kluczowy element projektu Nowe Centrum Warszawy (NCW), mający na celu modernizację Śródmieścia, zwiększenie zieleni, poprawę funkcjonalności, bezpieczeństwa i estetyki, z nowymi przestrzeniami dla pieszych, rowerzystów i kierowców, wpisując się w wizję tętniącego życiem, zielonego centrum miasta z usługami i lokalami handlowymi w parterach budynków.
Realizacja obejmuje zmiany w organizacji ruchu, budowę nowej infrastruktury dla różnych użytkowników i tworzenie przyjaznych przestrzeni publicznych,
Wśród przeznaczonych do remontu znalazła się kamienica przy Łochowskiej 15
W wyremontowanych budynkach powstaną mieszkania komunalne dla mieszkańców Warszawy. To kolejny etap rewitalizacji warszawskiej Pragi. W latach 2018-2024 na Pradze Północ wykonano kompleksową modernizację 13 budynków wyłączonych z eksploatacji za ok. 82 mln zł. Ponadto w latach 2018-2024 wykonano modernizację 15 budynków zamieszkałych.
Przy placu Trzech Krzyży postępują prace przy modernizacji Instytutu Głuchoniemych
Przebudowa i remont Instytutu Głuchoniemych mają na celu dostosowanie obiektu do współczesnych standardów oraz poprawę jego funkcjonalności. W ramach zadania zostanie przeprowadzony remont konserwatorski obejmujący modernizację infrastruktury, dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – w tym uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – oraz usprawnienie komunikacji wewnętrznej i dostępności budynku.
Prace przy wiadukcie nad Paryską
Wiadukty nad ulicami Paryską i Bajońską powstały w 1974 roku jako część Trasy Łazienkowskiej. Z powodu złego stanu technicznego wymagały przebudowy. W ramach ich modernizacji, poza przebudową wiaduktów nad ul. Paryską, pierwotnie planowana była jedynie wymiana górnej warstwy nawierzchni w al. Stanów Zjednoczonych.
Zły stan podbudowy jezdni wymagał jednak poszerzenia zakresu inwestycji oraz opracowania i wdrożenia projektu zamiennego. Z tego powodu termin zakończenia przebudowy praskiego odcinka Trasy Łazienkowskiej uległ zmianie – na lipiec 2026 roku.
Inwestycja, która miała kosztować 45 milionów złotych i zakończyć się w 2017 roku, obecnie pochłania niemal 478 mln zł
Sala Kongresowa w Pałacu Kultury i Nauki, miejsce historycznych koncertów i kultowych wydarzeń, pozostaje nieczynna od ponad dekady. Inwestycja, która miała kosztować 45 milionów złotych i zakończyć się w 2017 roku, obecnie pochłania blisko 478 milionów złotych z budżetu miasta.
Dominującym elementem zielonych torowisk są mieszanki rozchodników, czyli roślin odpornych na suszę, mróz i trudne warunki miejskie
Tramwaje Warszawskie podpisały dwie umowy pożyczki z KPO na łączną kwotę 2,059 mld zł. Z tych środków, do końca 2030 r., zmodernizowane i zazielenione zostaną kolejne odcinki torowisk, powstaną też nowe trasy na Gocław i Zieloną Białołękę. Tramwaje Warszawskie będą mogły również kupić nowe pojazdy i wyremontować obecny tabor.
Największą część środków pochłonie budowa II linii metra
Przed nami budowa stacji Lazurowa, Chrzanów i Karolin oraz Stacji Techniczno-Postojowej na zachodnim odcinku. Zakończenie prac na linii M2 planowane jest na 2026 rok. Potem planowana jest budowa przedłużenia drugiej linii do Ursusa.