Radni przyjęli budżet miasta na 2026 rok. „To realizacja programu Ostatniego Pokolenia”

Głosami Koalicji Obywatelskiej Rada Warszawy przyjęła budżet na 2026 rok. Radni Prawa i Sprawiedliwości byli przeciw, a Lewica i Miasto Jest Nasze wstrzymały się od głosu,



Do poparcia budżetu przekonywał radnych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Urząd miasta zachwala budżet na 2026 rok

– Ruszyliśmy z bardzo dużą inwestycyjną ofensywą i bardzo się z tego cieszę – mówił. – Uruchomiliśmy przetargi, które są dla nas ważne bo dotyczą legendarnych miejsc Warszawy: na budowę hali na Skrze, budowy młodzieżowego Centrum Sportu na Polonii, szukamy wykonawcy przebudowy toru łyżwiarskiego na Stegnach oraz dosłownie w ostatnich dniach podpisaliśmy umowę na remont Hali Gwardii – dodał.

O szczegółach budżetu opowiadała skarbnik miasta Marzanna Krajewska. – Budżet i wieloletnia prognoza finansowa w Warszawie opierają się na dochodach z 87 źródeł, od dochodów z PIT i CIT, z podatku od nieruchomości po dochody na przykład z opłat za wydawanie praw jazdy – tłumaczyła. – Planuję się, że rok 2026 zakończy się deficytem budżetowym w kwocie 3,681 mld zł, co oznacza, że zaplanowane wydatki bieżące są wyższe niż zaplanowane dochody bieżące. W finansowanie roku 2026 zaangażowana jest już także kwota miliarda złotych z oszczędności, jakie przewidujemy uzyskać z realizacji budżetu 2025. Dochody przyszłego roku planowane na kwotę 28,497 mld zł będą wyższe o 3,9 proc. od dochodów z 2025 r.

Radni podzieleni w sprawie budżetu Warszawy

Budżet Warszawy poparła rządząca miastem Koalicja Obywatelska. – Radni KO od początku włączyli się w pracę nad budżetem – mówił szef klubu tej partii Jarosław Szostakowski. – Zgłosili liczne poprawki do tego budżetu, np. na Bemowie pływalnię na Lazurowej, na Targówku budowę Centrum Pomocy Społecznej Chodecka.Te poprawki są wynikiem rozmów z mieszkańcami, pracy w radach dzielnic i uwag zgłaszanych przez rady rodziców i organizacje społeczne. Część z nich dotycząca Ochoty, Pragi Północ Targówka i Żoliborza została uzgodniona z naszymi koalicjantami w tych dzielnicach – dodał.