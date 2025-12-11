Radni przyjęli budżet miasta na 2026 rok. „To realizacja programu Ostatniego Pokolenia”

Budżet i wieloletnia prognoza finansowa w Warszawie opierają się na dochodach z 87 źródeł
Do poparcia budżetu przekonywał radnych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
– Ruszyliśmy z bardzo dużą inwestycyjną ofensywą i bardzo się z tego cieszę – mówił. – Uruchomiliśmy przetargi, które są dla nas ważne bo dotyczą legendarnych miejsc Warszawy: na budowę hali na Skrze, budowy młodzieżowego Centrum Sportu na Polonii, szukamy wykonawcy przebudowy toru łyżwiarskiego na Stegnach oraz dosłownie w ostatnich dniach podpisaliśmy umowę na remont Hali Gwardii – dodał.
O szczegółach budżetu opowiadała skarbnik miasta Marzanna Krajewska. – Budżet i wieloletnia prognoza finansowa w Warszawie opierają się na dochodach z 87 źródeł, od dochodów z PIT i CIT, z podatku od nieruchomości po dochody na przykład z opłat za wydawanie praw jazdy – tłumaczyła. – Planuję się, że rok 2026 zakończy się deficytem budżetowym w kwocie 3,681 mld zł, co oznacza, że zaplanowane wydatki bieżące są wyższe niż zaplanowane dochody bieżące. W finansowanie roku 2026 zaangażowana jest już także kwota miliarda złotych z oszczędności, jakie przewidujemy uzyskać z realizacji budżetu 2025. Dochody przyszłego roku planowane na kwotę 28,497 mld zł będą wyższe o 3,9 proc. od dochodów z 2025 r.
Budżet Warszawy poparła rządząca miastem Koalicja Obywatelska. – Radni KO od początku włączyli się w pracę nad budżetem – mówił szef klubu tej partii Jarosław Szostakowski. – Zgłosili liczne poprawki do tego budżetu, np. na Bemowie pływalnię na Lazurowej, na Targówku budowę Centrum Pomocy Społecznej Chodecka.Te poprawki są wynikiem rozmów z mieszkańcami, pracy w radach dzielnic i uwag zgłaszanych przez rady rodziców i organizacje społeczne. Część z nich dotycząca Ochoty, Pragi Północ Targówka i Żoliborza została uzgodniona z naszymi koalicjantami w tych dzielnicach – dodał.
Odmiennego zdania był szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Figura. – Warszawa de facto realizuje obecnie program Ostatniego Pokolenia, które mówi, żeby wszystkie pieniądze przeznaczać na transport publiczny, a nie na prywatny – mówił. – I tak wśród 10 największych inwestycji nie ma żadnej drogowej. Jest ogromny nacisk na budowę linii metra, bo to jest, jak wiadomo, transport najbardziej efektywny. Jednak drugi największy obszar to transport prywatny i tutaj mamy 33 proc. osób korzystających z takiego transportu. To się bierze z tego, że Warszawa jest po prostu miastem bardzo rozległym, więc ten transport indywidualny zawsze będzie pełnił dużą rolę czy tego chcemy czy nie.
– Samochody w Warszawie nie znikną, może będą w przyszłości elektryczne, może wodorowe, ale one po prostu będą dalej. Państwo cały czas realizujecie program Ostatniego Pokolenia czyli „Zmieńmy warszawiaków, bo my wiemy lepiej od was co jest dla was lepsze”. Natomiast my chcielibyśmy realizować program dla warszawiaków. Oni sami wiedzą, jak chcą się poruszać po Warszawie. Dodatkowo jeśli chodzi o ignorowanie programu korków to jest temat już legendarny – tłumaczył.
Ostatecznie budżet został przyjęty głosami Koalicji Obywatelskiej. Za jego przyjęciem głosowało 37 radnych, 16 było przeciw, a 7 się wstrzymało.
– Chciałem bardzo podziękować wszystkim radnym, którzy zagłosowali za budżetem a wszystkim za bardzo rzeczową i profesjonalną dyskusję. Dziękuję bardzo – skomentował prezydent Rafał Trzaskowski.