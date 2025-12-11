8.6°C
1018.8 hPa
Życie Warszawy

Radni przyjęli budżet miasta na 2026 rok. „To realizacja programu Ostatniego Pokolenia”

Publikacja: 11.12.2025 21:00

Budżet i wieloletnia prognoza finansowa w Warszawie opierają się na dochodach z 87 źródeł

Budżet i wieloletnia prognoza finansowa w Warszawie opierają się na dochodach z 87 źródeł

Foto: Adobe Stock

rbi
Głosami Koalicji Obywatelskiej Rada Warszawy przyjęła budżet na 2026 rok. Radni Prawa i Sprawiedliwości byli przeciw, a Lewica i Miasto Jest Nasze wstrzymały się od głosu,

Do poparcia budżetu przekonywał radnych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Urząd miasta zachwala budżet na 2026 rok

– Ruszyliśmy z bardzo dużą inwestycyjną ofensywą i bardzo się z tego cieszę – mówił. – Uruchomiliśmy przetargi, które są dla nas ważne bo dotyczą legendarnych miejsc Warszawy: na budowę hali na Skrze, budowy młodzieżowego Centrum Sportu na Polonii, szukamy wykonawcy przebudowy toru łyżwiarskiego na Stegnach oraz dosłownie w ostatnich dniach podpisaliśmy umowę na remont Hali Gwardii – dodał.

Polecane
Z budżetu na 2026 rok wynika, że warszawiacy muszą się liczyć z co najmniej 40-procentową podwyżką o
gospodarka odpadami
Warszawiacy zapłacą więcej za wywóz śmieci. „To zwykły powrót do starych stawek”

O szczegółach budżetu opowiadała skarbnik miasta Marzanna Krajewska. – Budżet i wieloletnia prognoza finansowa w Warszawie opierają się na dochodach z 87 źródeł, od dochodów z PIT i CIT, z podatku od nieruchomości po dochody na przykład z opłat za wydawanie praw jazdy – tłumaczyła. – Planuję się, że rok 2026 zakończy się deficytem budżetowym w kwocie 3,681 mld zł, co oznacza, że zaplanowane wydatki bieżące są wyższe niż zaplanowane dochody bieżące. W finansowanie roku 2026 zaangażowana jest już także kwota miliarda złotych z oszczędności, jakie przewidujemy uzyskać z realizacji budżetu 2025. Dochody przyszłego roku planowane na kwotę 28,497 mld zł będą wyższe o 3,9 proc. od dochodów z 2025 r.

Radni podzieleni w sprawie budżetu Warszawy

Budżet Warszawy poparła rządząca miastem Koalicja Obywatelska. – Radni KO od początku włączyli się w pracę nad budżetem – mówił szef klubu tej partii Jarosław Szostakowski. – Zgłosili liczne poprawki do tego budżetu, np. na Bemowie pływalnię na Lazurowej, na Targówku budowę Centrum Pomocy Społecznej Chodecka.Te poprawki są wynikiem rozmów z mieszkańcami, pracy w radach dzielnic i uwag zgłaszanych przez rady rodziców i organizacje społeczne. Część z nich dotycząca Ochoty, Pragi Północ Targówka i Żoliborza została uzgodniona z naszymi koalicjantami w tych dzielnicach – dodał.

Reklama
Reklama
Polecane
O budowę stacji metra w Ursusie od wielu lat zabiegają mieszkańcy i władze tej dzielnicy.
komunikacja szynowa
Metro jednak dojedzie do Ursusa. Oficjalna zapowiedź Rafała Trzaskowskiego

Odmiennego zdania był szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Figura. – Warszawa de facto realizuje obecnie program Ostatniego Pokolenia, które mówi, żeby wszystkie pieniądze przeznaczać na transport publiczny, a nie na prywatny – mówił. – I tak wśród 10 największych inwestycji nie ma żadnej drogowej. Jest ogromny nacisk na budowę linii metra, bo to jest, jak wiadomo, transport najbardziej efektywny. Jednak drugi największy obszar to transport prywatny i tutaj mamy 33 proc. osób korzystających z takiego transportu. To się bierze z tego, że Warszawa jest po prostu miastem bardzo rozległym, więc ten transport indywidualny zawsze będzie pełnił dużą rolę czy tego chcemy czy nie.

– Samochody w Warszawie nie znikną, może będą w przyszłości elektryczne, może wodorowe, ale one po prostu będą dalej. Państwo cały czas realizujecie program Ostatniego Pokolenia czyli „Zmieńmy warszawiaków, bo my wiemy lepiej od was co jest dla was lepsze”. Natomiast my chcielibyśmy realizować program dla warszawiaków. Oni sami wiedzą, jak chcą się poruszać po Warszawie. Dodatkowo jeśli chodzi o ignorowanie programu korków to jest temat już legendarny – tłumaczył.

Ostatecznie budżet został przyjęty głosami Koalicji Obywatelskiej. Za jego przyjęciem głosowało 37 radnych, 16 było przeciw, a 7 się wstrzymało.

– Chciałem bardzo podziękować wszystkim radnym, którzy zagłosowali za budżetem a wszystkim za bardzo rzeczową i profesjonalną dyskusję. Dziękuję bardzo – skomentował prezydent Rafał Trzaskowski.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Z budżetu na 2026 rok wynika, że warszawiacy muszą się liczyć z co najmniej 40-procentową podwyżką o
gospodarka odpadami

Warszawiacy zapłacą więcej za wywóz śmieci. „To zwykły powrót do starych stawek”

Prace przy naprawianiu uszkodzonej sieci ciepłowniczej potrwają do poniedziałku
pilna naprawa

Podwójna awaria sieci ciepłowniczej w alei Niepodległości

Uwaga zgromadzenia publiczne w weekend. Utrudnienia w ruchu
polityka

Uwaga zgromadzenia publiczne w weekend. Utrudnienia w ruchu

Wybrany przez radnych wariant rewitalizacji basenu przy ul. Zajączka 7 przewiduje przebudowę i rozbu
infrastruktura sportowa

Basen przy gen. Zajączka wróci na Żoliborz. Radni wybrali projekt

Prezydent Ukrainy wkrótce złoży wizytę w Warszawie
polityka

Prezydent Zełenski przyjedzie do Warszawy. Będą utrudnienia

Osoby decydujące się na wizytę na Varso Tower muszą wziąć pod uwagę, że płacą przede wszystkim za re
Świąteczne atrakcje

Jarmark na szczycie Varso Tower rozczarowaniem

Młody kangur spędza kilka miesięcy, przechodząc kluczowe etapy rozwoju fizycznego
zwierzę warszawskie

Baby boom w zoo. Urosło stado kangurów rudych

Tturyści doceniają Warszawę za bogatą ofertę wydarzeń
raport

Najpopularniejsze atrakcje. Co przyciąga zwiedzających do stolicy?

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama