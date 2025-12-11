Warszawiacy zapłacą więcej za wywóz śmieci. „To zwykły powrót do starych stawek”

W przyszłym roku za wywóz i zagospodarowanie odpadów mieszkańcy Warszawy zapłacą nawet o 40 proc. więcej niż obecnie – takie deklaracje padły podczas czwartkowej sesji Rady Warszawy.



Na zwiększone wpływy z opłat za gospodarowanie śmieciami zwrócił uwagę Dariusz Figura, przewodniczący klubu radnych PiS w Radzie Warszawy.

Podwyżka cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów w Warszawie

Z budżetu na 2026 rok wynika, że warszawiacy muszą się liczyć z co najmniej 40-procentową podwyżką opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów – zauważył radny podczas budżetowej sesji rady miasta. – Tak podwyżka na pewno nie spodoba się warszawiakom.

Jego obawy potwierdził prezydent Rafał Trzaskowski. – Jeżeli chodzi o podwyższenie opłat za śmieci to będzie to zwykły powrót do starych opłat, które zostały po prostu obniżone i wszyscy zapowiadaliśmy, że to się dzieje czasowo. Tymczasem prezentuje pan jako podwyżkę – zwrócił się do radnego Figury. – Rozumiem, że oznacza to, że nie należy robić żadnych obniżek czasowych w Warszawie, bo później cała zmiana i powrót do opłat przed obniżki będzie prezentowana właśnie w ten sposób – dodał.

– Panie prezydencie, pan musiał obniżyć cenę opłat za śmieci, bo taka była decyzja Regionalnej Izby Obrachunkowej – ripostował radny Figura. – Natomiast nie musi pan tej ceny podwyższać – dodał.