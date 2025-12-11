Podwójna awaria sieci ciepłowniczej w alei Niepodległości

W alei Niepodległości doszło do dwóch awarii sieci ciepłowniczej – w rejonie skrzyżowania z Trasą Łazienkowską oraz w pobliżu ulicy Narbutta. Prace naprawcze spowodują poważne utrudnienia w ruchu od czwartku, 11 grudnia, aż do poniedziałku, 15 grudnia.



Część jezdni będzie zwężona, a od piątku wprowadzony zostanie całkowity zakaz przejazdu na jednym z odcinków. Swoje trasy zmienią również autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego.

Zwężenie w rejonie ulicy Wawelskiej od 11 grudnia

W czwartek, 11 grudnia, o godz. 17 rozpoczną się prace związane z usuwaniem awarii na wysokości Trasy Łazienkowskiej. Na jezdni alei Niepodległości w kierunku Stefana Batorego zamknięte zostaną trzy pasy ruchu:

dwa przeznaczone do skrętu w lewo w Trasę Łazienkowską,

jeden do jazdy na wprost.

Przejezdne pozostaną dwa pasy.