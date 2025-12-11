9.4°C
1019.2 hPa
Życie Warszawy

Podwójna awaria sieci ciepłowniczej w alei Niepodległości

Publikacja: 11.12.2025 15:30

Prace przy naprawianiu uszkodzonej sieci ciepłowniczej potrwają do poniedziałku

Prace przy naprawianiu uszkodzonej sieci ciepłowniczej potrwają do poniedziałku

Foto: mat. pras.

M.B.
W alei Niepodległości doszło do dwóch awarii sieci ciepłowniczej – w rejonie skrzyżowania z Trasą Łazienkowską oraz w pobliżu ulicy Narbutta. Prace naprawcze spowodują poważne utrudnienia w ruchu od czwartku, 11 grudnia, aż do poniedziałku, 15 grudnia.

Część jezdni będzie zwężona, a od piątku wprowadzony zostanie całkowity zakaz przejazdu na jednym z odcinków. Swoje trasy zmienią również autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego.

Zwężenie w rejonie ulicy Wawelskiej od 11 grudnia

W czwartek, 11 grudnia, o godz. 17 rozpoczną się prace związane z usuwaniem awarii na wysokości Trasy Łazienkowskiej. Na jezdni alei Niepodległości w kierunku Stefana Batorego zamknięte zostaną trzy pasy ruchu:

  • dwa przeznaczone do skrętu w lewo w Trasę Łazienkowską,
  • jeden do jazdy na wprost.

Przejezdne pozostaną dwa pasy.

Reklama
Reklama

Objazd poprowadzony będzie: aleją Niepodległości, a dalej ulicami Stefana Batorego i Wyszyńskiego.

Utrudnienia potrwają do poniedziałku, 15 grudnia, do godz. 4.

Zamknięcie alei Niepodległości między Madalińskiego a Narbutta od 12 grudnia

Druga awaria wystąpiła w rejonie numeru 140. Prace rozpoczną się w piątek, 12 grudnia, o godz. 22 i również potrwają do poniedziałku, 15 grudnia, do godz. 4.

Na czas robót całkowicie zamknięty dla ruchu będzie odcinek alei Niepodległości pomiędzy ulicami Madalińskiego a Narbutta. Zmianie ulegnie organizacja ruchu:

  • Przed skrzyżowaniem z Madalińskiego w kierunku Stefana Batorego zostaną zamknięte pasy do jazdy prosto.
  • Kierowcy dojadą jedynie do ulicy Ligockiej i Króżańskiej.
  • Wyjazd z Ligockiej będzie możliwy w kierunku Narbutta – tam kierowcy skręcą w prawo lub zawrócą.
Reklama
Reklama

Ulica Narbutta straci połączenie z aleją Niepodległości z obu stron:

  • na odcinku między Asfaltową a aleją Niepodległości ruch będzie dwukierunkowy,
  • po drugiej stronie skrzyżowania ruch będzie jednokierunkowy – w stronę skweru Słomińskiego.

Objazdy poprowadzono ulicami: Madalińskiego oraz Puławską lub Boboli i Stefana Batorego.

Wyjazd z posesji między Narbutta a Rakowiecką będzie możliwy wyłącznie w kierunku Stefana Batorego.

Ciepło w budynkach zapewnione mimo awarii

Zarządca sieci informuje, że naprawa musi zostać przeprowadzona przed nadejściem mrozów, aby uniknąć poważniejszych uszkodzeń. Prace zaplanowano jeszcze przed przywróceniem ruchu dwukierunkowego w alei Niepodległości, co ma ograniczyć skalę utrudnień. Mieszkańcy okolicznych budynków przez cały czas będą mieli dostęp do ciepłej wody i ogrzewania.

Polecane
Prezydent Ukrainy wkrótce złoży wizytę w Warszawie
polityka
Prezydent Zełenski przyjedzie do Warszawy. Będą utrudnienia
Reklama
Reklama

Zmiany w kursowaniu autobusów

Z powodu zamknięcia ulic objazdami będą kursowały autobusy linii:

  • 174 w kierunku ronda ONZ,
  • 168 w kierunku Witolina,
  • N36 i N86 w kierunku Dworca Centralnego.

Nowa trasa poprowadzi ulicami: Madalińskiego, Boboli i Rakowiecką.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Z budżetu na 2026 rok wynika, że warszawiacy muszą się liczyć z co najmniej 40-procentową podwyżką o
gospodarka odpadami

Warszawiacy zapłacą więcej za wywóz śmieci. „To zwykły powrót do starych stawek”

Uwaga zgromadzenia publiczne w weekend. Utrudnienia w ruchu
polityka

Uwaga zgromadzenia publiczne w weekend. Utrudnienia w ruchu

Wybrany przez radnych wariant rewitalizacji basenu przy ul. Zajączka 7 przewiduje przebudowę i rozbu
infrastruktura sportowa

Basen przy gen. Zajączka wróci na Żoliborz. Radni wybrali projekt

Prezydent Ukrainy wkrótce złoży wizytę w Warszawie
polityka

Prezydent Zełenski przyjedzie do Warszawy. Będą utrudnienia

Osoby decydujące się na wizytę na Varso Tower muszą wziąć pod uwagę, że płacą przede wszystkim za re
Świąteczne atrakcje

Jarmark na szczycie Varso Tower rozczarowaniem

Młody kangur spędza kilka miesięcy, przechodząc kluczowe etapy rozwoju fizycznego
zwierzę warszawskie

Baby boom w zoo. Urosło stado kangurów rudych

Tturyści doceniają Warszawę za bogatą ofertę wydarzeń
raport

Najpopularniejsze atrakcje. Co przyciąga zwiedzających do stolicy?

Kościół pod wezwaniem Świętego Ducha stanowi cenny przykład architektury barokowej w stolicy.
zabytki

Trwają konserwacja kościoła pw. Świętego Ducha

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama