Podwójna awaria sieci ciepłowniczej w alei Niepodległości

Prace przy naprawianiu uszkodzonej sieci ciepłowniczej potrwają do poniedziałku
Część jezdni będzie zwężona, a od piątku wprowadzony zostanie całkowity zakaz przejazdu na jednym z odcinków. Swoje trasy zmienią również autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego.
W czwartek, 11 grudnia, o godz. 17 rozpoczną się prace związane z usuwaniem awarii na wysokości Trasy Łazienkowskiej. Na jezdni alei Niepodległości w kierunku Stefana Batorego zamknięte zostaną trzy pasy ruchu:
Przejezdne pozostaną dwa pasy.
Objazd poprowadzony będzie: aleją Niepodległości, a dalej ulicami Stefana Batorego i Wyszyńskiego.
Utrudnienia potrwają do poniedziałku, 15 grudnia, do godz. 4.
Druga awaria wystąpiła w rejonie numeru 140. Prace rozpoczną się w piątek, 12 grudnia, o godz. 22 i również potrwają do poniedziałku, 15 grudnia, do godz. 4.
Na czas robót całkowicie zamknięty dla ruchu będzie odcinek alei Niepodległości pomiędzy ulicami Madalińskiego a Narbutta. Zmianie ulegnie organizacja ruchu:
Ulica Narbutta straci połączenie z aleją Niepodległości z obu stron:
Objazdy poprowadzono ulicami: Madalińskiego oraz Puławską lub Boboli i Stefana Batorego.
Wyjazd z posesji między Narbutta a Rakowiecką będzie możliwy wyłącznie w kierunku Stefana Batorego.
Zarządca sieci informuje, że naprawa musi zostać przeprowadzona przed nadejściem mrozów, aby uniknąć poważniejszych uszkodzeń. Prace zaplanowano jeszcze przed przywróceniem ruchu dwukierunkowego w alei Niepodległości, co ma ograniczyć skalę utrudnień. Mieszkańcy okolicznych budynków przez cały czas będą mieli dostęp do ciepłej wody i ogrzewania.
Z powodu zamknięcia ulic objazdami będą kursowały autobusy linii:
Nowa trasa poprowadzi ulicami: Madalińskiego, Boboli i Rakowiecką.