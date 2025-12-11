Baby boom w zoo. Urosło stado kangurów rudych

Młody kangur spędza kilka miesięcy, przechodząc kluczowe etapy rozwoju fizycznego
Tak liczne liczne przyjście na świat potomstwa w jednym roku jest zjawiskiem rzadko spotykanym w warunkach hodowlanych i stanowi istotne wydarzenie dla ogrodu zoologicznego.
Obserwacje stada wskazują na zróżnicowany etap rozwoju poszczególnych młodych. Trzy najstarsze kangury poruszają się już samodzielnie po wybiegu, wykazując dużą aktywność. Pozostała dwójka spędza większość czasu w torbach matek, sporadycznie wyglądając na zewnątrz.
Interesującym zjawiskiem zaobserwowanym przez pracowników jest zachowanie najstarszego z młodych, Robbiego, który sporadycznie korzysta z pokarmu innych samic w stadzie, co jest akceptowane przez dorosłe osobniki.
Kangurzyca z maleństwem
Proces narodzin i dorastania kangurów rudych jest unikalny. Nowo narodzony osobnik ma wielkość zbliżoną do ziarna fasoli i musi samodzielnie przedostać się do torby lęgowej samicy. Tam spędza kilka miesięcy, przechodząc kluczowe etapy rozwoju fizycznego przed podjęciem pierwszych prób samodzielnego poruszania się.
Obecność pięciu zdrowych młodych w jednym czasie jest wynikiem optymalnych warunków bytowych oraz właściwej opieki pielęgnacyjnej zapewnionej przez pracowników działu zwierząt kopytnych.
Wszystkie samice opiekujące się potomstwem są w dobrej kondycji zdrowotnej. Nad bezpieczeństwem grupy czuwa dorosły samiec. Sukces hodowlany w warszawskim ogrodzie zoologicznym potwierdza właściwą aklimatyzację gatunku i skuteczność stosowanych metod opieki. Informacja o kolejnych czterech osobnikach nastąpiła niedługo po oficjalnym ogłoszeniu narodzin pierwszego z nich, co sumarycznie daje największy przyrost populacji tego gatunku w Warszawie w ostatnich latach.