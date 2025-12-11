9.4°C
Życie Warszawy

Baby boom w zoo. Urosło stado kangurów rudych

Publikacja: 11.12.2025 09:25

Młody kangur spędza kilka miesięcy, przechodząc kluczowe etapy rozwoju fizycznego

Foto: mat. pras.

M.B.
Warszawskie ZOO poinformowało o narodzinach pięciu osobników kangura rudego. W grupie młodych znajdują się trzy samce, jedna samica oraz jeden osobnik, którego płeć nie została jeszcze ustalona ze względu na przebywanie w torbie lęgowej matki.

Tak liczne liczne przyjście na świat potomstwa w jednym roku jest zjawiskiem rzadko spotykanym w warunkach hodowlanych i stanowi istotne wydarzenie dla ogrodu zoologicznego.

Rozwój i zachowanie młodych osobników

Obserwacje stada wskazują na zróżnicowany etap rozwoju poszczególnych młodych. Trzy najstarsze kangury poruszają się już samodzielnie po wybiegu, wykazując dużą aktywność. Pozostała dwójka spędza większość czasu w torbach matek, sporadycznie wyglądając na zewnątrz.

Interesującym zjawiskiem zaobserwowanym przez pracowników jest zachowanie najstarszego z młodych, Robbiego, który sporadycznie korzysta z pokarmu innych samic w stadzie, co jest akceptowane przez dorosłe osobniki.

Kangurzyca z maleństwem

Foto: mat. pras.

Specyfika cyklu rozrodczego kangurów

Proces narodzin i dorastania kangurów rudych jest unikalny. Nowo narodzony osobnik ma wielkość zbliżoną do ziarna fasoli i musi samodzielnie przedostać się do torby lęgowej samicy. Tam spędza kilka miesięcy, przechodząc kluczowe etapy rozwoju fizycznego przed podjęciem pierwszych prób samodzielnego poruszania się.

Obecność pięciu zdrowych młodych w jednym czasie jest wynikiem optymalnych warunków bytowych oraz właściwej opieki pielęgnacyjnej zapewnionej przez pracowników działu zwierząt kopytnych.

© Licencja na publikację

