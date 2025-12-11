Informatyk zatrzymany za pornografię dziecięcą

Stołeczni policjanci z Wydziału Kryminalnego zatrzymali 49-letniego mieszkańca Warszawy, który przechowywał na swoich urządzeniach elektronicznych co najmniej 40 tysięcy plików zawierających pornografię dziecięcą.



Mężczyzna usłyszał już zarzuty w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Śródmieście, a za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Działania operacyjne w sieci

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji monitorowali aktywność w internecie, wykorzystując specjalistyczne techniki oraz oprogramowanie do wykrywania nielegalnych treści.

Wstępna analiza urządzeń wykazała obecność ponad 40 tysięcy nielegalnych plików.

Dzięki podjętym działaniom udało się zidentyfikować 49-latka, który pobierał z sieci pliki przedstawiające seksualne wykorzystywanie małoletnich. Do zatrzymania doszło w miejscu zamieszkania mężczyzny na terenie stolicy. Podczas przeszukania lokalu policjanci zabezpieczyli komputer oraz macierze dyskowe.

Specjalistyczne zabezpieczenie dowodów

W czynnościach procesowych brał udział biegły z zakresu badań informatycznych. Wstępna analiza urządzeń wykazała obecność ponad 40 tysięcy nielegalnych plików. Z uwagi na wykształcenie i zawód zatrzymanego, który jest informatykiem, dane były ukrywane przy użyciu zaawansowanych metod i specjalistycznego oprogramowania. Pełna skala zabezpieczonego materiału zostanie określona po zakończeniu szczegółowej ekspertyzy wszystkich nośników danych.