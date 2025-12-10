Jazz, kolędy i folklor góralski na Ursynowie

Ursynów zaprasza mieszkańców na serię wydarzeń muzycznych, które w grudniu 2025 roku wprowadzą publiczność w wyjątkową atmosferę Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku.



Program koncertów łączy tradycyjne polskie kolędy z nowoczesnymi interpretacjami i elementami folkloru góralskiego.

– Od lat dbamy o to, aby Ursynów był miejscem, w którym świąteczny czas jednoczy mieszkańców poprzez wspólne przeżywanie muzycznych emocji. Tegoroczne koncerty to połączenie tradycji, znakomitego wykonawstwa i wyjątkowej atmosfery, która pozwoli nam wszystkim na chwilę wytchnienia i radosne wejście w Nowy Rok – mówi Klaudiusz Ostrowski, zastępca burmistrza Ursynowa.

Jazzowe pejzaże z Agnieszką Hekiert

Pierwszym z kluczowych wydarzeń będzie koncert „Magia świąt w jazzowych pejzażach” w wykonaniu Agnieszki Hekiert. Wokalistka jazzowa i pedagog, znana z subtelnych interpretacji, przygotowała program łączący klasyczne kolędy z nowymi, jazzowymi aranżacjami.

Foto: mat. pras.

Koncert odbędzie się w sobotę 20 grudnia 2025 roku o godz. 19 w Ursynowskim Centrum Kultury „Alternatywy”. W repertuarze znajdą się zarówno polskie kolędy, takie jak „Cicha noc”, „Mizerna cicha” i „Oj maluśki”, jak i światowe standardy bożonarodzeniowe, na przykład „Winter Wonderland” czy „Let It Snow”. Artystce towarzyszyć będzie kameralny skład, w tym duet gitarowy i bas, co ma zapewnić ciepłą i intymną atmosferę. Bilety na wydarzenie są dostępne w recepcji oraz w sprzedaży online.