Stolica sadzi setki nowych drzew. Nowe Centrum Warszawy

W ramach projektu Nowe Centrum Warszawy trwa intensywne zazielenianie śródmiejskich ulic i placów. Ubiegłej nocy wzdłuż ulicy Marszałkowskiej pojawiły się pierwsze wiązy. Docelowo ma być ich 115. Prawdziwy efekt prac zobaczymy dopiero na wiosnę. Gdzie jeszcze sadzone są drzewa w mieście?



Trwają nasadzenia nowych drzew na ulicach Zgoda i Sienkiewicza oraz na ostatnim fragmencie placu Bankowego. Największym przedsięwzięciem jest jednak Marszałkowska.

Marszałkowska z tunelem ze 115 wiązów

Ulica Marszałkowska, odcinek między Królewską a Świętokrzyską, przechodzi jedną z największych zielonych metamorfoz w historii Nowego Centrum Warszawy. W nocy z wtorku na środę, z 9 na 10 grudnia, zasadzono pierwszych osiem wiązów. W kolejnych dniach, w pasie środkowym tuż przy torowisku tramwajowym, stanie w sumie 115 dorodnych drzew tego gatunku. Pierwotnie Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) planował 101 nasadzeń, ale udało się wygospodarować miejsce na dodatkowe 14 sztuk.

Pierwsze wiązy wzdłuż torowiska na Marszałkowksiej już zostały posadzone Foto: mat. pras.

Wybrano wiązy odmiany Fiorente, które docelowo osiągną od 6 do 10 metrów szerokości i nawet 25 metrów wysokości. Dzięki rozłożystej formie będą efektywnie zacieniać zarówno jezdnię, jak i torowisko. Drzewa są sadzone nocą, aby nie zakłócać kursowania tramwajów, co jest efektem współpracy ZDM i Tramwajów Warszawskich. Wokół wiązów pojawią się irga błyszcząca oraz neutralne kolorystycznie byliny.

Na tym samym odcinku Marszałkowskiej planowane jest również posadzenie 44 lip srebrzystych, które uzupełnią istniejące szpalery. Łącznie, w ramach projektu, rejon Marszałkowskiej, włączając nasadzenia w okolicy Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ronda Dmowskiego i placu Centralnego, wzbogaci się o niemal 500 nowych drzew.