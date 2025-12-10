9.8°C
Życie Warszawy

Stolica sadzi setki nowych drzew. Nowe Centrum Warszawy

Publikacja: 10.12.2025 17:40

Pierwotnie Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) planował 101 nasadzeń, ale udało się wygospodarować miejsce na dodatkowe 14 drzew.

Foto: mat. pras.

M.B.
W ramach projektu Nowe Centrum Warszawy trwa intensywne zazielenianie śródmiejskich ulic i placów. Ubiegłej nocy wzdłuż ulicy Marszałkowskiej pojawiły się pierwsze wiązy. Docelowo ma być ich 115. Prawdziwy efekt prac zobaczymy dopiero na wiosnę. Gdzie jeszcze sadzone są drzewa w mieście?

Trwają nasadzenia nowych drzew na ulicach Zgoda i Sienkiewicza oraz na ostatnim fragmencie placu Bankowego. Największym przedsięwzięciem jest jednak Marszałkowska.

Marszałkowska z tunelem ze 115 wiązów

Ulica Marszałkowska, odcinek między Królewską a Świętokrzyską, przechodzi jedną z największych zielonych metamorfoz w historii Nowego Centrum Warszawy. W nocy z wtorku na środę, z 9 na 10 grudnia, zasadzono pierwszych osiem wiązów. W kolejnych dniach, w pasie środkowym tuż przy torowisku tramwajowym, stanie w sumie 115 dorodnych drzew tego gatunku. Pierwotnie Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) planował 101 nasadzeń, ale udało się wygospodarować miejsce na dodatkowe 14 sztuk.

Pierwsze wiązy wzdłuż torowiska na Marszałkowksiej już zostały posadzone

Foto: mat. pras.

Wybrano wiązy odmiany Fiorente, które docelowo osiągną od 6 do 10 metrów szerokości i nawet 25 metrów wysokości. Dzięki rozłożystej formie będą efektywnie zacieniać zarówno jezdnię, jak i torowisko. Drzewa są sadzone nocą, aby nie zakłócać kursowania tramwajów, co jest efektem współpracy ZDM i Tramwajów Warszawskich. Wokół wiązów pojawią się irga błyszcząca oraz neutralne kolorystycznie byliny.

Na tym samym odcinku Marszałkowskiej planowane jest również posadzenie 44 lip srebrzystych, które uzupełnią istniejące szpalery. Łącznie, w ramach projektu, rejon Marszałkowskiej, włączając nasadzenia w okolicy Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ronda Dmowskiego i placu Centralnego, wzbogaci się o niemal 500 nowych drzew.

Zgoda i Sienkiewicza w zielonej odsłonie

Proces zazieleniania objął także kwartał ulic Złota-Zgoda. Na ulicę Zgoda trafiło kolejnych 14 wiązów, tworząc drugi szpaler drzew. Wiosną ZDM posadził już tu 11 okazałych, dziewięciometrowych drzew. Nowe nasadzenia pojawiły się również na ulicy Sienkiewicza. W sumie tylko w 2025 roku rejon Złotej i Zgody zyska 46 drzew, a cała inwestycja rozpoczęta w 2024 roku zapewni 167 nowych drzew w tej części centrum.

Nowe drzewa są odporne na trudne warunki miejskie i wysokie temperatury. Pierwsze nasadzenia widać już przy Domu pod Orłami i na „ślepym” odcinku Sienkiewicza, co stanowi początek szerszej transformacji tej przestrzeni. Kolejne drzewa zostaną posadzone w okolicy nowo otwartego przejścia przez Marszałkowską przy ulicy Złotej, zwiększając komfort pieszych i rowerzystów.

Metamorfoza placu Bankowego

Prace zazieleniania dobiegają końca również po wschodniej stronie placu Bankowego, w rejonie tzw. Błękitnego Wieżowca. Po usunięciu betonowych nawierzchni, wokół pomnika Stefana Starzyńskiego pojawią się cztery platany oraz nowa zieleń, w tym róże, hortensje i trawy ozdobne. Uwagę zwracać będzie polska odmiana róż o nazwie „Prezydent Stefan Starzyński”.

Polska odmiana róż o nazwie „Prezydent Stefan Starzyński” była już sadzona przy pomniku prezydenta na Placu Bankowym

Foto: mat. pras.

Na sąsiadującym skwerze pod numerem 4 przybędzie siedem kolejnych drzew, m.in. klony, jesiony i czereśnia ptasia. W ramach projektu wymieniono również nawierzchnie chodników, co przyczyniło się do estetycznego ujednolicenia placu. Wcześniej, po zachodniej stronie, pojawiło się 17 drzew, odnowiono chodniki i infrastrukturę rowerową.

Dlaczego drzewa są sadzone zimą?

Miasto sadzi drzewa w późnej jesieni i grudniu, ponieważ ten okres jest najbardziej optymalny dla ich przyjęcia. Rośliny znajdują się w naturalnym stanie „uśpienia”, co minimalizuje stres związany z przesadzaniem i daje im najlepsze warunki do ukorzenienia się przed nadejściem wiosny. Dopóki ziemia nie jest zmarznięta, nie ma przeciwwskazań technicznych do kontynuowania prac.

Inwestycje te są częścią projektu Nowe Centrum Warszawy, którego celem jest stworzenie funkcjonalnej, zielonej i przyjaznej przestrzeni miejskiej. Wcześniej w ramach projektu zrewitalizowano już plac Pięciu Rogów, ulice Chmielną i Bracką oraz oddano do użytku plac Centralny.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

