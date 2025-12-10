11.6°C
Życie Warszawy

Radni uhonorują żyjących Powstańców Warszawskich. Średni wiek weteranów to 98 lat

Publikacja: 10.12.2025 07:50

Uchwała ma na celu uhonorowanie nagrodą pieniężną każdego żyjącego Powstańca Warszawskiego.

Foto: UM Warszawa

rbi
Powstańcy Warszawscy w 2026 r. otrzymają Nagrodę Miasta Stołecznego Warszawy dla Powstańców Warszawskich. Jest ona przyznawana żyjącym Powstańcom Warszawskim, których dane znajdują się w zbiorach Muzeum Powstania Warszawskiego.

Jeśli radni Warszawy zgodzą się na takie uhonorowanie Powstańców, każdy z nich otrzyma 20 tys. zł brutto. Jak wynika z projektu uchwały, nagroda zostanie przyznana również żyjącemu małżonkowi Powstańca Warszawskiego, jeśli Powstaniec umrze w 2026 roku, ale wniosek został złożony przed jego śmiercią.

Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy dla Powstańców Warszawskich

Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, jej podjęcie ma na celu, podobnie jak w latach poprzednich, uhonorowanie przez Miasto Stołeczne Warszawę Powstańców Warszawskich, którzy narażali swoje życie walcząc o wolną Warszawę.

„Do walki w Powstaniu Warszawskim w 1944 roku stanęło ok. 50 tys. Powstańców w różnych konspiracyjnych zgrupowaniach rozlokowanych praktycznie we wszystkich dzielnicach Warszawy.

Obecnie na świecie żyje 272 uczestników Powstania Warszawskiego. Średni wiek weteranów tamtego zrywu wynosi 98 lat” – napisano w dokumencie.

Nagroda dla każdego żyjącego Powstańca Warszawskiego

Uchwała ma na celu uhonorowanie nagrodą pieniężną każdego żyjącego Powstańca Warszawskiego.

„Przyznając nagrodę chcemy dać każdemu z powstańców dowód, że u schyłku ich życia doceniliśmy ich trud, wiarę w nasze miasto i ich poświęcenie. Przyznana w 2026 roku Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim jest nie tylko prestiżowym wyróżnieniem, ale ma także wymiar materialny” – napisali wnioskodawcy.

Projekt uchwały będzie obejmował wszystkich żyjących w chwili przyznania nagrody Powstańców Warszawskich oraz małżonków Powstańców Warszawskich, jeśli Powstaniec umrze w 2026 roku, ale wniosek zostanie złożony przed jego śmiercią.

Projekt uwzględnia również możliwość przyznania nagrody żyjącym Powstańcom Warszawskim, którzy w 2025 r. nie zostali wskazani jako laureaci Nagrody, ze względu na niespełnienie wymogów formalnych z przyczyn od siebie niezależnych. W takiej sytuacji nagroda za rok 2025 będzie wynosiła także 20 tys.zł.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

