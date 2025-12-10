Radni uhonorują żyjących Powstańców Warszawskich. Średni wiek weteranów to 98 lat

Powstańcy Warszawscy w 2026 r. otrzymają Nagrodę Miasta Stołecznego Warszawy dla Powstańców Warszawskich. Jest ona przyznawana żyjącym Powstańcom Warszawskim, których dane znajdują się w zbiorach Muzeum Powstania Warszawskiego.



Jeśli radni Warszawy zgodzą się na takie uhonorowanie Powstańców, każdy z nich otrzyma 20 tys. zł brutto. Jak wynika z projektu uchwały, nagroda zostanie przyznana również żyjącemu małżonkowi Powstańca Warszawskiego, jeśli Powstaniec umrze w 2026 roku, ale wniosek został złożony przed jego śmiercią.

Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy dla Powstańców Warszawskich

Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, jej podjęcie ma na celu, podobnie jak w latach poprzednich, uhonorowanie przez Miasto Stołeczne Warszawę Powstańców Warszawskich, którzy narażali swoje życie walcząc o wolną Warszawę.

„Do walki w Powstaniu Warszawskim w 1944 roku stanęło ok. 50 tys. Powstańców w różnych konspiracyjnych zgrupowaniach rozlokowanych praktycznie we wszystkich dzielnicach Warszawy.

Powstanie Warszawskie stanowi kartę historii Narodu Polskiego. Dla wielu Polaków powstanie owiane jest legendą, a czyny i męstwo powstańców stanowią przykład do naśladowania.