Radni uhonorują żyjących Powstańców Warszawskich. Średni wiek weteranów to 98 lat

Uchwała ma na celu uhonorowanie nagrodą pieniężną każdego żyjącego Powstańca Warszawskiego.
Jeśli radni Warszawy zgodzą się na takie uhonorowanie Powstańców, każdy z nich otrzyma 20 tys. zł brutto. Jak wynika z projektu uchwały, nagroda zostanie przyznana również żyjącemu małżonkowi Powstańca Warszawskiego, jeśli Powstaniec umrze w 2026 roku, ale wniosek został złożony przed jego śmiercią.
Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, jej podjęcie ma na celu, podobnie jak w latach poprzednich, uhonorowanie przez Miasto Stołeczne Warszawę Powstańców Warszawskich, którzy narażali swoje życie walcząc o wolną Warszawę.
„Do walki w Powstaniu Warszawskim w 1944 roku stanęło ok. 50 tys. Powstańców w różnych konspiracyjnych zgrupowaniach rozlokowanych praktycznie we wszystkich dzielnicach Warszawy.
Powstanie Warszawskie stanowi kartę historii Narodu Polskiego. Dla wielu Polaków powstanie owiane jest legendą, a czyny i męstwo powstańców stanowią przykład do naśladowania.
Obecnie na świecie żyje 272 uczestników Powstania Warszawskiego. Średni wiek weteranów tamtego zrywu wynosi 98 lat” – napisano w dokumencie.
„Przyznając nagrodę chcemy dać każdemu z powstańców dowód, że u schyłku ich życia doceniliśmy ich trud, wiarę w nasze miasto i ich poświęcenie. Przyznana w 2026 roku Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim jest nie tylko prestiżowym wyróżnieniem, ale ma także wymiar materialny” – napisali wnioskodawcy.
Projekt uchwały będzie obejmował wszystkich żyjących w chwili przyznania nagrody Powstańców Warszawskich oraz małżonków Powstańców Warszawskich, jeśli Powstaniec umrze w 2026 roku, ale wniosek zostanie złożony przed jego śmiercią.
Projekt uwzględnia również możliwość przyznania nagrody żyjącym Powstańcom Warszawskim, którzy w 2025 r. nie zostali wskazani jako laureaci Nagrody, ze względu na niespełnienie wymogów formalnych z przyczyn od siebie niezależnych. W takiej sytuacji nagroda za rok 2025 będzie wynosiła także 20 tys.zł.