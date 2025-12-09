10.2°C
Życie Warszawy

Nowy odcinkowy pomiar prędkości na Południowej Obwodnicy Warszawy. Kiedy zacznie działać?

Publikacja: 09.12.2025 20:00

Południowa Obwodnica Warszawy ma znaczenie zarówno dla ruchu tranzytowego przez Warszawę, jak i ruch

Południowa Obwodnica Warszawy ma znaczenie zarówno dla ruchu tranzytowego przez Warszawę, jak i ruchu lokalnego, ponieważ łączy Wawer z Wilanowem i Ursynowem

Foto: GDDKiA

Maria Krzos
Na Południowej Obwodnicy Warszawy, między węzłami Wilanowska i Lubelska, pojawi się nowy odcinkowy pomiar prędkości (opp). Przy trasie zamontowano już odpowiednie urządzenia i znaki drogowe.

 Sprzęt do opp, który pojawił się na warszawskim odcinku S2, jeszcze nie został uruchomiony – informuje TVN Warszwa. Czeka na odbiory techniczne, które mają się odbyć jeszcze w tym roku. Następnie urządzenia przejdą testy i dopiero wtedy zaczną mierzyć prędkość.

Początek nowego opp znajduje się za węzłem Wilanowska, a koniec przy węźle Lubelska. To oznacza, że kierowcy będą musieli pilnować odpowiedniej prędkości również jadąc mostem południowym (Mostem Anny Jagielonki). Będzie to drugi odcinkowy pomiar prędkości na Południowej Obwodnicy Warszawy. Jeden działa już w tunelu pod Ursynowem.

43 nowych opp w całym kraju, dziewięć w woj. mazowieckim

O planach związanych z uruchomieniem nowych odcinkowych pomiarów prędkości na terenie całego kraju Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) informował już na początku tego roku. Łącznie w całej Polsce ma się ich pojawić 43. Pieniądze na zakup sprzętu, montaż itp. pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy, z projektu „Rozwój operacyjności Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w zarządzaniu bezpieczeństwem ruchu drogowego na polskich drogach”, który ma być zrealizowany do 30 czerwca 2026 r.

Dziewięć spośród 43 planowanych opp ma zostać zainstalowana w woj. mazowieckim. Oznacza to, że kierowcy zyskają dodatkowy „argument” za jazdą z przepisową prędkością nie tylko na odcinku od węzła Wilanowska do węzła Lubelska. GITD zapowiedział, że opp pojawi się również:

  • przy wylocie z Warszawy do Białegostoku na S8 – między węzłem Zielonka a węzłem Wołomin (Nowy Janków),
  • przy wyjeździe z Warszawy na południe, również na drodze ekspresowej S8, od węzła Opacz to węzła Puchały, a potem na tej samej trasie, na wysokości Nadarzyna.

Na Mazowszu nowe odcinkowe pomiary prędkości zaplanowano również:

  • na autostradzie A2 od węzła Mińsk Mazowiecki do węzła Janów,
  • na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej na drodze ekspresowej S8,
  • na S7 od węzła Tarczyn Południe do węzła Mszczonowska,
  • na S17 od węzła Garwolin Zachód do węzła Garwolin Południe,
  • na S7 od węzła Radom-Północ do węzła Wolanów.

Kiedy zaczną działać nowe odcinkowe pomiary prędkości?

Informacje o uruchomieniach nowych odcinkowych pomiarów prędkości pojawiają się na bieżąco na profilu facebookowym Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD). Kierowcy powinni też oczywiście zwracać uwagę na znaki informujące o początku i końcu opp.

Co zarejestrują kamery?

Jak informuje GITD, urządzenia, które zostały kupione za pieniądze z KPO, oprócz przyporządkowania wykroczenia do pojazdu, którym przekroczono prędkość, zarejestrują również szereg innych danych. W tym m.in. miejsce, datę i czas pomiaru, długość odcinka pomiarowego oraz maksymalną dozwoloną prędkość. Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się samochód. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwią wykonanie wysokiej jakości zdjęcia także w porze nocnej. Zarejestrowane zdjęcia będą przesyłane online do systemu centralnego CANARD.

Źródło: rp.pl

