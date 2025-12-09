10.4°C
Życie Warszawy

63. Rajd Barbórka nadjeżdża. Zmiany w ruchu i rywalizacja na Karowej

Publikacja: 09.12.2025 13:05

Foto: mat. pras.

M.B.
Warszawa przygotowuje się na motoryzacyjne święto. W sobotę, 13 grudnia, odbędzie się 63. Rajd Barbórka, którego kulminacją będzie tradycyjnie wieczorny odcinek specjalny na ulicy Karowej.

Organizacja prestiżowego wydarzenia wiąże się jednak z czasowymi utrudnieniami dla kierowców i mieszkańców Powiśla, w tym zamknięciami kluczowych ulic i ograniczeniami w parkowaniu.

Najbardzie wyczekiwany fragment Rajdu Barbórki to zmagania na ulicy Karowej

Foto: mat. pras.

Mapa rajdu: Od Modlina do stołecznych ulic

Rywalizacja najlepszych załóg rozpocznie się poza Warszawą. Pierwsze dwa odcinki specjalne zaplanowano w Modlinie – na tamtejszym torze oraz w sąsiedztwie historycznej twierdzy. Następnie uczestnicy Rajdu Barbórka przeniosą się do stolicy.

W Warszawie zmierzą się na terenie Polfy Tarchomin, a także na Autodromie Bemowo. Ostatnim i najbardziej wyczekiwanym akcentem imprezy będzie wieczorny odcinek specjalny na ulicy Karowej. Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem Prezydenta m.st. Warszawy.

Utrudnienia i zamknięcia ulic na Powiślu

W związku z przygotowaniem odcinka specjalnego i montażem trybun dla kibiców, konieczne będzie wprowadzenie zmian w organizacji ruchu, głównie w rejonie Powiśla.

Foto: mat. pras.

Zmiany w ruchu kołowym

Zamknięcia ulic związane z montażem trybun: Ulica Furmańska zostanie zamknięta w rejonie skrzyżowania z Karową już od nocy ze środy na czwartek (10-11 grudnia). Ograniczenia potrwają do nocy z poniedziałku na wtorek (15-16 grudnia).

Zamknięcia w dniu rajdu (sobota, 13 grudnia): W dniu zawodów całkowicie zamknięte zostaną następujące ulice:

  • Karowa, na odcinku od Krakowskiego Przedmieścia do ulicy Dobrej.
  • Furmańska.
  • Browarna, pomiędzy Karową a Leszczyńską.
  • Wiślana, na około stumetrowym odcinku przed skrzyżowaniem z ulicą Browarną.

Zasady dojazdu i parkowania

Na Powiślu, w rejonie odcinka specjalnego, wprowadzony zostanie zakaz parkowania wraz z informacją o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela. Ograniczenia te będą obowiązywać na ulicach: Karowej (od Krakowskiego Przedmieścia do Dobrej), Furmańskiej, Browarnej (od Karowej do Lipowej), Wiślanej oraz Gęstej.

Wyścigi na Bemowie także gromadzą liczną publiczność

Foto: mat. pras.

W dniu rajdu, wjazd z Dobrej w ulicę Mariensztat będzie ograniczony wyłącznie dla mieszkańców, taksówek, służb miejskich, osób z identyfikatorem TK, dojeżdżających do zakładu opiekuńczo-leczniczego oraz obsługi rajdu. Mieszkańcy ulic Radnej i Lipowej do swoich posesji będą mogli dojechać ulicą Browarną od strony Leszczyńskiej.

Dodatkowe utrudnienia dotkną także Bemowo, gdzie na dwa dni (piątek i sobota, 12 i 13 grudnia) zamknięta zostanie droga wewnętrzna prowadząca do Automobilklubu Polski. Na parkingu przed Autodromem wprowadzony zostanie również zakaz parkowania.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

