63. Rajd Barbórka nadjeżdża. Zmiany w ruchu i rywalizacja na Karowej

Organizacja prestiżowego wydarzenia wiąże się jednak z czasowymi utrudnieniami dla kierowców i mieszkańców Powiśla, w tym zamknięciami kluczowych ulic i ograniczeniami w parkowaniu.
Najbardzie wyczekiwany fragment Rajdu Barbórki to zmagania na ulicy Karowej
Rywalizacja najlepszych załóg rozpocznie się poza Warszawą. Pierwsze dwa odcinki specjalne zaplanowano w Modlinie – na tamtejszym torze oraz w sąsiedztwie historycznej twierdzy. Następnie uczestnicy Rajdu Barbórka przeniosą się do stolicy.
W Warszawie zmierzą się na terenie Polfy Tarchomin, a także na Autodromie Bemowo. Ostatnim i najbardziej wyczekiwanym akcentem imprezy będzie wieczorny odcinek specjalny na ulicy Karowej. Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem Prezydenta m.st. Warszawy.
W związku z przygotowaniem odcinka specjalnego i montażem trybun dla kibiców, konieczne będzie wprowadzenie zmian w organizacji ruchu, głównie w rejonie Powiśla.
Zmiany w ruchu kołowym
Zamknięcia ulic związane z montażem trybun: Ulica Furmańska zostanie zamknięta w rejonie skrzyżowania z Karową już od nocy ze środy na czwartek (10-11 grudnia). Ograniczenia potrwają do nocy z poniedziałku na wtorek (15-16 grudnia).
Zamknięcia w dniu rajdu (sobota, 13 grudnia): W dniu zawodów całkowicie zamknięte zostaną następujące ulice:
Zasady dojazdu i parkowania
Na Powiślu, w rejonie odcinka specjalnego, wprowadzony zostanie zakaz parkowania wraz z informacją o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela. Ograniczenia te będą obowiązywać na ulicach: Karowej (od Krakowskiego Przedmieścia do Dobrej), Furmańskiej, Browarnej (od Karowej do Lipowej), Wiślanej oraz Gęstej.
Wyścigi na Bemowie także gromadzą liczną publiczność
W dniu rajdu, wjazd z Dobrej w ulicę Mariensztat będzie ograniczony wyłącznie dla mieszkańców, taksówek, służb miejskich, osób z identyfikatorem TK, dojeżdżających do zakładu opiekuńczo-leczniczego oraz obsługi rajdu. Mieszkańcy ulic Radnej i Lipowej do swoich posesji będą mogli dojechać ulicą Browarną od strony Leszczyńskiej.
Dodatkowe utrudnienia dotkną także Bemowo, gdzie na dwa dni (piątek i sobota, 12 i 13 grudnia) zamknięta zostanie droga wewnętrzna prowadząca do Automobilklubu Polski. Na parkingu przed Autodromem wprowadzony zostanie również zakaz parkowania.
W związku z rajdem, korekcie ulegnie trasa autobusu linii 127. Przez całą sobotę, 13 grudnia, autobusy te ominą ulicę Browarną. Będą kursować prosto Dobrą do pętli Mariensztat. Następnie wrócą na swoją standardową trasę ulicami: Dobrą, Nowym Zjazdem, Wybrzeżem Kościuszkowskim i Karową.