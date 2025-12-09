63. Rajd Barbórka nadjeżdża. Zmiany w ruchu i rywalizacja na Karowej

Warszawa przygotowuje się na motoryzacyjne święto. W sobotę, 13 grudnia, odbędzie się 63. Rajd Barbórka, którego kulminacją będzie tradycyjnie wieczorny odcinek specjalny na ulicy Karowej.



Organizacja prestiżowego wydarzenia wiąże się jednak z czasowymi utrudnieniami dla kierowców i mieszkańców Powiśla, w tym zamknięciami kluczowych ulic i ograniczeniami w parkowaniu.

Reklama Reklama

Najbardzie wyczekiwany fragment Rajdu Barbórki to zmagania na ulicy Karowej Foto: mat. pras.

Mapa rajdu: Od Modlina do stołecznych ulic

Rywalizacja najlepszych załóg rozpocznie się poza Warszawą. Pierwsze dwa odcinki specjalne zaplanowano w Modlinie – na tamtejszym torze oraz w sąsiedztwie historycznej twierdzy. Następnie uczestnicy Rajdu Barbórka przeniosą się do stolicy.

W Warszawie zmierzą się na terenie Polfy Tarchomin, a także na Autodromie Bemowo. Ostatnim i najbardziej wyczekiwanym akcentem imprezy będzie wieczorny odcinek specjalny na ulicy Karowej. Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem Prezydenta m.st. Warszawy.

Utrudnienia i zamknięcia ulic na Powiślu

W związku z przygotowaniem odcinka specjalnego i montażem trybun dla kibiców, konieczne będzie wprowadzenie zmian w organizacji ruchu, głównie w rejonie Powiśla.