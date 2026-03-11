13.4°C
Życie Warszawy
Rusza budowa tunelu pod torami w Rembertowie. To będą ostatnie takie korki

Publikacja: 11.03.2026 07:00

Przejazd kolejowy w Rembertowie, już wkrótce będzie to kadr stricte archiwalny

Przejazd kolejowy w Rembertowie, już wkrótce będzie to kadr stricte archiwalny

Foto: mat. pras.

M.B.
Rozpoczyna się budowa tunelu w Rembertowie, który zastąpi dotychczasowy przejazd kolejowy i połączy obie części dzielnicy. Inwestycja o wartości 134 milionów złotych przyniesie duże zmiany w organizacji ruchu już w marcu.

Wielka inwestycja, realizowana wspólnie przez m.st. Warszawę oraz PKP PLK S.A., ma na celu likwidację uciążliwych zatorów drogowych. Projekt obejmuje budowę tunelu pod linią kolejową, który połączy ulicę Marsa z Aleją Chruściela „Montera”. Prace potrwają 29 miesięcy i powinny zakończyć się w 2027 roku.

Ogrodzony teren budowy tunelu w Rembertowie, która właśnie rusza

Ogrodzony teren budowy tunelu w Rembertowie, która właśnie rusza

Foto: mat. pras.

Przygotowania na ulicy Strażackiej

Pierwsze utrudnienia pojawią się już w środę, 11 marca. Do soboty, 14 marca, na ulicy Strażackiej będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy w stronę Alei Chruściela „Montera”. Zmiana ta jest konieczna ze względu na budowę przyłącza elektrycznego.

Foto: mat. pras.

W tym czasie autobusy linii 143, 153, 199, 225 oraz nocne N24 zostaną skierowane na trasy objazdowe w jednym kierunku. Piesi będą musieli korzystać z chodnika po przeciwnej stronie ulicy, przy Urzędzie Dzielnicy Rembertów.

Zamknięcie ulic od 15 marca

Właściwa budowa ruszy w niedzielę, 15 marca. Od godz. 7 drogowcy zamkną dla ruchu ulicę Cyrulików (odcinek od Gawędziarzy do Marsa) oraz Aleję Chruściela „Montera” (od Strażackiej do Cyrulików). Skrzyżowania na obrzeżach placu budowy pozostaną otwarte, podobnie jak przejazd przez tory na ulicy Marsa.

Foto: mat. pras.

W okolicy inwestycji zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy na kilku ulicach, m.in. na fragmentach Gawędziarzy, Fiszera, Konwisarskiej oraz Republikańskiej. Wprowadzone zostaną także zakazy parkowania pod groźbą odholowania pojazdu oraz ograniczenia tonażowe dla samochodów ciężarowych.

Foto: mat. pras.

Nowa komunikacja i dojścia do PKP

Budowa wymusiła spore zmiany w rozkładach jazdy autobusów. Linia 196 zostanie zawieszona, a jej zadania przejmie linia 153. Zmienioną trasą pojedzie także linia 115, omijając ulicę Strażacką i Cyrulików. Piesi zmierzający do stacji PKP Rembertów skorzystają z tymczasowych dojść i chodników wyznaczonych ulicami Gawędziarzy i Konwisarską.

Foto: mat. pras.

Szczegóły inwestycji i plany rozbudowy

Tunel to nie wszystko. Projekt zakłada również przebudowę ulicy Pociskowej, która zapewni dojazd do centrum handlowego, oraz przedłużenie ulicy Bellony.

