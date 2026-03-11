Rozpoczyna się budowa tunelu w Rembertowie, który zastąpi dotychczasowy przejazd kolejowy i połączy obie części dzielnicy. Inwestycja o wartości 134 milionów złotych przyniesie duże zmiany w organizacji ruchu już w marcu.



Wielka inwestycja, realizowana wspólnie przez m.st. Warszawę oraz PKP PLK S.A., ma na celu likwidację uciążliwych zatorów drogowych. Projekt obejmuje budowę tunelu pod linią kolejową, który połączy ulicę Marsa z Aleją Chruściela „Montera”. Prace potrwają 29 miesięcy i powinny zakończyć się w 2027 roku.

Reklama Reklama

Ogrodzony teren budowy tunelu w Rembertowie, która właśnie rusza Foto: mat. pras.

Przygotowania na ulicy Strażackiej

Pierwsze utrudnienia pojawią się już w środę, 11 marca. Do soboty, 14 marca, na ulicy Strażackiej będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy w stronę Alei Chruściela „Montera”. Zmiana ta jest konieczna ze względu na budowę przyłącza elektrycznego.

Foto: mat. pras.

W tym czasie autobusy linii 143, 153, 199, 225 oraz nocne N24 zostaną skierowane na trasy objazdowe w jednym kierunku. Piesi będą musieli korzystać z chodnika po przeciwnej stronie ulicy, przy Urzędzie Dzielnicy Rembertów.