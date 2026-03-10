9.3°C
1022.9 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Choć miejsca były, kolej biletów nie sprzedała

Publikacja: 10.03.2026 07:35

Zdarza się, że pasażerowie nie pojawiają się w pociągu w momencie odjazdu, korzystają z wagonu gastr

Zdarza się, że pasażerowie nie pojawiają się w pociągu w momencie odjazdu, korzystają z wagonu gastronomicznego lub rezygnują z przejazdu tuż przed odjazdem pociągu bez anulowania biletu – podaje kolejowa spółka.

Foto: mat. pras.

M.B.
Brakiem miejscówek tłumaczyła kasjerka ze stacji Warszawa Wschodnia odmowę sprzedaży biletu na pociąg InterCity do Łodzi-Chojny. Bez problemu bilet z miejscówką sprzedał konduktor, tyle, że za dodatkową opłatą. Jak się okazało wolnych miejsc w składzie było całkiem sporo.

– Wolne miejsca w pociągu nie oznaczają, że dane miejsce nie zostało sprzedane. Zdarza się, że pasażerowie nie pojawiają się w pociągu w momencie odjazdu, korzystają z wagonu gastronomicznego lub rezygnują z przejazdu tuż przed odjazdem pociągu bez anulowania biletu – przekazało nam biuro prasowe PKP InterCity.

Miejsca zajęte, biletów brak

„Polskie Koleje Państwowe to nie przewoźnik narodowy, a stan umysłu” – tę dość złośliwą maksymę polscy pasażerowie znają od dawna. Jest nadzieja, że wpuszczenie na polskie tory konkurencji przyniesie znaczące zmiany. Na razie jednak wciąż na kolei zdarzają się sytuacje co najmniej niezrozumiałe.

Przekonała się o tym całkiem niedawno pani Agnieszka, która 15 lutego wraz z narzeczonym wybrała się pociągiem IC Słowacki, który kursuje na trasie Giżycko - Wrocław Główny. Para jechała z Warszawy Wschodniej do stacji Łódź Chojny.

Czytelniczka "Życia Warszawy", pani Agnieszka

Czy to celowa polityka PKP InterCity, by nie sprzedawać miejsc w kasie, a w pociągu za dodatkową opłatą?

– Jakoś zagapiłam się i nie kupiłam biletu w Internecie. Postanowiłam więc kupić go na stacji Warszawa Wschodnia – opowiada Czytelniczka „Życia Warszawy”. Na dworcu była ponad pół godziny przed odjazdem składu, który zaplanowano na 9.57.

Reklama
Reklama

Kolejki do kasy nie było, niestety biletów też nie było, bo jak przekazała kasjerka, wszystkie miejscówki zostały wyprzedane. Pracownica PKP doradziła nam, by bilet kupić u konduktora – opowiada Czytelniczka “Życia Warszawy”.

Postąpiła zgodnie z tą instrukcją. – Konduktor bez problemu sprzedał bilety, do każdego doliczając opłatę manipulacyjną w wysokości 20 zł – mówi pani Agnieszka.

Wolne miejsca w pociągu nie oznaczają także, że dane miejsce nie zostało sprzedane - informuje kolej

Wolne miejsca w pociągu nie oznaczają także, że dane miejsce nie zostało sprzedane - informuje kolejowa spółka.

Foto: arch. pryw.

I dodaje, pewnie nie miałabym do nikogo pretensji o tę dodatkową opłatę, gdyby nie fakt, że w składzie były wolne miejsca do samej Łodzi. I to nie jedno czy dwa, ale znacznie więcej.

Tylko w wagonie, w którym ja siedziałam, naliczyłam ich kilkanaście – mówi kobieta. I pyta: – Czy to celowa polityka PKP InterCity, by nie sprzedawać miejsc w kasie, a w pociągu za dodatkową opłatą? To słabe podejście do pasażera - uważa pasażerka PKP InterCity.

Miejscówki dostępne od kolejnej stacji

Jak przekazało nam biuro prasowe PKP InterCity 15 lutego w pociągu IC 5620 Słowacki od stacji Warszawa Wschodnia nie było dostępnych miejsc siedzących.

Reklama
Reklama

– Pociąg ten jest obsługiwany składem ED161, który jest objęty obowiązkową rezerwacją miejsc. Nie ma możliwości zakupu biletu bez wskazania miejsca do siedzenia w tym pociągu – podała kolejowa spółka.

Polecane
– Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach potwierdza, że przebudowa linii kolejowej nr 7 na odcinku
infrastruktura kolejowa
Wycięto tysiące drzew, a uratowano zaledwie kilkadziesiąt. Przygotowania do przebudowy linii otwockiej

Jej przedstawiciele przyznali, że we wskazanym dniu od stacji Warszawa Wschodnia w systemie widoczne są próby sprzedaży biletów przez kasjera w relacji Warszawa Wschodnia – Łódź Chojny, jednakże zgodnie z przedstawionym opisem sytuacji skończyła się ona niepowodzeniem i błędem o braku miejsc.

– Pula miejsc jest wspólna do wszystkich kanałów sprzedaży (aplikacji, strony www czy kas biletowych). Wszystkie kanały łączą się z systemem centralnym celem uzyskania informacji o dostępności miejsc i ich zarezerwowania – tłumaczy PKP InterCity.

Przedstawiciele kolejowej spółki podkreślają, że pociąg od Warszawy Wschodniej przejeżdża jeszcze przez Warszawę Centralną i Zachodnią, gdzie wysiada wiele osób jadących od strony Giżycka, stąd próbując kupić bilet Warszawa Wschodnia – Łódź Chojny miejsca były faktycznie niedostępne, ponieważ zarezerwowane były np. od Białegostoku do Warszawy Centralnej czy Zachodniej.

Polecane
Obecnie 70 proc. składów posiada WiFi
kolej
Pociągi pełne sygnału. PKP Intercity stawia na Internet i komfort
Reklama
Reklama

– Od Warszawy Zachodniej do Łodzi były już dostępne miejsca. Wolne miejsca w pociągu nie oznaczają także, że dane miejsce nie zostało sprzedane. Zdarza się, że pasażerowie nie pojawiają się w pociągu w momencie odjazdu, korzystają z wagonu gastronomicznego lub rezygnują z przejazdu tuż przed odjazdem pociągu bez anulowania biletu – podaje kolejowa spółka.

Seniorzy i niepełnosprawni zwolnieni z opłaty pokładowej

Jak przekazało nam biuro prasowe PKP InterCity bilet kolejowy kupowany w Internecie bądź aplikacji jest biletem imiennym, a to oznacza, że w trakcie kontroli pracownik drużyny konduktorskiej ma obowiązek poprosić o dokument potwierdzający tożsamość pasażera.

Polecane
Na trasie Warszawa-Wrocław nie będzie już kursować Pendolino
kolej
Pendolino nie pojedzie na trasie Warszawa-Wrocław. PKP planuje duże zmiany

Dlaczego kolej nalicza opłaty dodatkowe zwane przez kolej pokładowymi od każdego pasażera, a nie jedną od grupy wspólnie podróżującej?

 – Zgodnie z regulaminem PKP InterCity opłata pokładowa pobierana jest od pasażera, czyli przy przejeździe 2 osób wynosi ona 2 x 20 zł, czyli 40 zł – informuje PKP InterCity.

Reklama
Reklama

Firma podkreśla, że opłata nie jest pobierana w sytuacji, gdy przejazd rozpoczyna się od stacji, na której nie ma czynnej kasy biletowej, a także od osób powyżej 70. roku życia czy osób z niepełnosprawnością.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Jezdnia jest pełna ubytków, a dużą jej część pokrywa przestarzała i zniszczona trylinka.
remont

Nowe oblicze Jagiellońskiej. Rusza kolejny etap przebudowy

Drogowcy uprzedzają, że modernizacja wiąże się z czasowymi niedogodnościami.
przebudowa

Nowy chodnik na Żytniej. Ruszył remont ważnego traktu na Woli

Budowa sieci kanalizacyjnej zdezorganizuje życie okolicznych mieszkańców na kilka tygodni
przebudowa

Remonty sieci kanalizacyjnej w Warszawie. Nowe utrudnienia w ruchu

Zakres prac jest dość szeroki. Przede wszystkim wymieniona zostanie nawierzchnia peronu.
kolej

Remont na stacji Radzymin. To zapowiedź zmian w węźle warszawskim

Zainstalowane schody ruchome
transport szynowy

Budowa metra M2 nabiera tempa. Na stacjach pojawiają się schody ruchome i windy

Linia K obsługiwana przez zabytkowy tramwaj 13N zwany "parówką" wyjedzie na tory 8 marca
święto

Wyjątkowa linia tramwajowa z okazji Dnia Kobiet

Obecne plany zakładają całkowite przeniesienie lotów cywilnych do nowego portu centralnego. Nie zapa
samolot

Przyszłość Lotniska Chopina. Powstaje nowa wizja dla terenów na Okęciu

Mimo chwilowego spadku statystyk, władze lotniska z optymizmem patrzą w przyszłość, co potwierdza og
samolot

Warszawa-Radom szykuje się do lata. Teraz mało kto tam lata

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA