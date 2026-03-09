Przyszłość wieżowca Intraco. Czy biurowiec przy Stawki zostanie zabytkiem?

Obecnie specjaliści zajmują się gromadzeniem oraz weryfikacją materiału dowodowego, który pozwoli ocenić realną wartość historyczną i architektoniczną gmachu Intraco
Budynek zlokalizowany przy ulicy Stawki 2 w Warszawie to jeden z najbardziej rozpoznawalnych punktów na mapie stołecznych wysokościowców. Procedura administracyjna mająca na celu objęcie go ochroną konserwatorską ruszyła z inicjatywy organizacji społecznej Obrońcy Zabytków Warszawy.
Choć oględziny dostarczyły ważnych informacji, sprawa nie jest jeszcze przesądzona.
W ramach prowadzonych działań funkcjonariusze służb konserwatorskich przeprowadzili szczegółowe oględziny nieruchomości. Podczas wizyty w obiekcie stwierdzono, że budynek Intraco przeszedł na przestrzeni lat wiele modernizacji. Zauważono, że znaczna część oryginalnej substancji oraz pierwotnych rozwiązań projektowych uległa przebudowie, co ma kluczowe znaczenie dla ewentualnego wpisu do rejestru.
Eksperci sprawdzali przede wszystkim, ile z dawnego charakteru budowli przetrwało do czasów współczesnych. Każda istotna ingerencja w strukturę budynku, fasadę czy wnętrza wpływa na ocenę jego autentyczności, która jest niezbędna do uznania obiektu za zabytek nieruchomy.
Choć oględziny dostarczyły ważnych informacji, sprawa nie jest jeszcze przesądzona. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków zapowiada, że wiążąca decyzja zapadnie dopiero po zakończeniu pełnej analizy zebranej dokumentacji. Urzędnicy muszą zestawić stan faktyczny budynku z jego historią oraz znaczeniem dla powojennej architektury Warszawy.
Dla właściciela obiektu oraz najemców wynik tego postępowania będzie miał duże znaczenie praktyczne. Wpis do rejestru zabytków nakłada bowiem na zarządcę szereg obowiązków związanych z konserwacją, ale także ogranicza możliwość swobodnego wprowadzania dalszych zmian w wyglądzie czy konstrukcji wysokościowca.