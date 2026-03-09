Przyszłość wieżowca Intraco. Czy biurowiec przy Stawki zostanie zabytkiem?

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków analizuje wniosek o wpisanie budynku Intraco do rejestru zabytków. Postępowanie wszczęto na prośbę społeczników, jednak dotychczasowe oględziny wykazały liczne zmiany w pierwotnej strukturze obiektu.



Budynek zlokalizowany przy ulicy Stawki 2 w Warszawie to jeden z najbardziej rozpoznawalnych punktów na mapie stołecznych wysokościowców. Procedura administracyjna mająca na celu objęcie go ochroną konserwatorską ruszyła z inicjatywy organizacji społecznej Obrońcy Zabytków Warszawy.

Obecnie specjaliści zajmują się gromadzeniem oraz weryfikacją materiału dowodowego, który pozwoli ocenić realną wartość historyczną i architektoniczną tego miejsca.

Choć oględziny dostarczyły ważnych informacji, sprawa nie jest jeszcze przesądzona. Foto: WUOZ

Wyniki wizji lokalnej i stan zachowania

W ramach prowadzonych działań funkcjonariusze służb konserwatorskich przeprowadzili szczegółowe oględziny nieruchomości. Podczas wizyty w obiekcie stwierdzono, że budynek Intraco przeszedł na przestrzeni lat wiele modernizacji. Zauważono, że znaczna część oryginalnej substancji oraz pierwotnych rozwiązań projektowych uległa przebudowie, co ma kluczowe znaczenie dla ewentualnego wpisu do rejestru.